La Cour suprême des États-Unis se prononce en faveur d’une « pom-pom girl maudite » dans une affaire de liberté d’expression contre l’école

La Cour suprême des États-Unis a statué mercredi en faveur d’une adolescente de Pennsylvanie qui a poursuivi en justice après qu’un article sur les réseaux sociaux blasphème l’ait bannie de l’équipe de pom-pom girls de son lycée dans une affaire de liberté d’expression étroitement surveillée, mais elle a refusé d’interdire carrément aux écoles publiques de réglementer discours hors campus. Les juges ont statué 8-1 que la punition que les responsables du district scolaire de la région de Mahanoy ont infligée à la plaignante, Brandi Levy, pour sa publication sur les réseaux sociaux – publiée sur Snapchat dans un dépanneur local de la ville de Mahanoy un week-end – a violé ses droits à la liberté d’expression en vertu de la Premier amendement de la Constitution américaine. La décision a été rédigée par le juge libéral Stephen Breyer.

L’affaire concernait les droits à la liberté d’expression des quelque 50 millions d’élèves des écoles publiques américaines à l’ère d’Internet et des médias sociaux. De nombreuses écoles et éducateurs ont fait valoir que leur capacité à lutter contre l’intimidation, les menaces, la tricherie et le harcèlement – qui se produisent fréquemment en ligne – ne devrait pas se limiter aux terrains de l’école.

Les juges ont préservé le pouvoir des écoles publiques de réglementer parfois les discours qui se produisent en dehors du campus. Ils ont refusé d’approuver une décision d’un tribunal inférieur qui a conclu que la garantie de liberté d’expression du Premier amendement interdisait de punir les étudiants pour ce qu’ils disent en dehors du campus.

« Les intérêts réglementaires de l’école restent importants dans certaines circonstances hors campus », a écrit Breyer dans la décision.

Breyer a cité certains comportements spécifiques qui peuvent obliger les écoles à agir, notamment des brimades ou du harcèlement graves, des menaces visant les enseignants ou d’autres élèves et le non-respect des règles.

Breyer a toutefois précisé que les écoles ont moins de pouvoir sur le discours hors campus que sur le discours sur le campus.

« Quand il s’agit de discours politique ou religieux qui se déroule en dehors de l’école ou d’un programme ou d’une activité scolaire, l’école aura un lourd fardeau pour justifier une intervention », a écrit Breyer dans la décision.

La décision a laissé la porte ouverte à de futures affaires pour mieux définir la portée de ce pouvoir. Dans une dissidence, le juge conservateur Clarence Thomas a déclaré que les écoles « pouvaient historiquement discipliner les élèves dans des circonstances comme celles présentées ici » et que les tribunaux inférieurs seraient « désemparés » en essayant d’appliquer la décision.

Levy a félicité la Cour suprême d’avoir convenu que son école allait trop loin.

« J’étais frustré, j’avais 14 ans et j’exprimais ma frustration comme le font les adolescents d’aujourd’hui. Les jeunes doivent avoir la capacité de s’exprimer sans craindre d’être punis lorsqu’ils arrivent à l’école », a ajouté Levy, qui, avec ses parents, était représentée dans l’affaire par l’American Civil Liberties Union.

Le district scolaire a également salué la décision, la qualifiant de « revendication importante de l’autorité des écoles pour protéger les élèves et le personnel et pour remplir les missions éducatives des écoles ».

Levy, maintenant étudiante en comptabilité, âgée de 18 ans, avait été membre de l’équipe de pom-pom girls junior du lycée et avait essayé vers la fin de sa première année pour l’équipe universitaire. Elle a publié son post sur Snapchat en mai 2017, deux jours après un essai infructueux.

Un samedi dans un dépanneur Cocoa Hut à Mahanoy City dans la région houillère de Pennsylvanie, elle a posté une photo d’elle et d’un ami levant le majeur, ajoutant une légende utilisant le même juron à quatre reprises pour exprimer son mécontentement envers les pom-pom girls, le softball, l’école et « tout ».

La photo de Levy était visible pendant 24 heures sur Snapchat, ainsi qu’un autre post mettant en cause la sélection d’une jeune fille dans l’équipe universitaire. Certaines pom-pom girls et étudiants se sont irrités contre les messages et la controverse a perturbé les cours, selon des documents judiciaires. En guise de punition, les entraîneurs du lycée de la région de Mahanoy l’ont exclue de l’équipe de pom-pom girls pendant un an.

L’affaire portait sur un précédent de la Cour suprême de 1969 dans une affaire connue sous le nom de Tinker v. Des Moines Independent Community School District qui permettait aux écoles publiques de punir le discours des élèves lorsqu’il « perturberait considérablement » une communauté scolaire. La question était de savoir si cette autorité s’étendait au-delà de la portes de l’école.

Levy et ses parents ont poursuivi le district, demandant sa réintégration en tant que pom-pom girl et un jugement selon lequel ses droits au premier amendement avaient été violés. Un juge fédéral a ordonné la réintégration de Levy, estimant que ses actions n’avaient pas été suffisamment perturbatrices pour justifier la punition.

Après l’appel du district scolaire, la 3e Cour d’appel des États-Unis, basée à Philadelphie, a décidé que le précédent de 1969 ne s’appliquait pas aux discours hors campus et que les responsables de l’école ne pouvaient pas réglementer ces discours.

L’administration du président Joe Biden a soutenu le district dans cette affaire, arguant que le discours des étudiants hors campus mérite une large protection à moins qu’il ne menace la communauté scolaire ou ne cible des individus, des groupes ou des fonctions scolaires spécifiques.

L’affaire concernait le pouvoir des écoles publiques, en tant qu’institutions gouvernementales, de réglementer la parole, et non les écoles privées.

