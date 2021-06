La Cour suprême demande à l’administrateur de Biden s’il devrait contester la considération raciale de Harvard dans les admissions – RT USA News

La Cour suprême des États-Unis pourrait bientôt entendre une affaire qui pourrait changer radicalement l’action positive sur les campus universitaires. Mais d’abord, ils veulent le point de vue de l’administration Biden.

La Cour suprême a demandé lundi un mémoire à l’avocate générale par intérim des États-Unis Elizabeth Prelogar sur l’affaire, qui a été déposée par Students for Fair Admissions contre Harvard, affirmant que l’école discrimine les étudiants asiatiques et accorde un traitement préférentiel basé sur la couleur de la peau.

Les challengers de Harvard disent qu’il a violé les lois fédérales sur les droits civils, tandis que les tribunaux inférieurs ont jusqu’à présent confirmé le droit de l’école Ivy League de prendre en compte la race dans son processus d’admission. L’affaire actuelle présente à la Cour suprême le choix d’annuler ou de maintenir une décision de 2003 affirmant les droits des écoles à leurs processus d’admission.

Si l’affaire est entendue, cela pourrait signifier une décision historique l’année prochaine.

De nombreux critiques libéraux ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la Cour suprême dispose actuellement d’une majorité conservatrice, ce qui signifie que le précédent des politiques d’action positive – qui permettent généralement aux écoles de baser les admissions sur la couleur de la peau sur une base limitée – pourrait être radicalement modifié.

Harvard a repoussé les allégations de discrimination, affirmant que s’il ne tenait pas compte de la race dans son processus d’admission, les inscriptions d’étudiants noirs et hispaniques diminueraient.

« Les universités de tout le pays ont suivi ce précédent en structurant leurs processus d’admission », a déclaré l’école dans un communiqué. « Et le public américain s’est tourné vers ce précédent pour s’assurer que la nation reconnaît et valorise les avantages de la diversité et que la voie du leadership est ouverte à tous. »

En 2019, Harvard a été englouti dans un scandale d’admission à l’université après avoir été accusé de discrimination à l’égard des candidats américano-asiatiques. Un tribunal fédéral a cependant statué que Harvard n’avait pas illégalement fait de discrimination à l’encontre des Américains d’origine asiatique, la juge de district américaine Allison Burroughs déclarant : « Le tribunal ne démantelera pas un très bon programme d’admission qui passe le test constitutionnel, uniquement parce qu’il pourrait faire mieux. »





