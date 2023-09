La Cour suprême d’Israël entend les arguments sur les restrictions judiciaires

Les 15 plus hauts juges d’Israël ont siégé mardi en une seule audience, pour la première fois dans l’histoire.

Ils ont entendu des pétitions concernant les nouvelles mesures que Benjamin Netanyahu souhaite utiliser pour limiter le pouvoir judiciaire.

La réforme prévue du système judiciaire a déclenché des mois de protestations dans plusieurs régions d’Israël.

La Cour suprême d’Israël a entendu mardi pendant plus de 13 heures des requêtes contestant les mesures prises par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour restreindre le pouvoir des juges, une audience historique dans une crise qui tourmente le pays depuis des mois.

Dans une salle d’audience bondée où les 15 juges ont siégé ensemble pour la première fois dans l’histoire d’Israël, des groupes de surveillance ont fait appel contre un amendement adopté en juillet mettant fin à la capacité de la Cour suprême d’annuler certaines décisions gouvernementales lorsqu’elle les juge « déraisonnables ».

Bien que d’autres outils permettant d’annuler les décisions exécutives restent en place, les opposants affirment que l’amendement supprime un mécanisme de contrôle démocratique vital dans le système politique israélien. Le gouvernement affirme que son objectif est de mettre fin aux excès politiques des juges non élus.

« La question cruciale ici est de savoir qui a le dernier mot », a déclaré au tribunal Ilan Bombach, le représentant du gouvernement.

La crise a divisé la société israélienne, provoquant des mois de manifestations massives de manifestants qui considèrent la refonte de la coalition de droite comme une menace pour la démocratie. Les partisans affirment que les manifestations visent à renverser le Parlement et à saper le gouvernement élu.

Les États-Unis et d’autres alliés occidentaux ont également exprimé leur inquiétude quant à l’impact des changements judiciaires sur la démocratie israélienne.

Une décision n’est pas attendue avant des semaines ou des mois.

« Pouvez-vous vraiment discuter de cette question, sans parti pris ni prédisposition, étant donné qu’il s’agit de votre statut, de votre honneur ? » Simcha Rothman, députée de la coalition religieuse-nationaliste de Netanyahu et architecte de la refonte judiciaire, a demandé au tribunal.

La juge en chef Esther Hayut a rejeté les suggestions selon lesquelles les juges se préoccupaient uniquement de leur propre position, affirmant : « Nous répondons aux intérêts vitaux du public ».

Elle a déclaré que la barre pour annuler une loi fondamentale était haute et que le tribunal n’annulerait pas les lois « tous les deux jours », mais seulement lorsqu’il constaterait « un coup fatal porté aux fondements les plus fondamentaux de la démocratie ».

La confrontation entre le pouvoir judiciaire, l’exécutif et le législatif s’est emparée du pays.

Les entreprises israéliennes et les groupes de la société civile affirment que la réforme risque de saper l’économie et de faire fuir les investissements, et le shekel a glissé de 0,5 % au cours de la journée.

Un nombre important de réservistes militaires – des milliers selon les dirigeants de la protestation – ont cessé de se présenter au travail. Netanyahu et certains militaires affirment que leur action menace la sécurité nationale.

Le gouvernement affirme que la Cour suprême n’a pas le pouvoir d’examiner les amendements à la Loi fondamentale, qui a un statut quasi constitutionnel dans un pays sans constitution formelle.

« Si la Cour peut annuler les Lois fondamentales, elle se transformera en souverain au lieu du peuple. Cette mesure extrême sapera les fondements de la démocratie. C’est une ligne rouge qui ne doit pas être franchie », a déclaré le parti Likoud de Netanyahu dans un communiqué.

Yair Lapid, chef centriste de l’opposition parlementaire, a déclaré que l’amendement était « déformé et brutal ».

Netanyahu, qui est jugé pour des accusations de corruption qu’il nie, affirme que les changements judiciaires visent à équilibrer les branches du gouvernement. Il est resté flou lorsqu’on lui a demandé s’il respecterait une décision qui annulerait la nouvelle loi.

Depuis que la coalition a lancé sa campagne judiciaire en janvier, de nombreux Israéliens ont été secoués par les protestations publiques, sur fond d’inquiétudes quant à d’éventuelles flambées de violence avec les Palestiniens, l’Iran et le groupe Hezbollah soutenu par l’Iran au Liban voisin.

Netanyahu a déclaré que certaines des propositions initiales avaient été abandonnées. Mais ses efforts pour parvenir à des accords de compromis avec ses opposants sur la refonte ont jusqu’à présent été infructueux, renforçant les craintes d’une aggravation de la pire crise intérieure qu’a connue Israël depuis des années.

Alors que deux autres appels sont prévus ce mois-ci et que le tribunal pourrait se prononcer d’ici janvier, les analystes estiment qu’il est encore temps pour les deux parties de parvenir à un accord sur les changements.