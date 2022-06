La Cour suprême des États-Unis annule les protections pour l’avortement énoncées dans Roe v. Wade

La Cour suprême des États-Unis a renversé l’avis Roe v. Wade qui a garanti des protections constitutionnelles pour l’avortement aux États-Unis pendant près de 50 ans.

La décision historique, dont un projet a été divulgué le mois dernier, a le potentiel de récupérer l’accès à l’avortement dans tout le pays en permettant aux États de restreindre ou d’interdire purement et simplement la procédure.

La décision 6-3 de vendredi rendue par le juge Samuel Alito, avec la dissidence des trois juges libéraux, annule la décision historique de 1973 Roe c. Wade. Cette décision originale a conclu que la décision d’une femme d’interrompre une grossesse était protégée par le droit à la vie privée qui découle du 14e amendement de la Constitution américaine, qui protège le droit d’un citoyen à “la vie, la liberté et la propriété”.

L’État ne pouvait qu’interférer avec ce droit, a estimé le tribunal, après qu’un fœtus avait atteint le stade de “viabilité”, vers 22 à 24 semaines de grossesse, lorsque le fœtus pouvait être considéré comme viable en dehors de l’utérus.

L’affaire devant le tribunal, Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization, était centrée sur une loi du Mississippi interdisant l’avortement après 15 semaines.

La décision de la Cour suprême d’annuler une décision d’un tribunal inférieur qui a conclu, conformément au précédent Roe c. Wade, que l’interdiction était inconstitutionnelle ne signifie pas que l’avortement sera automatiquement interdit dans tout le pays.

Au contraire, les législatures de chaque État décideront désormais comment réglementer la procédure médicale et dans quelle mesure elles souhaitent l’autoriser, la restreindre ou l’interdire purement et simplement.

Environ la moitié des États américains, principalement dans le Sud et le Midwest, ont déjà signalé qu’ils agiront probablement rapidement pour interdire l’avortement ou en restreindre l’accès dans une certaine mesure.

L’administration du président américain Joe Biden a réfléchi aux mesures exécutives qui pourraient être prises pour contrecarrer la décision de la Cour suprême, mais une telle tentative serait probablement également confrontée à des contestations judiciaires. La vice-présidente Kamala Harris a convoqué plus tôt ce mois-ci une table ronde de professeurs de droit constitutionnel et d’experts en matière de protection de la vie privée sur les conséquences potentielles de l’élaboration de stratégies par rapport à l’attente d’un changement du paysage.

Tensions vives avant la décision

La fuite d’opinion, rapportée pour la première fois par Politico, et la nouvelle qu’une majorité de cinq des juges conservateurs semblaient sur le point d’annuler Roe v. Wade, ont suscité l’indignation et des protestations à travers le pays. Une clôture de 2,4 mètres de haut a été érigée autour de la Cour suprême dans les jours qui ont suivi la fuite dans le cadre des mesures de sécurité renforcées.

Dans son dernier bulletin d’information sur le terrorisme, le Département de la sécurité intérieure a averti que “les personnes qui plaident pour et contre l’avortement ont, sur les forums publics, encouragé la violence, y compris contre le personnel et les établissements de santé du gouvernement, religieux et de la santé reproductive”.

Comme ils l’ont fait à plusieurs reprises ce printemps en prévision d’une décision consécutive, les militants pro-choix et anti-avortement se sont disputés vendredi devant la Cour suprême à Washington, DC. (Mark Gollom/CBC News)

Certains bâtiments abritant des organisations connues pour être opposées à l’avortement ont été vandalisés ces dernières semaines, tandis qu’à l’opposé, un incendie criminel a endommagé une clinique du Wyoming qui prévoyait bientôt de proposer des avortements aux femmes enceintes.

À Capitol Hill, les législateurs des deux partis ont exprimé leur inquiétude quant au fait que des manifestants se présentent dans les rues devant les domiciles de certains des juges conservateurs, bien qu’ils se soient rassemblés pacifiquement. Dans un incident distinct de ces manifestations, un homme armé qui s’est rendu de Californie à la résidence du juge Brett Kavanaugh dans le Maryland a été accusé de tentative de meurtre.