La Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre un procès républicain alléguant que la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie était inconstitutionnelle, après que l’État ait objecté que même si elle était valide, la contestation ouvrirait une boîte de Pandore.

Mardi après-midi, la Cour suprême a rejeté la demande du membre du Congrès Mike Kelly (R-Pennsylvanie) cherchant à arrêter la certification par l’État de l’élection du démocrate contre le président Donald Trump. Il n’y avait aucune explication à la décision, ni aucune note dissidente.

NOUVEAU: La Cour suprême des États-Unis a rejeté une contestation électorale du GOP en Pennsylvanie dans une ordonnance d’une phrase, sans dissensions notées – c’était le cas du représentant Kelly essayant d’arrêter la certification sur la base d’objections à une loi adoptée en octobre. en votant https://t.co/o1dkDSEIRp pic.twitter.com/Vrj0CeCxVD – Zoe Tillman (@ZoeTillman) 8 décembre 2020

Kelly a fait valoir que la Cour suprême de Pennsylvanie avait violé la Constitution américaine lorsqu’elle n’avait pas réussi à annuler l’expansion du vote par correspondance par l’État avant les élections de cette année et avait cherché à invalider la victoire de Biden dans l’État de Keystone – ainsi que sa propre élection.

Dans des documents judiciaires déposés mardi matin, des avocats représentant le gouverneur Tom Wolf et la secrétaire d’État Kathy Boockvar avaient demandé au juge de la Cour suprême, Samuel Alito, de rejeter le procès de Kelly.

JUSTIN – #Pennsylvanie a déposé son mémoire (demandé par Alito) à la Cour suprême. Ils exhortent fondamentalement le tribunal à ne pas ouvrir la boîte de Pandore même si les lois fédérales de la constitution américaine ont été violées. pic.twitter.com/OId7w3GnNH – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 8 décembre 2020

Avant d’argumenter contre Kelly pour des raisons juridiques, les avocats ont affirmé que si la Cour suprême devait finalement se prononcer en sa faveur, cela ouvrirait la voie à l’invalidation des futures élections.

«Une fois que la porte sera ouverte à l’invalidation judiciaire des résultats de l’élection présidentielle, il sera terriblement difficile de refermer cette porte», argumentèrent-ils, appelant la demande de Kelly «L’une des invocations les plus dramatiques et les plus perturbatrices du pouvoir judiciaire de l’histoire de la République».

Les démocrates et leurs avocats ne sont pas les seuls à chercher à abattre le costume de Kelly. Dans un dossier séparé lundi, un groupe de républicains anti-Trump a fait valoir que Kelly aurait dû déposer avant les élections, et a affirmé que si la Cour suprême devait statuer en sa faveur, la décision ouvrirait la porte aux démocrates pour contester tout avenir. Victoires républicaines dans l’État pour les mêmes motifs.

La Cour suprême était le dernier espoir de Kelly d’être entendu, après qu’une succession de tribunaux au niveau des États ont rejeté sa contestation. Ce qui semblait être la décision initiale d’Alito d’entendre l’affaire avait encouragé les partisans du président. La justice conservatrice, dont le district de responsabilité comprend la Pennsylvanie, a reporté sa date limite de mercredi pour les mémoires à mardi, permettant au tribunal d’agir avant que l’État ne certifie sa liste d’électeurs pour Biden.

Si #SCOTUS accorde cert dans l’affaire des élections de l’Autorité palestinienne, j’ai dit aux pétitionnaires que je me tiendrai prêt à présenter l’argumentation orale. Déclaration complète ci-dessous … pic.twitter.com/EnHxjqGR5K – Ted Cruz (@tedcruz) 7 décembre 2020

De plus, le sénateur texan Ted Cruz s’est porté volontaire pour présenter l’argumentation orale de Kelly devant la Cour suprême.

«Je crois que #SCOTUS a la responsabilité envers le peuple américain de garantir, dans le cadre de ses pouvoirs, que nous respectons la loi et la Constitution», Cruz a tweeté lundi.

Le cas de Kelly est distinct de la poursuite que le Texas a intentée contre la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, alléguant qu’ils ont modifié les règles électorales par « Fiat exécutif ou poursuites amicales » et affaibli l’intégrité des bulletins de vote, nuisant ainsi à d’autres États qui ont organisé des élections justes en vertu de la Constitution américaine.

Aussi sur rt.com Le Texas poursuit quatre États du champ de bataille dans le but d’arrêter la finalisation de la victoire de Biden, cite des « irrégularités de vote »

Les défauts qui en résultent rendent impossible de savoir qui «A légitimement remporté les élections de 2020 et menacé de brouiller toutes les futures élections», Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a fait valoir.

Il reste moins d’une semaine avant que le Collège électoral ne se réunisse pour décider du vainqueur de l’élection âprement disputée de cette année. Le président Donald Trump a déclaré qu’il quitterait ses fonctions si les électeurs soutenaient Biden, mais lors d’une conférence de presse sans rapport mardi, m’a dit cette « Si quelqu’un a le courage » pour soutenir sa tentative de longue haleine de conserver le pouvoir, il espère rester à la Maison Blanche.

