La Cour suprême des États-Unis rejette l’appel dans l’affaire d’enregistrement secret de PETA

Par Andrew Chung

(Reuters) – La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d’entendre la défense de la Caroline du Nord d’une loi de l’État visant à empêcher les enquêtes par caméra cachée d’endommager les fermes et autres entreprises dans le cadre d’une contestation intentée par People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) et d’autres. groupes de défense des droits des animaux.

Les juges ont rejeté les appels du procureur général démocrate de Caroline du Nord. Josh Stein et une association commerciale représentant les agriculteurs de Caroline du Nord de la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle la loi de 2015 viole le droit à la liberté d’expression du premier amendement de la Constitution américaine lorsqu’elle est appliquée contre les « activités de collecte d’informations ».

PETA a déclaré qu’elle menait des enquêtes secrètes pour dénoncer les mauvais traitements infligés aux animaux dans les laboratoires, les fermes et les abattoirs, le commerce des animaux de compagnie, l’industrie du vêtement et d’autres domaines. L’organisation a déclaré qu’elle souhaitait mener une enquête secrète sur les laboratoires d’expérimentation animale de l’Université de Caroline du Nord, mais craignait la menace de dommages-intérêts que représente la loi de l’État.

PETA, le Fonds de défense de la Ligue des animaux et cinq autres organisations ont intenté une action en justice en 2016 devant un tribunal fédéral pour bloquer l’application de la loi, affirmant qu’elle punissait la liberté d’expression des lanceurs d’alerte.

La loi permet à une entreprise ou à un propriétaire immobilier de poursuivre en justice les travailleurs « agents doubles » qui effectuent des enregistrements secrets ou retirent des documents des zones non publiques et utilisent ces informations pour « manquer au devoir de loyauté de la personne envers l’employeur », afin d’obtenir des dommages-intérêts pour les violations.

Les plaignants et les critiques ont qualifié cette mesure de l’une des nombreuses lois « ag-gag » à travers le pays visant à restreindre les actions clandestines des militants des droits des animaux. L’État, représenté par Stein, a déclaré que la loi protégerait tous les employeurs contre un large éventail de préjudices, tels que l’utilisation non autorisée par les employés de secrets commerciaux, de stratégies de campagne ou d’informations sur les patients.

La Cour d’appel du 4e circuit américain, basée à Richmond, en Virginie, a jugé en février que la loi violait le premier amendement lorsqu’elle était appliquée à des « activités de collecte d’informations », telles que celles menées par PETA et les autres plaignants. Stein a déclaré aux juges que « les collecteurs d’informations n’ont pas le droit du Premier Amendement d’enfreindre les lois généralement applicables », comme contre l’intrusion.

Diverses organisations militantes de gauche et de droite mènent des enquêtes secrètes destinées à dénoncer des actes répréhensibles, étant parfois accusées de monter sélectivement des vidéos pour rendre leurs sujets mauvais.

(Reportage d’Andrew Chung à New York ; édité par Will Dunham)