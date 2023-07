La Cour suprême des États-Unis annule la loi du Colorado protégeant les droits LGBTQ + – en direct

Il y a 23 min 10.02 HAE Les conservateurs de la Cour suprême se prononcent contre la loi du Colorado protégeant les droits LGBTQ+ Dans sa première décision de la journée, les six conservateurs de la Cour suprême se sont prononcés contre une loi du Colorado visant à interdire la discrimination des entreprises à l’encontre des membres de la communauté LGBTQ+.



Les évènements clés

il y a 3 m 10.21 HAE SCOTUSblogqui a quelqu’un à la Cour suprême, rapporte que Neil Gorsuch a lu à haute voix son opinion majoritaire dans l’affaire des droits LGBTQ + du Colorado, et Sonia Sotomayor a fait de même à partir de sa dissidence. Cela explique le délai entre la publication des avis.

il y a 10 m 10.14 HAE La Cour suprême n’a pas fini d’émettre des avis. Les deux cas laissaient à la fois des inquiétudes Joe Bidendu programme d’annulation de certaines dettes fédérales de prêts étudiants. Nous espérons obtenir les deux décisions dans quelques minutes.



il y a 15 mois 10.10 HAE Sonia Sotomayor a écrit la dissidence dans l’affaire des droits LGTBQ + du Colorado, qui a été rejointe par les deux autres juges libéraux du tribunal. « Aujourd’hui, la Cour, pour la première fois de son histoire, accorde à une entreprise ouverte au public un droit constitutionnel de refuser de servir les membres d’une classe protégée », a écrit Sotomayor. « Plus précisément, la Cour estime que le premier amendement exempte une entreprise de conception de sites Web d’une loi de l’État qui interdit à l’entreprise de refuser les sites Web de mariage aux couples de même sexe si l’entreprise choisit de vendre ces sites Web au public. » Elle continue : Une entreprise ouverte au public cherche à priver les clients gays et lesbiens de la jouissance pleine et égale de ses services en se basant sur la croyance religieuse du propriétaire selon laquelle les mariages homosexuels sont « faux ». L’entreprise fait valoir, et la majorité de la Cour est d’accord, que parce que l’entreprise offre des services personnalisés et expressifs, la clause de liberté d’expression du premier amendement protège l’entreprise d’une loi généralement applicable qui interdit la discrimination dans la vente de biens accessibles au public. Et services. C’est faux. Profondément tort « Notre Constitution ne contient aucun droit de refuser de servir un groupe défavorisé », écrit Sotomayor. « Je ne suis pas d’accord. »

il y a 18 mois 10.07 HAE Voici la viande de l’opinion majoritaire dans l’affaire des droits LGBTQ + du Colorado, telle qu’écrite par le juge conservateur Neil Gorsuch. « Dans ce cas, le Colorado cherche à forcer un individu à parler d’une manière qui correspond à ses opinions mais défie sa conscience sur une question d’importance majeure », écrit Gorsuch, qui a statué contre la loi du Colorado, avec les cinq autres conservateurs du tribunal. «Mais, comme cette Cour l’a longtemps soutenu, la possibilité de penser par nous-mêmes et d’exprimer librement ces pensées fait partie de nos libertés les plus chères et fait partie de ce qui maintient la force de notre République. Bien sûr, respecter l’engagement de la Constitution envers la liberté d’expression signifie que nous rencontrerons tous des idées que nous considérons comme » peu attrayantes « , » erronées ou même blessantes « . Mais la tolérance, et non la coercition, est la réponse de notre nation. Le premier amendement envisage les États-Unis comme un endroit riche et complexe où chacun est libre de penser et de parler comme il le souhaite, et non comme l’exige le gouvernement.

il y a 23 mois 10.02 HAE Les conservateurs de la Cour suprême se prononcent contre la loi du Colorado protégeant les droits LGBTQ+ Dans sa première décision de la journée, les six conservateurs de la Cour suprême se sont prononcés contre une loi du Colorado visant à interdire la discrimination des entreprises à l’encontre des membres de la communauté LGBTQ+.



il y a 27 min 09h58 HAE La Cour suprême annoncera ses décisions La Cour suprême rendra dans quelques minutes ses avis sur ce qui devrait être les trois dernières affaires en suspens de ce mandat. Le banc dominé par les conservateurs peut rendre des décisions concernant Joe Bidenet une loi du Colorado visant à protéger les droits LGBTQ+. Suivez ici au fur et à mesure que les décisions sont rendues.



il y a 36 mois 09h49 HAE Hier, les conservateurs de la Cour suprême se sont regroupés pour annuler les admissions conscientes de la race dans les universités. Il est trop tôt pour dire comment les collèges du pays réagiront à leur décision, mais Edwin Rios du Guardian rapporte que si l’expérience de deux grandes universités est une indication, la décision pourrait signifier beaucoup moins d’étudiants noirs et autochtones américains dans les corps étudiants : La décision de la Cour suprême d’éliminer la conscience raciale dans les admissions à l’université va bouleverser le paysage académique pour des millions de personnes. Mais les étudiants de neuf États vivent déjà dans un monde post-affirmative action. En 1996, les Californiens ont voté pour interdire les politiques d’action positive soucieuses de la race dans les universités publiques de l’État. Depuis lors, huit autres États – Arizona, Floride, Idaho, Michigan, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma et Washington – ont également interdit les considérations raciales, souvent par le biais d’initiatives de vote approuvées par les électeurs des États. Certaines universités de ces États signalent que les interdictions ont rendu beaucoup plus difficile la réalisation de la diversité raciale sur leurs campus. L’Université de Californie et l’Université du Michigan, dont les représentants ont soumis des arguments à la Cour suprême à l’appui des admissions conscientes de la race, sont deux de ces écoles. Dans les années qui ont suivi la fin de l’action positive des électeurs du Michigan en 2006, par exemple, le nombre d’étudiants noirs et autochtones américains à l’Université du Michigan a chuté. La même chose s’est produite à l’UC Berkeley et à l’UCLA après que les électeurs ont approuvé une interdiction en 1996. Et malgré le développement de nombreuses stratégies pour compléter le manque de politiques d’action positive par d’autres tactiques de sensibilisation, ont écrit les représentants, leurs efforts ont échoué. «Un récit édifiant»: les collèges des États interdisant l’action positive signalent des disparités raciales En savoir plus



il y a 1h 09.29 HAE Le groupe derrière 303 Creative LLC contre Elenis, l’affaire de la Cour suprême qui pourrait faire reculer les droits LGBTQ +, selon la décision des jugesa vu ses revenus augmenter ces dernières années et a canalisé cet argent vers d’autres groupes promouvant des causes de droite, rapporte Adam Gabbatt du Guardian : Un «groupe haineux» chrétien de droite qui est à l’origine d’une foule d’efforts juridiques pour faire reculer le droit à l’avortement, supprimer les protections LGBTQ + et diaboliser les personnes trans a vu son financement augmenter considérablement et a canalisé une partie de cet argent vers une multitude de petits anti- Les groupes LGBTQ + et anti-avortement à travers les États-Unis, peut révéler le Guardian. L’Alliance Defending Freedom (ADF), une organisation à but non lucratif enregistrée derrière le 303 Affaire créative devant la Cour suprême qui pourrait grignoter les droits LGBTQ+, a vu ses revenus augmenter de plus de 25 millions de dollars entre 2020 et 2021, une période au cours de laquelle une obsession de droite pour les droits des transgenres et l’orientation sexuelle a vu près de 200 factures anti-LGBTQ+ introduit dans les États autour des États-Unis. Révélé : Des organisations chrétiennes à but non lucratif légales financent des organisations anti-LGBTQ+ et anti-avortement aux États-Unis En savoir plus

il y a 1h 09.07 HAE Dans une importante affaire de droits LGBTQ+ devant la Cour suprême, tout n’est pas comme il semble La Cour suprême pourrait aujourd’hui rendre son avis dans 303 Creative LLC contre Elenis, qui traite d’une loi du Colorado qui interdit aux entreprises de discriminer les homosexuels, ou de déclarer qu’elles le feraient. On ne sait pas comment ils pourraient statuer, mais la majorité conservatrice du tribunal pourrait utiliser l’affaire comme une opportunité de faire reculer les protections LGBTQ + à l’échelle nationale. Hier, Sam Levine du Guardian a rapporté qu’il semble qu’un document jouant un rôle majeur dans l’affaire aurait pu être fabriqué – mais ce fait pourrait ne pas faire de différence dans l’affaire. Voici plus de son histoire: La véracité d’un document clé dans une importante affaire de droits LGBTQ+ devant la Cour suprême des États-Unis a été remise en question, ce qui soulève la possibilité que des preuves importantes qui y sont citées soient erronées ou même falsifiées. La Cour suprême devrait rendre une décision vendredi en 303 Creative LLC contre Elenisqui traite d’une contestation d’une loi du Colorado interdisant aux entreprises publiques de discriminer les homosexuels, ainsi que de toute déclaration annonçant une telle politique. La poursuite est centrée sur Lorie Smith, une conceptrice de sites Web qui ne souhaite pas fournir ses services pour les mariages homosexuels en raison de ses objections religieuses. En 2016, dit-elle, un homme gay du nom de Stewart a demandé ses services pour l’aider à organiser son prochain mariage. « Nous nous marions au début de l’année prochaine et aimerions que certains travaux de conception soient effectués pour nos invitations, noms de lieux, etc. Nous pourrions également nous étendre sur un site Web », lit un message qu’il lui a apparemment envoyé via son site Web. Dans les documents déposés au tribunal, ses avocats ont produit une copie de l’enquête. Mais Stewart, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué pour des raisons de confidentialité, a déclaré dans une interview avec le Guardian qu’il n’avait jamais envoyé le message, même s’il répertorie correctement son adresse e-mail et son numéro de téléphone. Il a également été marié à une femme pendant les 15 dernières années, a-t-il déclaré. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par la Nouvelle République. En fait, jusqu’à ce qu’il reçoive un appel cette semaine d’un journaliste du magazine, Stewart a déclaré qu’il n’avait aucune idée qu’il était d’une manière ou d’une autre impliqué dans une affaire qui avait été portée devant la Cour suprême. « Je peux confirmer que je n’ai pas contacté 303 Creative à propos d’un site Web », a-t-il déclaré. « C’est frauduleux dans la mesure où quelqu’un se fait passer pour moi et cherche à épouser quelqu’un qui s’appelle Mike. Ce n’est pas moi. « Ce qui m’inquiète le plus, c’est que c’est un peu comme le seul élément de preuve principal qui fait partie de cette affaire depuis plus de six ans et c’est faux », a-t-il ajouté. « Personne n’a vérifié. N’importe qui peut décrocher le téléphone, écrire un e-mail, envoyer un SMS, pour vérifier s’il s’agissait d’informations correctes. Un document clé pourrait être un faux dans l’affaire des droits LGBTQ+ devant la Cour suprême des États-Unis En savoir plus