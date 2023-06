La Cour suprême des États-Unis rendra des décisions alors que l’action positive et la dette étudiante sont en équilibre – en direct

Les juges pourraient peser sur le cas de Lorie Smith , une conceptrice de sites Web du Colorado qui affirme que ses croyances religieuses l’empêchent de créer des sites Web pour les couples de même sexe. Les défenseurs de LGTBQ+ craignent qu’une décision en sa faveur n’ouvre de nouvelles voies de discrimination contre les homosexuels, les lesbiennes et les transgenres.

Plusieurs États dirigés par les républicains ont poursuivi Joe Biden ‘s plan pour alléger une partie de la dette fédérale des prêts étudiants. La Cour suprême a maintenu le programme bloqué tout en examinant les contestations à son encontre, et pourrait le tuer définitivement par une décision.

Une autre affaire pourrait voir les juges approuver une théorie juridique qui priverait les tribunaux des États de leur pouvoir de statuer sur les cartes du Congrès. Cela pourrait avoir d’énormes conséquences pour le redécoupage aux États-Unis et pour la plus grande bataille pour le contrôle de la Chambre des représentants.

Le tribunal envisage de contester les admissions conscientes de la race dans les universités. Les partisans de la pratique disent qu’elle a aidé les écoles à admettre plus d’élèves de couleur et à diversifier leurs classes, tandis que les opposants l’assimilent à la discrimination raciale.

Voici quelques-uns des cas qui pourraient avoir les impacts les plus importants :

On ne sait pas quelles décisions la Cour suprême rendra publiques à 10 heures du matin, heure de l’Est, aujourd’hui, mais il y a de fortes chances que le banc des neuf juges, où les conservateurs détiennent la majorité et qui ont montré l’année dernière une volonté de bouleverser une pratique de longue date dans la société américaine, émettra des avis. sur plusieurs questions importantes qu’ils ont examinées.

Ron DeSantis accusé de décision « stupide » avec le moment de l’événement dans le New Hampshire

Un conseiller anonyme d’un candidat rival est intervenu, en disant : « S’il y a une chose que vous ne faites pas dans le New Hampshire, c’est énerver les femmes de la base.

« C’est le pire mouvement stratégique qu’il ait montré jusqu’à présent », a déclaré le stratège républicain du New Hampshire, Mike Dennehy. dit le site . « C’est juste stupide, en fait. Vous ne vous attaquez pas à la Fédération des femmes républicaines du New Hampshire.

La campagne présidentielle de Ron DeSantis se débat dans l’état crucial du New Hampshire et a peut-être aggravé la situation en programmant un événement mardi en compétition avec un discours de Donald Trump aux femmes républicaines, incitant un éminent stratège à qualifier cette décision de « stupide ». politique signalé .

Pendant ce temps, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, fait rage dans le New Hampshire aujourd’hui alors qu’il tente de détourner les électeurs républicains de Donald Trump – qui sera également dans l’État de Granite. Martin Pengelly du Guardian rapporte la rencontre inattendue des deux hommes :

Bonjour, lecteurs du blog politique américain. La Cour suprême publiera un autre lot d’opinions à 10 heures du matin, heure de l’Est, aujourd’hui, et il y a de fortes chances que nous obtenions les décisions du tribunal dominé par les conservateurs sur plusieurs affaires en suspens qui pourraient avoir de grands impacts sur la vie américaine. Les juges n’ont toujours pas pesé sur les défis à Joe Biden, une affaire qui pourrait transformer le processus de redécoupage du Congrès, ou une autre qui pourrait conduire à la fin de l’action positive dans les admissions à l’université, entre autres. Il n’y a aucune garantie que les décisions sur ces questions interviendront aujourd’hui, mais les chances sont meilleures que jamais ; c’est la dernière semaine du mandat de la cour, et la cour suprême n’a plus que 10 affaires en suspens.

