La Cour suprême des États-Unis perd sa légitimité – et n’a qu’à s’en prendre à elle-même

SCOTUS annule l’allégement de la dette de plus de 40 millions de dollars, accepte des pots-de-vin et se demande ensuite pourquoi les gens détestent ça

Vendredi dernier, la Cour suprême des États-Unis (SCOTUS) a annulé le plan du président Joe Biden visant à accorder jusqu’à 20 000 $ d’allégement de la dette étudiante aux bénéficiaires de bourses Pell qui détiennent des prêts étudiants fédéraux et jusqu’à 10 000 $ à tous les titulaires de prêts fédéraux.

SCOTUS a fait valoir que la loi HEROES, qui a été adoptée à la suite des attentats terroristes du 11 septembre (à ne pas confondre avec une loi du même nom adoptée pendant la pandémie de COVID-19), n’a pas accordé à l’administration le pouvoir d’annuler quelque 400 $ milliards de dettes pour 43 millions d’Américains.

Le juge en chef John Roberts a déclaré : « La question ici n’est pas de savoir si quelque chose doit être fait ; c’est qui a le pouvoir de le faire. Roberts a invoqué le « questions majeures » doctrine, qui soutient que si une agence administrative – comme le ministère de l’Éducation – doit se voir accorder un pouvoir particulier, alors le Congrès doit le dire explicitement. SCOTUS a statué que la loi HEROES n’autorisait pas un programme d’allégement de la dette et, ce faisant, a implicitement suggéré que le Congrès devrait adopter un projet de loi pour fournir un allégement de la dette.

Pour quiconque connaît la composition actuelle de la Cour suprême, cette décision n’est pas tout à fait surprenante. La Cour a clairement indiqué qu’elle romprait considérablement avec les normes juridiques traditionnelles du pays afin de consolider le pouvoir des entreprises. Par exemple, la décision SCOTUS l’année dernière sur un plafond hypothétique d’émissions de carbone a rompu de manière significative avec la tradition de la Cour de ne régler que les questions qui sont réellement un problème existant et de laisser les questions politiques aux autres branches du gouvernement. C’était une cause suffisante pour s’alarmer que l’État de droit n’existe plus aux États-Unis d’A.

En savoir plus La Cour suprême lance l’amnistie du prêt étudiant de Biden

Cependant, la Cour a également renversé Roe v. Wade d’une manière qui a non seulement annulé des siècles de stare decisis (le principe juridique de s’appuyer sur un précédent pour les procédures judiciaires), mais a également conduit à une nouvelle dégradation des droits civils. La Cour a également vidé les gains en matière de droits civils dans une affaire la semaine dernière lorsqu’elle a annulé l’action positive, malgré des décennies de jurisprudence accumulées comme précédents. Et l’année dernière, la Cour a invalidé une loi californienne sur la divulgation qui a ouvert les vannes à plus d ‘«argent noir» en politique et a restreint la seule disposition restante de la loi de 1965 sur les droits de vote, un élément clé de l’héritage du mouvement des droits civiques qui interdit la discrimination raciale dans vote.

Pour être juste, SCOTUS a également jeté quelques os aux gens moyens. Au début du mois dernier, l’affaire Allen c. Milligan a confirmé le droit des électeurs minoritaires de contester les cartes de vote qui entravent leur capacité à se faire représenter. La décision a essentiellement réduit à néant la pratique du gerrymandering, qui consiste à dresser des cartes par les politiciens qui leur permettent essentiellement de choisir leurs électeurs plutôt que l’inverse. Cela a été réaffirmé lorsque la Cour a récemment rejeté un appel de la Louisiane qui aurait contesté ce précédent.

Malheureusement, ce sont des cacahuètes par rapport au fait que SCOTUS a mutilé pratiquement toutes les normes juridiques existantes dans l’histoire du pays pour favoriser les personnes exceptionnellement riches et, par conséquent, n’a obtenu qu’un taux d’approbation de seulement 25 % (du 1er au 20 juin Sondage Gallup). La situation s’aggrave lorsque l’on considère les scandales de corruption en cours à la Cour. Par exemple, ProPublica a révélé que le juge Clarence Thomas avait reçu de somptueux cadeaux, notamment des vacances, l’utilisation de yachts et de jets privés, le paiement des frais de scolarité de la famille du juge dans une école privée et l’acheminement de l’argent par le biais de transactions immobilières du milliardaire républicain donateur Harlan. Corbeau.

Le juge Samuel Alito a également été impliqué dans la réception de cadeaux par ProPublica, notamment un impressionnant voyage de pêche et l’utilisation d’un jet privé du milliardaire Paul Singer. Singer a mené la charge en portant la question fédérale de l’allégement de la dette étudiante devant la Cour, et Alito a voté avec la majorité en faveur du résultat préféré de Singer. Tout cela semble trop pour être une simple coïncidence, et cette controverse a sérieusement compromis l’image de la Cour au point que le juge en chef Roberts l’a abordée.

En savoir plus Le Congrès américain pourrait devoir destituer les juges de la Cour suprême – AOC

Dans l’affaire de la dette étudiante, Roberts a écrit : « C’est devenu une caractéristique troublante de certaines opinions récentes de critiquer les décisions avec lesquelles ils ne sont pas d’accord comme allant au-delà du rôle propre du pouvoir judiciaire. » Il est difficile de ne pas ressentir cela alors que tant d’affaires de ce tribunal particulier, comme indiqué ci-dessus, ont rompu avec les précédents, ont été des cas clairs de dépassement judiciaire et ont également impliqué un conflit d’intérêts évident.

Pour être juste envers lui, dans le cas particulier où il a écrit ceci, il a raison. En fait, la plupart des personnes en faveur de l’annulation de la dette étudiante ont noté que s’appuyer sur la loi HEROES serait sûrement une voie vers l’échec. Au lieu de cela, nous avons appelé à utiliser la loi de 1965 sur l’enseignement supérieur. Peu de temps après la décision SCOTUS à ce sujet, l’administration Biden a annoncé qu’elle invoquerait cette même loi pour un nouveau tour devant la Haute Cour.

Alors, il faut se demander, pourquoi tout ce drame ? Pourquoi l’administration Biden n’a-t-elle pas utilisé ce « juridiquement sain » parcours depuis le départ ? Eh bien, si vous pouviez croire Biden, il était temps. Apparemment, cela pourrait prendre un certain temps pour être initié par le ministère de l’Éducation. Mais je pense que c’est exactement l’intention, que cela durera assez longtemps pour que les gens se présentent pour le Parti démocrate en 2024. Et puis, pouf, il sera à nouveau abattu. Je dis cela parce que cette Cour a démontré à maintes reprises que les normes juridiques existantes de ce pays ne sont pas à la hauteur de leur activisme judiciaire révisionniste d’entreprise, et les démocrates n’ont utilisé cela que comme un cri de ralliement pour les électeurs malgré la production de résultats nuls devant les tribunaux. depuis environ 60 ans.

Peu importe à quel point quelque chose est juridiquement valable, cette Cour insufflera son idéologie dans toute décision et ils se moqueront de nous avec leurs copains milliardaires. Mais ne vous y trompez pas – Biden, l’ami de toujours des créanciers, fera de même. Voici donc mon conseil, qui vaut ce qu’il vaut : lorsque les démocrates disent que vous devez voter pour eux pour protéger x, y ou z avant SCOTUS, vous n’êtes pas obligé de voter pour eux. Vous pouvez, si vous pouvez l’imaginer, les amener à gagner votre vote en produisant des résultats.