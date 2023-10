HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) — L’actuelle majorité conservatrice de la Cour suprême des États-Unis a remporté des victoires majeures pour les conservateurs — et maintenant…

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) — L’actuelle majorité conservatrice de la Cour suprême des États-Unis a donné ses résultats victoires majeures pour les conservateurs – et maintenant le mécontentement des libéraux face à ces décisions joue un rôle majeur dans les élections en tête des urnes en Pennsylvanie cet automne.

Le démocrate candidat à un siège libre à la Cour suprême de Pennsylvanie a répété à maintes reprises à son public que le plus haut tribunal du pays constitue une menace pour les droits pour lesquels les démocrates se sont battus, avec désormais trois nominations par le président Donald Trump, ce qui leur confère une majorité conservatrice de 6 contre 3.

Dan McCaffery, le démocrate, présente sa candidature comme un rempart contre une majorité à la Cour suprême des États-Unis qui, selon lui, détruit les droits protégés par le gouvernement fédéral et laisse aux États le soin de combler le vide.

« Nous ne pouvions rien faire concernant la nomination d’un juge fédéral, mais en Pennsylvanie, nous ripostons, et la raison pour laquelle nous ripostons et la manière dont nous ripostons est en faisant élire les juges », a déclaré McCaffery à une audience en ligne du révérend. Alyn E. Waller de l’église baptiste Enon Tabernacle à Philadelphie.

Pourtant, la campagne reflète la nouvelle réalité dans laquelle la polarisation politique s’enfonce plus profondément dans les tribunaux. Surtout là où les juges des hautes cours des États sont élus, les défenseurs de toutes les divisions politiques ont pris conscience de l’importance de contrôler les tribunaux à tous les niveaux, sur tout, de la politique de l’avortement aux droits civils en passant par le redécoupage.

Le droit à l’avortement, par exemple, était le thème dominant de la seule édition de cette année. autre concours de la Cour suprême de l’État, avec le sort de l’interdiction de l’avortement dans le Wisconsin en jeu. Un juge de Milwaukee, soutenu par les démocrates, a remporté la course aux enjeux élevés à la Cour suprême du Wisconsin, garantissant que les libéraux prendraient le contrôle majoritaire du tribunal pour la première fois en 15 ans.

Cette élection faisait suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis, l’année dernière, d’annuler Roe c.Wade et mettre fin à près d’un demi-siècle de protection fédérale contre l’avortement – ​​déclenchant des batailles judiciaires sur le droit à l’avortement au niveau des États.

Lors du scrutin en Pennsylvanie, l’adversaire de McCaffery pour le siège est la républicaine Carolyn Carluccio, et l’élection ne changera rien au fait que la Haute Cour de l’État a une majorité démocrate, actuellement 4-2.

Mais la Cour suprême des États-Unis est peut-être la cible la plus fréquente de McCaffery lorsqu’il est interrogé sur la course, sa candidature ou les tribunaux.

« La Cour suprême des États-Unis, au moins, a vraiment cristallisé dans l’esprit des Américains à quel point il est important d’élire des juges et des juges qui partagent vos valeurs dans ces tribunaux, qui protégeront ces droits ou les réduiront », a déclaré McCaffery à un autre auditoire démocrate. .

Comme lors de la course au Wisconsin, les démocrates de la course à la Haute Cour de Pennsylvanie ont tambouriné sur la décision du tribunal sur l’avortement, ce qui en fait une avenue clé pour attaquer Carluccio. McCaffery évoque fréquemment cette décision et quelques autres pour tenter de faire valoir que d’autres droits sont également en jeu.

Au public de l’église Enon Tabernacle de Waller, à prédominance noire, McCaffery a noté que la Cour suprême des États-Unis avait invalidé en juin action positive dans les admissions à l’université, déclarant cette race ne peut pas être un facteur.

À d’autres moments, il a souligné une défaite pour les droits des homosexuels dans lequel la majorité conservatrice de la Cour suprême des États-Unis a statué qu’un graphiste chrétien souhaitant concevoir des sites Web de mariage peut refuser de travailler avec des couples de même sexe.

Carluccio a suggéré que McCaffery était un hypocrite.

« Je pense que c’est un peu ironique qu’il parle d’eux, il mentionne trois juges en particulier, les traite de juges activistes, dit ‘ils leur enlèvent tous ces droits’ et tout ça, et pourtant il est prêt à aller là-bas et dire que ‘je ne supporterai pas ça’ et ‘le document est vivant' », a déclaré Carluccio dans une interview. « C’est presque comme s’il voulait avoir le gâteau et le manger aussi. »

Carluccio a refusé de discuter de son point de vue sur des questions ou sur la Cour suprême des États-Unis.

McCaffery affirme cependant que Carluccio ressemblera aux conservateurs de la Cour suprême des États-Unis au sein d’un siège d’État qui a joué un rôle crucial dans d’importantes affaires de droit de vote, notamment en rejetant les circonscriptions du Congrès désignées par le GOP. inconstitutionnellement gerrymandéré et rejeter un effort républicain pour annuler l’élection présidentielle de 2020 dans cet État du champ de bataille après la défaite de Trump, un républicain, face à Joe Biden, un démocrate.

Le ciblage du plus haut tribunal par McCaffery arrive à un moment important pour l’institution.

Questions éthiques tourbillonnent autour du tribunal, et la confiance du public dans l’institution est tombée à un plus bas depuis 50 ans.

Environ un tiers des Américains déclarent n’avoir pratiquement aucune confiance dans les personnes qui dirigent la Cour suprême des États-Unis, les démocrates (50 %) et les indépendants (39 %) étant plus susceptibles que les républicains (18 %) de dire cela, selon un sondage d’octobre du Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC.

Le virage vers la droite de la Cour, cependant, n’a pas nécessairement entraîné une plus grande tendance à outrepasser les précédents judiciaires ou les lois.

Jonathan Adler, professeur de droit à l’Université Case Western Reserve de Cleveland, a déclaré que le tribunal actuel renversait le précédent et annulait la législation à un rythme nettement plus lent que ses prédécesseurs d’après-guerre.

« C’est différent de ce que pensent beaucoup de gens », a déclaré Adler dans une interview.

Les tribunaux des juges en chef Earl Warren et Warren E. Burger, que McCaffery considère comme un élargissement des droits, ont été beaucoup plus agressifs que le tribunal actuel, dirigé par John Roberts, a déclaré Adler.

La composition actuelle du tribunal est cependant relativement nouvelle et la majorité conservatrice du tribunal pourrait devenir plus agressive avec le temps, à mesure que les plaideurs s’efforcent de lui porter plainte, a déclaré Adler.

McCaffery met en garde à ce sujet, en soulignant les propos du juge Clarence Thomas. appeler l’année dernière pour que ses collègues fassent davantage et réexaminent les affaires judiciaires reconnaissant les droits au mariage homosexuel, au sexe homosexuel et à la contraception.

« Ce sont des problèmes qui sont fondamentalement éliminés lentement, comme les couches d’un oignon », a déclaré McCaffery dans une interview diffusée en direct avec le comité de rédaction de Pennlive.com. « Et ils sont renvoyés devant les tribunaux de l’État. »

Linley Sanders, journaliste aux sondages et enquêtes de l’AP à Washington, a contribué à ce rapport. Suivez Marc Lévy sur twitter.com/timelywriter.

