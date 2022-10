La Cour suprême des États-Unis rejette l’appel sur la personnalité fœtale

En juin, la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision Roe v. Wade de 1973 qui avait légalisé l’avortement dans tout le pays.

Dans la décision, le tribunal n’a pris aucune position sur la question de savoir si et quand la vie prénatale a droit à l’un des droits dont jouit après la naissance.

La décision reconnaissait que le droit à la vie privée protégeait la capacité d’une femme à interrompre sa grossesse.

La Cour suprême des États-Unis a refusé mardi de décider si les fœtus avaient droit aux droits constitutionnels à la lumière de sa décision de juin annulant la décision Roe v. Wade de 1973 qui avait légalisé l’avortement dans tout le pays, évitant pour l’instant un autre front dans les guerres culturelles américaines.

Les juges ont rejeté un appel d’un groupe catholique et de deux femmes d’une décision d’un tribunal inférieur estimant que les fœtus n’avaient pas le statut juridique approprié pour contester une loi de l’État de 2019 codifiant le droit à l’avortement conformément au précédent Roe. Les deux femmes, enceintes au moment où l’affaire a été déposée pour la première fois, ont intenté une action en justice au nom de leurs fœtus et ont ensuite accouché.

Le juge conservateur Samuel Alito a écrit dans la décision de juin annulant le précédent du droit à l’avortement que dans la décision, le tribunal n’a pris aucune position sur “si et quand la vie prénatale a droit à l’un des droits dont on jouit après la naissance”.

Certains républicains au niveau de l’État ont poursuivi ce qu’on appelle des lois sur la personnalité fœtale, comme celle promulguée en Géorgie affectant les fœtus à partir d’environ six semaines de grossesse, qui accorderaient aux fœtus avant la naissance une variété de droits et de protections juridiques comme ceux de toute personne.

En vertu de ces lois, l’interruption de grossesse pourrait être considérée comme un meurtre au regard de la loi.

Les avocats du groupe Catholics for Life et les deux femmes du Rhode Island – l’une nommée Nichole Leigh Rowley et l’autre utilisant le pseudonyme Jane Doe – ont fait valoir que l’affaire “présente l’opportunité pour ce tribunal de répondre à cette question inévitable” en décidant si les fœtus bénéficient d’une procédure régulière et de droits de protection égaux conférés par le 14e amendement de la Constitution des États-Unis.

La Cour suprême du Rhode Island s’est appuyée sur le précédent Roe désormais inversé pour conclure que le 14e amendement n’étendait pas les droits aux fœtus. La décision Roe avait reconnu que le droit à la vie privée en vertu de la Constitution américaine protégeait la capacité d’une femme à interrompre sa grossesse.

Les anciennes lois de Rhode Island comprenaient une loi pénale, antérieure à la décision Roe, qui interdisait les avortements. Après la décision Roe, un tribunal fédéral a déclaré cette loi du Rhode Island inconstitutionnelle, et elle n’était pas en vigueur lorsque la législature dirigée par les démocrates a promulgué la loi de 2019 sur la protection de la vie privée en matière de reproduction.

Gina Raimondo, une démocrate qui était alors gouverneure de l’État et qui est maintenant secrétaire américaine au commerce du président Joe Biden, a signé la loi de 2019, qui codifiait le statu quo de l’époque sous Roe en termes de droit à l’avortement.

Plus d’une douzaine d’États ont imposé des interdictions quasi totales d’avortement depuis la décision de la Cour suprême sur l’avortement en juin dans une affaire appelée Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization.