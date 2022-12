La Cour suprême des États-Unis refuse de lever la limite d’immigration à l’ère de la pandémie

La Cour suprême des États-Unis a laissé en place mardi pour le moment une ordonnance de l’ère de la pandémie permettant aux autorités américaines d’expulser rapidement les migrants capturés à la frontière américano-mexicaine afin d’examiner si 19 États pourraient contester la fin de la politique.

Le tribunal, par un vote de 5 à 4, a accueilli la demande d’un groupe de procureurs généraux des États républicains de suspendre la décision d’un juge invalidant l’ordonnance d’urgence connue sous le nom de titre 42 pendant qu’il examinait s’ils pouvaient intervenir pour contester la décision.

Les États avaient fait valoir que la levée de la politique pourrait entraîner une augmentation des passages frontaliers déjà record.

John Roberts, juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, membre de la majorité conservatrice 6-3 de la cour, a prononcé le 19 décembre une suspension administrative temporaire maintenant le titre 42 pendant que la cour examinait s’il fallait maintenir la politique en place plus longtemps. La politique devait expirer le 21 décembre avant sa commande.

Le juge conservateur Neil Gorsuch s’est joint aux trois membres libéraux du tribunal – les juges Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson – pour s’opposer à l’ordonnance de lundi laissant le titre 42 en vigueur.

L’ordre du titre 42 a été mis en œuvre pour la première fois en mars 2020 sous l’ancien président républicain Donald Trump au début de la pandémie de Covid-19.

Joe Biden, un démocrate, a maintenu les restrictions en place pendant plus d’un an après son entrée en fonction en 2021 malgré la promesse de s’éloigner des politiques d’immigration radicales adoptées par Trump.

Les agents de la US Border Patrol ont appréhendé un nombre record de 2,2 millions de migrants à la frontière sud-ouest au cours de l’exercice 2022, qui s’est terminé le 30 septembre. Près de la moitié des personnes arrêtées ont été rapidement expulsées en vertu de la politique du titre 42.

L’administration Biden a cherché à lever le titre 42 après que les autorités sanitaires américaines ont déclaré en avril que l’ordonnance n’était plus nécessaire pour empêcher la propagation de Covid-19, mais ont été bloquées par un juge fédéral en Louisiane – une personne nommée par Trump – en réponse à un républicain- contestation judiciaire menée.

Par ailleurs, un groupe de migrants demandeurs d’asile représentés par l’Union américaine des libertés civiles (ACLU) avait poursuivi le gouvernement pour cette politique, arguant que les expulsions vers le Mexique les exposaient à de graves préjudices, comme des enlèvements ou des agressions.

L’International Rescue Committee, une organisation d’aide aux réfugiés, a appelé l’administration Biden à mettre fin aux politiques d’externalisation des frontières qui mettent en danger les demandeurs d’asile.

«Pendant des années, le titre 42 a privé des milliers de demandeurs d’asile d’une procédure régulière et les a renvoyés dans un danger similaire, sinon pire, à celui auquel ils se sont échappés au Mexique, dans le nord de l’Amérique centrale, en Haïti et dans d’autres pays. Les États-Unis peuvent et doivent mettre en place un processus sûr, ordonné et humain pour accueillir les demandeurs d’asile, et simultanément engager et diriger des efforts régionaux pour résoudre les problèmes sous-jacents qui font que les besoins humanitaires et les déplacements continuent de monter en flèche dans les Amériques », a déclaré Kennji Kizuka, Directeur de l’IRC pour la politique d’asile.

Dans cette affaire, le juge de district américain Emmet Sullivan à Washington, DC, s’est rangé du côté des migrants le 15 novembre et a jugé que le titre 42, qui a été utilisé pour expulser des centaines de milliers de personnes depuis sa création, était illégal.

Sullivan, une personne nommée par Bill Clinton, un ancien président démocrate, a déclaré que le gouvernement n’avait pas réussi à montrer que le risque que les migrants propagent le Covid-19 était “un vrai problème”. Il a déclaré que le gouvernement n’avait pas non plus pesé les préjudices auxquels les demandeurs d’asile seraient confrontés à cause de l’ordonnance du titre 42.

L’administration Biden a cherché du temps pour se préparer à la fin de la politique, date à laquelle les migrants pourraient à nouveau, comme ils l’avaient fait avant la pandémie, être autorisés à demander l’asile à la frontière. Sullivan lui a donné jusqu’au 21 décembre.

Mécontent de la décision du tribunal inférieur, un groupe de procureurs généraux républicains a cherché à intervenir pour continuer à défendre la politique devant les tribunaux. Lorsqu’une cour d’appel fédérale, le 16 décembre, a refusé de leur permettre d’intervenir et de suspendre l’ordonnance de Sullivan, ils ont porté l’affaire devant la Cour suprême des États-Unis.