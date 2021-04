La plus haute cour d’Amérique a accepté d’entendre un appel, soutenu par la National Rifle Association (NRA), contre les restrictions de l’État de New York sur le port d’armes de poing dissimulées en public à des fins de légitime défense.

Deux propriétaires d’armes à feu et la filiale new-yorkaise de la NRA cherchent à annuler une décision d’un tribunal inférieur, qui a rejeté leur contestation des réglementations de l’État sur les armes à feu. New York est l’un des huit États américains qui limitent actuellement le droit d’un propriétaire d’armes à feu de porter son arme en public.

Les plaignants ont fait valoir que ces restrictions avaient violé leur droit du deuxième amendement de garder et de porter des armes, insistant à la place sur le fait que les New-Yorkais devraient également pouvoir porter des armes à feu hors de chez eux sans entrave.

Les deux hommes sont d’abord allés au tribunal après qu’un agent de délivrance des permis d’armes à feu leur a accordé « port caché » permis, mais limité à la chasse et à la pratique de la cible uniquement.





La Cour suprême, qui avait refusé d’examiner l’appel en juin dernier, a maintenant changé d’avis, s’inscrivant à nouveau dans le débat houleux sur les droits des armes à feu en Amérique.

L’affaire, qui sera probablement entendue à l’automne, pourrait s’avérer l’une des décisions les plus importantes sur la portée du deuxième amendement depuis les décisions de 2008 et 2010 qui ont établi un droit national de garder une arme à la maison pour se défendre.

Les espoirs de succès des plaignants peuvent être renforcés par le fait qu’il y a une majorité conservatrice 6-3 à la Cour suprême, après que la juge Amy Coney Barrett a rejoint le corps en octobre. On pense généralement que les conservateurs ont une vision plus large des droits du deuxième amendement.

La Cour suprême devrait régler cette question une fois pour toutes, a écrit l’avocat Paul Clement, qui représente les challengers, dans son mémoire en réponse à la cour. « Ainsi, la nation est divisée, avec le deuxième amendement bien vivant dans le vaste milieu de la nation, et ces mêmes droits ignorés près des côtes, » argumenta-t-il.

Pour sa part, l’État de New York a exhorté les juges à rejeter cet argument, soulignant que les restrictions sur le port d’armes ne sont pas une interdiction générale et visent à réduire la criminalité et à promouvoir la sécurité publique.





L’annonce que l’appel controversé sera entendu par la Cour suprême fait suite à une série de fusillades de masse meurtrières à travers le pays. Plus tôt ce mois-ci, un homme armé a tué huit employés, puis s’est suicidé dans une installation de FedEx à Indianapolis, tandis que deux incidents similaires en Géorgie et au Colorado ont tué au total 18 personnes en mars.

