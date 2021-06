La Cour suprême des États-Unis annule le «permis» permettant aux flics d’entrer dans les maisons sans mandat dans une nouvelle décision – RT USA News

Les partisans du quatrième amendement ont eu des raisons de se réjouir mercredi, alors que la Cour suprême des États-Unis a statué que la police n’avait pas le droit d’entrer dans une maison privée sans mandat lorsqu’elle poursuivait un suspect pour un crime mineur.

L’affaire qui a conduit à la décision a peut-être semblé mineure, mais elle pourrait avoir des répercussions majeures sur les services de police à l’avenir. Lors d’un vote unanime, la Cour suprême a statué que la police avait violé les droits d’un homme californien lorsqu’elle est entrée dans son garage après l’avoir poursuivi pour avoir prétendument joué de la musique trop fort en conduisant sur une autoroute la nuit.

Arthur Lange aurait conduit tard dans la nuit sur une autoroute à deux voies, jouant de la musique fort et klaxonnant. Un patrouilleur des autoroutes de Californie soupçonnait Lange d’avoir enfreint une ordonnance sur le bruit et l’a suivi jusqu’à son domicile, allumant ses feux clignotants une fois qu’ils étaient dans l’allée de Lange.





Lange a déclaré qu’il n’avait pas remarqué la voiture de police derrière lui et qu’il se trouvait déjà dans son garage lorsque le policier s’est approché de lui, utilisant son pied pour perturber le capteur de la porte du garage et le garder ouvert. Le patrouilleur a ensuite arrêté Lange pour conduite en état d’ébriété après avoir prétendument senti une odeur d’alcool dans son haleine. Lange a poursuivi en affirmant que toute preuve recueillie au sujet d’une accusation de conduite en état d’ivresse (conduite sous l’influence) a été obtenue illégalement et devrait être annulée.

Écrivant pour l’opinion de la majorité du tribunal, la juge Elena Kagan a déclaré que « plusieurs occasions » demander à la police d’entrer dans les maisons sans mandat, mais ce sont des cas où il y a une menace de « dommages imminents liés à la violence, à la destruction de preuves ou à la fuite de la maison ».

« Mais quand l’officier a le temps d’obtenir un mandat, il doit le faire – même si le délit s’est enfui », elle a ajouté.

La Cour d’appel de Californie avait statué en 2019 dans l’affaire Lange qu’un officier a le droit d’entrer dans une résidence sans mandat s’il se trouve en « poursuite chaude » d’un suspect.

Kagan et ses collègues juges ont rejeté cette notion de carte blanche, la justice déclarant: « nous ne sommes pas impatients – plutôt l’inverse – d’imprimer un nouveau bordereau d’autorisation pour entrer dans la maison sans mandat ».

Les défenseurs des libertés civiles avaient également fait valoir que la décision précédente était en violation des droits du peuple au quatrième amendement, avec lesquels la Cour suprême était d’accord.

« « Entrer dans la maison d’un homme » sans mandat approprié, a proclamé le Lord Chief Justice Pratt en 1763, c’est attaquer « la liberté du sujet » et « détruire la liberté du royaume » » a écrit Kagan. « C’était l’idée derrière le quatrième amendement. »





Des membres plus conservateurs de la Cour suprême ont proposé différentes approches juridiques qui n’allaient pas aussi loin que l’opinion majoritaire.

Le juge en chef John Roberts, rejoint par le juge Samuel Alito, a écrit – dans ce que certains critiques ont noté comme une dissidence – qu’un « poursuite chaude » car un officier peut parfois être un « circonstances urgentes » qui contourne la nécessité d’un mandat.

Roberts a fait valoir que ce n’est pas si un suspect commet un délit ou un crime qui devrait déterminer la nécessité d’un mandat, mais plutôt la décision de fuir un officier.

Les juges Brett Kavanaugh et Clarence Thomas ont également écrit leurs propres opinions sur l’affaire, se distanciant de la position de Kagan. Thomas a fait valoir qu’il existe de nombreuses exceptions aux poursuites criminelles mineures nécessitant des mandats, et a noté que même si l’entrée de l’agent dans cette affaire était illégale, « la règle d’exclusion fédérale n’exige la suppression d’aucune preuve. »

