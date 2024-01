La Cour suprême des États-Unis ne relèvera pas la contestation de l’impôt sur les plus-values ​​de WA

OLYMPIA — La Cour suprême des États-Unis a déclaré mardi qu’elle n’examinerait pas Quinn c. Washington, le procès contestant l’impôt sur les plus-values ​​de Washington.

Le législateur a adopté la taxe en 2021 et les paiements sont arrivés à échéance pour la première fois en avril 2023. Il s’agit d’une taxe de 7 % sur les bénéfices tirés de la vente ou de l’échange d’actions, d’obligations et d’autres investissements ou actifs corporels supérieurs à 250 000 $.

Au cours de sa première année, la taxe a généré près de 900 millions de dollars de recettes sur environ 3 700 déclarations déposées, selon le ministère du Revenu de l’État de Washington. Les premiers 500 millions de dollars sont consacrés à l’éducation, tandis que les revenus supérieurs sont destinés à la construction d’écoles.

Les opposants ont fait valoir qu’il s’agissait d’un impôt sur le revenu et donc interdit par la constitution de l’État de Washington.

Les partisans de la taxe ont célébré cette étape importante.

Treasure Mackley, directeur exécutif d’Invest in WA Now, qui soutient l’impôt sur les plus-values, a déclaré que la décision était « une immense victoire pour les enfants et les familles de Washington ».

“Cette décision n’aurait pas pu arriver à un moment plus critique alors que les districts scolaires de tout l’État sont confrontés à des déficits de financement”, a déclaré Mackley dans un communiqué.

Les opposants à cette taxe avaient intenté une action en justice devant le plus haut tribunal du pays après que la Cour suprême de Washington l’ait confirmée par 7 voix contre 2 en mars. La Cour suprême de l’État avait déclaré qu’il s’agissait d’une taxe d’accise et donc constitutionnelle.

Assemblée législative de WA 2024 | Politique locale

Le refus de la Cour suprême des États-Unis d’entendre l’affaire n’est pas le dernier obstacle auquel la nouvelle taxe pourrait être confrontée : elle pourrait être soumise au scrutin à l’automne, alors qu’un groupe conservateur, Let’s Go Washington, a déposé une requête pour l’abroger. Il s’agit de l’une des nombreuses politiques adoptées par le Parlement contrôlé par les Démocrates ces dernières années et qui pourraient être contestées lors du scrutin de novembre.

“Nous avons toujours su que les chances étaient minces, mais nous restons déçus que la Cour suprême des États-Unis n’ait pas profité de l’occasion pour corriger la mauvaise direction de notre État”, a déclaré Michael Gallagher, président et directeur général du Washington Policy Center, un groupe de réflexion conservateur. dans un rapport. “La bonne nouvelle est que plus de 400 000 citoyens de Washington ont déjà constaté les dégâts causés par cette taxe et ont élevé la voix auprès de leurs concitoyens.”

Les démocrates de l’Assemblée législative ont célébré la nouvelle mardi.

“C’est une excellente nouvelle pour les élèves de la maternelle à la 12e année à Washington”, a déclaré le leader de la majorité parlementaire Joe Fitzgibbon, démocrate de Seattle. « C’est une excellente nouvelle pour les étudiants de nos établissements d’enseignement supérieur de deux et quatre ans. C’est une excellente nouvelle pour les enfants qui ont besoin de services de garde et pour leurs familles qui ont besoin de services de garde de qualité pour leurs enfants.

Le leader républicain à la Chambre, Drew Stokesbary, R-Auburn, a quant à lui déclaré qu’il n’était pas surpris par la décision du tribunal.

“Il est bien sûr décevant que les démocrates législatifs s’en sortent essentiellement avec les jeux de mots auxquels ils jouent”, a-t-il déclaré. “L’IRS et tous les autres États du pays reconnaissent qu’un impôt sur les revenus des plus-values ​​est un impôt sur le revenu, cela figure dans le nom.”

Le journaliste du Seattle Times, Jim Brunner, a contribué au reportage.