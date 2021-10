La Cour suprême des États-Unis rejette la demande des enseignants des écoles de la ville de New York de bloquer le mandat de vaccination contre Covid-19 – RT USA News

Un groupe d’enseignants de la ville de New York n’obtiendra pas l’allégement juridique qu’ils ont demandé d’une ordonnance les obligeant à se faire vacciner contre Covid-19, car la Cour suprême des États-Unis a sommairement rejeté leur demande de bloquer le mandat.

Un jour seulement après le dépôt de l’appel d’urgence auprès de la plus haute juridiction du pays, la juge Sonia Sotomayor a rejeté vendredi la demande d’entendre l’affaire. Sotomayor, qui gère les dossiers d’urgence depuis New York, n’a fait aucun commentaire sur la décision.

Le mandat de vaccination de la ville de New York pour les employés des écoles publiques est entré en vigueur vendredi à 17 heures, mettant des milliers de travailleurs en danger de perdre leur emploi. Le maire Bill de Blasio a ordonné les coups forcés en août, affirmant que les 148 000 employés des écoles de New York doivent recevoir leur première dose de vaccin d’ici le 27 septembre. Environ 18% des membres du personnel, dont 12% des enseignants, n’auraient pas été vaccinés.





Les avocats des enseignants qui ont combattu le mandat devant les tribunaux ont fait valoir qu’il violerait leur droit fondamental d’exercer une profession. Ils ont également déclaré que l’ordre était injuste parce que de nombreux autres employés de la ville qui sont en contact avec le public, tels que la police et les pompiers, ont été autorisés à passer des tests hebdomadaires de Covid-19 plutôt que de prendre des photos.

La Cour suprême a maintenant refusé d’intervenir dans deux affaires contestant les mandats de vaccination dans les écoles. La juge Amy Coney Barrett a rejeté en août un appel d’urgence d’étudiants qui cherchaient à annuler le mandat de jab de l’Université de l’Indiana. Elle n’a noté aucune opinion dissidente d’autres juges.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui avait précédemment ordonné à tous les membres du personnel des écoles publiques de se faire vacciner contre Covid-19 ou de se soumettre à des tests réguliers, a déclaré vendredi que les écoliers devront également recevoir les vaccins une fois qu’un vaccin sera approuvé pour leur groupe d’âge.





