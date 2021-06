La Cour suprême demande de bloquer le moratoire fédéral sur les expulsions

WASHINGTON – Une coalition de groupes immobiliers a demandé jeudi à la Cour suprême d’empêcher le gouvernement fédéral d’appliquer un moratoire sur les expulsions mis en place l’année dernière en réponse à la pandémie de coronavirus.

L’appel d’urgence intervient un jour après qu’un panel de trois juges à Washington a autorisé le moratoire à se poursuivre pendant que l’administration du président Joe Biden combat l’affaire devant un tribunal fédéral. Un juge du tribunal de district avait bloqué l’action des Centers for Disease Control and Prevention début mai, estimant que le gouvernement avait outrepassé ses pouvoirs.

Alors que le coronavirus s’est installé aux États-Unis l’année dernière et que des millions d’Américains ont perdu leur emploi, le Congrès a approuvé une interdiction aux propriétaires d’expulser des locataires dans le cadre de sa réponse économique. Cette interdiction des expulsions approuvée par le Congrès a expiré en juillet et le CDC du président Donald Trump a imposé son propre moratoire en septembre.

Suite:Un juge suspend la décision de moratoire sur les expulsions à la suite de l’appel de Biden

Suite:Des millions de personnes pourraient perdre des maisons malgré l’ordre de moratoire d’expulsion de Biden

Biden a prolongé le gel en mars malgré les objections des propriétaires, des agents immobiliers et d’autres personnes qui ont déclaré que cela leur causait des difficultés financières et portait atteinte à leurs droits de propriété. L’Alabama Association of Realtors a intenté une action en justice pour faire cesser l’interdiction d’expulsion.

Le moratoire actuel doit expirer le 30 juin. Des dizaines d’États ont imposé leurs propres interdictions d’expulsion pendant la pandémie.

Le moratoire fédéral « a déplacé le fardeau financier de la pandémie des 30 à 40 millions de locataires du pays à ses 10 à 11 millions de propriétaires – dont la plupart, comme les demandeurs, sont des particuliers et des petites entreprises – entraînant plus de 13 milliards de dollars de loyer impayé par mois », a déclaré le groupe à la Cour suprême dans son dossier jeudi.

« Le Congrès n’a jamais donné au CDC la quantité stupéfiante de pouvoir qu’il prétend maintenant », a-t-il déclaré.

Ni le ministère de la Justice ni les Centers for Disease Control and Prevention n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En permettant au moratoire de se poursuivre pendant que l’affaire progresse devant les tribunaux, un comité d’appel de trois juges a reconnu mercredi qu’un président n’avait jamais tenté une telle action en vertu de la loi fédérale.

« Mais aucune crise de santé publique approchant même de l’ampleur et de la gravité de celle-ci ne s’est produite depuis l’adoption de la Public Health Service Act en 1944 », a déclaré la Cour d’appel des États-Unis pour le DC Circuit.

Contribution : Michael Collins, David Jackson