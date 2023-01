La Cour suprême d’Israël bloque la nomination du ministre Netanyahu

La Cour suprême d’Israël a annulé mercredi la nomination d’un homme politique reconnu coupable de fraude fiscale en tant que ministre principal de la nouvelle coalition de droite de Benjamin Netanyahu, dans un geste susceptible d’accélérer une confrontation imminente entre le gouvernement et la justice et qui pourrait potentiellement déstabiliser le gouvernement.

Une majorité du panel de 11 juges s’est prononcée contre la nomination du ministre, Aryeh Deri, un proche allié de Netanyahu, pour des motifs “extrêmement déraisonnables” en raison de sa condamnation et de sa peine de prison avec sursis, et a déclaré que M. Netanyahu devrait le retirer de son des postes.

M. Deri, le chef du parti ultra-orthodoxe séfarade Shas, a été nommé au poste puissant de ministre de l’Intérieur et a également été nommé vice-Premier ministre et ministre de la Santé dans le gouvernement qui a prêté serment il y a à peine trois semaines. C’est la coalition au pouvoir la plus d’extrême droite et la plus conservatrice sur le plan religieux de l’histoire d’Israël.

La décision de la Cour suprême était très attendue, au milieu d’un débat national houleux sur les plans du gouvernement pour des changements judiciaires fondamentaux, y compris des mesures visant à réduire considérablement le pouvoir de la plus haute cour du pays et à donner plus de pouvoir aux politiciens.