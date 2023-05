La Cour suprême des États-Unis renforce l’immunité de Google et Twitter dans la victoire des géants de la technologie

La Cour suprême des États-Unis a rendu jeudi deux décisions qui ont renforcé les protections existantes des plateformes Internet contre la responsabilité du contenu, marquant une victoire pour les géants de la technologie, notamment Twitter et Google.

Les affaires avaient été étroitement surveillées pour leur impact sur une loi fédérale connue sous le nom de section 230, qui protège les sociétés Internet contre les poursuites concernant le contenu publié par leurs utilisateurs, une loi qui – si elle était contestée avec succès – aurait pu bouleverser les règles d’Internet.

Les juges ont remporté une victoire sur Twitter dans la première affaire, annulant la décision d’un tribunal inférieur de relancer un procès qui tentait de tenir la plateforme responsable en vertu d’une loi antiterroriste. Des proches américains de Nawras Alassaf, un Jordanien tué lors d’une attaque en 2017 lors de la célébration du Nouvel An dans une discothèque d’Istanbul revendiquée par le groupe militant État islamique, ont affirmé que Twitter n’avait pas réussi à empêcher l’organisation militante d’utiliser la plateforme.

Dans la deuxième affaire, les juges sont revenus sur un procès en première instance contre Google, le propriétaire de YouTube, intenté par la famille de Nohemi Gonzalez, un étudiant américain qui a été tué dans un attentat terroriste de l’État islamique à Paris en 2015. Le tribunal de première instance avait rejeté le procès. La famille voulait poursuivre Google pour des vidéos YouTube qui, selon eux, avaient aidé à attirer des recrues de l’EI et à les radicaliser.

Les organisations des libertés civiles louent la décision de la Cour suprême affirmant que la protection de l’article 230 est essentielle pour permettre la liberté d’expression sur Internet.

« Nous sommes heureux que le tribunal n’ait pas abordé ou affaibli l’article 230, qui reste un élément essentiel de l’architecture de l’Internet moderne et continuera à permettre aux utilisateurs d’accéder aux plateformes en ligne », a déclaré David Greene, directeur de l’Electronic Frontier Foundation Civil Liberties. .

Cependant, certains disent que la Cour suprême a évité de répondre à des questions importantes lorsqu’elle a rendu son avis aujourd’hui. « Les questions sur la portée de l’immunité des plates-formes en vertu de l’article 230 sont conséquentes et se poseront certainement bientôt dans d’autres cas », a déclaré Anna Diakun, avocate au Knight First Amendment Institute de l’Université de Columbia.

Google a déclaré que la décision du tribunal rassurerait les « entreprises, universitaires, créateurs de contenu et organisations de la société civile qui nous ont rejoints dans cette affaire ».

« Nous poursuivrons notre travail pour protéger la liberté d’expression en ligne, lutter contre les contenus préjudiciables et soutenir les entreprises et les créateurs qui bénéficient d’Internet », a déclaré Halimah DeLaine Prado, avocate générale de Google.

Le résultat est, du moins pour l’instant, une victoire pour l’industrie technologique, qui a prédit des ravages sur Internet si Google ou Twitter perdu. Mais la haute cour reste libre de se saisir de la question dans une affaire ultérieure.

Dans le procès contre Twitter, les proches d’Alassaf, qui a été tué lors du massacre d’Istanbul le 1er janvier 2017, ainsi que 38 autres personnes, ont accusé l’entreprise d’avoir aidé et encouragé l’EI en ne contrôlant pas la plateforme pour les comptes ou les publications du groupe.

L’affaire dépendait de la question de savoir si les réclamations de la famille alléguaient suffisamment que l’entreprise avait sciemment fourni une « assistance substantielle » à un « acte de terrorisme international » qui permettrait aux proches de maintenir leur action et de demander des dommages-intérêts en vertu de la loi antiterroriste. Après qu’un juge a rejeté le procès, une cour d’appel de San Francisco en 2021 l’a autorisé à poursuivre, concluant que Twitter avait refusé de prendre des « mesures significatives » pour empêcher l’utilisation de la plateforme par l’EI.

Le juge conservateur Clarence Thomas, qui a rédigé la décision, a déclaré que les allégations des plaignants étaient insuffisantes car elles « ne font état d’aucun acte visant à encourager, solliciter ou conseiller la commission » de l’attaque.

En bref amicus déposé par l’American Civil Liberties Union, l’EFF, la Knight Foundation et d’autres, les organisations des libertés civiles ont fait valoir que tenir Twitter responsable en vertu de la loi antiterroriste refroidirait la liberté d’expression en rendant les plateformes plus « averses au risque et plus sensibles à une modération trop prudente ». .

« Étant donné les grandes quantités de discours que les intermédiaires en ligne traitent chaque jour … les intermédiaires seraient susceptibles d’utiliser des outils de modération de contenu nécessairement directs pour restreindre excessivement le discours ou pour imposer des interdictions générales sur certains sujets, orateurs ou types de contenu spécifiques « , le bref lire.

Chris Marchese, un avocat de NetChoice, un groupe de l’industrie technologique qui compte Twitter, Meta et Google parmi ses membres, a déclaré qu’imposer une responsabilité à des services tels que Twitter pour un contenu préjudiciable qui passe à travers la fissure « les aurait dissuadés d’héberger tout produit généré par l’utilisateur ». contenu ».

« Même avec les meilleurs systèmes de modération disponibles, un service comme Twitter ne peut à lui seul filtrer chaque élément de contenu généré par les utilisateurs avec une précision de 100 % », a déclaré Marchese.