La Cour suprême des États-Unis soutient le droit de porter des armes en public | Nouvelles américaines

La Cour suprême des États-Unis a statué que la Constitution donne aux gens le droit de porter une arme à feu à l’extérieur de leur domicile, dans une nouvelle décision importante pour les droits des armes à feu.

La décision devrait permettre à davantage de personnes de porter légalement des armes à feu dans certaines des plus grandes villes américaines et constitue la première décision majeure du tribunal sur les droits des armes à feu depuis plus d’une décennie.

Cela survient alors que le Congrès travaille sur des modifications des lois sur les armes à feu à la suite de la fusillade de masse dans une école d’Uvalde, au Texas, où 19 enfants et deux enseignants ont été assassinés.

La décision des juges de la Cour suprême a annulé une loi de New York qui obligeait les gens à démontrer un besoin particulier de porter une arme à feu afin d’obtenir une licence pour en porter une en public.

Ils ont déclaré que cela violait le droit du deuxième amendement de la Constitution de « détenir et porter des armes ».