La Cour suprême des États-Unis incapable de déterminer qui a divulgué un projet d’avis sur le droit à l’avortement

La Cour suprême des États-Unis a déclaré jeudi qu’elle n’avait pas déterminé qui avait divulgué un projet d’avis du tribunal annulant le droit à l’avortement, mais que l’enquête se poursuivait.

Huit mois après que Politico a publié sa fuite explosive détaillant le projet d’avis du juge Samuel Alito qui a annulé Roe v. Wade, le tribunal a déclaré que son équipe d’enquête “n’a pas été en mesure à ce jour d’identifier une personne responsable par une prépondérance des preuves”.

Jamais auparavant une opinion complète n’avait été rendue publique avant que le tribunal ne soit prêt à l’annoncer. Le juge en chef John Roberts a ordonné une enquête le lendemain sur ce qu’il a qualifié d'”abus de confiance flagrant”.

Les enquêteurs “ont mené 126 entretiens formels avec 97 employés, qui ont tous nié avoir divulgué l’opinion”, a déclaré le tribunal.

L’enquête a toutefois conclu qu’il est “peu probable” que quelqu’un ait “accédé de manière inappropriée” aux systèmes informatiques du tribunal – sur la base d’un examen des ordinateurs, des réseaux, des imprimantes et des journaux d’appels et de SMS disponibles du tribunal.

Le “risque de divulgation à la fois délibérée et accidentelle d’informations sensibles à la Cour” a augmenté avec la pandémie de coronavirus et le passage au travail à domicile, selon le rapport. Davantage de personnes travaillant à domicile, « ainsi que des lacunes dans les politiques de sécurité de la Cour, ont créé un environnement dans lequel il était trop facile de retirer des informations sensibles du bâtiment et des réseaux informatiques de la Cour », indique le rapport.

Les enquêteurs continuent d’examiner d’autres “données électroniques … et quelques autres enquêtes restent en suspens”, indique le rapport.