La Cour suprême devrait peser ces questions sur l’allégement des prêts étudiants

Avec le vaste plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden suspendu, des dizaines de millions d’Américains qui ont emprunté pour leurs études collégiales restent dans l’ignorance quant à l’avenir de leur dette.

Il est difficile d’exagérer les conséquences de cette incertitude : la dette étudiante rend plus difficile pour les gens d’acheter une maison, de fonder une famille et une entreprise et d’épargner pour leurs vieux jours.

Maintenant, les neuf juges de la Cour suprême ont accepté de peser sur la politique. Le plus haut tribunal du pays entendra les arguments juridiques autour du plan du président, qui fait l’objet d’au moins six poursuites, le 28 février.

“L’avantage de la décision de la Cour suprême est qu’elle réglera, pour l’instant, tous les litiges liés à la remise de prêt”, Dan Urmanprofesseur de droit à la Northeastern University, a déclaré dans une interview précédente avec CNBC.

Voici les trois questions clés que le tribunal est susceptible d’examiner, selon les experts.