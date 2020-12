La Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande du Texas de poursuivre quatre États du champ de bataille pour des élections mal administrées, invoquant le «manque de qualité» en vertu de la Constitution. Les juges Alito et Thomas étaient dissidents.

Le tribunal a annoncé vendredi soir que la requête du procureur général du Texas, Ken Paxton, s’était vu refuser l’autorisation de déposer. «Faute de qualité au regard de l’article III de la Constitution.»

Le Texas n’a pas démontré un intérêt juridiquement reconnaissable à la manière dont un autre État organise ses élections. Toutes les autres motions en instance sont rejetées comme étant sans objet.

RUPTURE: La Cour suprême a nié les efforts ultimes du Texas pour annuler les résultats des élections dans quatre États du champ de bataille qui ont voté pour Joe Biden. https://t.co/tZ1Vepu0Oh – SCOTUSblog (@SCOTUSblog) 11 décembre 2020

Les juges Samuel Alito et Clarence Thomas se sont opposés à la décision, affirmant qu’ils auraient accueilli la requête pour déposer la plainte, « Mais n’accorderait pas d’autre réparation » et exprimer « Aucune vue sur aucun autre problème. »

Les juges « N’ont pas le pouvoir discrétionnaire de refuser le dépôt d’un acte de réclamation dans une affaire qui relève de notre compétence d’origine, » Alito et Thomas ont dit.

Aussi sur rt.com Des lignes de bataille sont tracées alors que 44 États américains choisissent leur camp dans la confrontation électorale dirigée par le Texas à la Cour suprême

La Cour suprême est la juridiction d’origine pour régler les différends entre les États américains. Le Texas a demandé une injonction d’urgence contre les électeurs de la Géorgie, du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin sur la base de leurs résultats électoraux, alléguant que les autorités nationales et locales avaient usurpé les pouvoirs constitutionnels de leurs législatures pour modifier les règles, éliminé les protections contre la fraude et rendu impossible la vérification. si le vote par correspondance de masse était juste et exact.

Dix-huit autres États ont soutenu le Texas dans un mémoire d’amicus, et six d’entre eux avaient demandé l’autorisation de « intervenir » dans l’affaire en tant que co-plaignants, tout comme le président Donald Trump à titre personnel. Dix-neuf États dirigés par des démocrates, ainsi que le district de Columbia et deux territoires, ont déposé leur propre mémoire d’amicus à l’appui des quatre accusés. Les membres républicains du Congrès, ainsi que les législateurs des États défendeurs, ont également cherché à se joindre au procès.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!