La Cour suprême demande à Biden DOJ de se prononcer sur l’affaire d’action positive de Harvard

La Cour suprême a appelé lundi le ministère de la Justice du président Joe Biden à se prononcer sur une affaire en cours concernant l’action positive à l’Université de Harvard, signalant l’intérêt de la cour pour un différend qui pourrait réduire l’utilisation généralisée de la race dans les admissions dans l’enseignement supérieur.

Dans une ordonnance non signée, les juges ont demandé un mémoire au solliciteur général par intérim Elizabeth Prelogar exprimant « les vues des États-Unis ». Une telle décision est souvent un prélude à la décision finale du tribunal d’entendre une affaire, mais pas toujours.

La décision de lundi pourrait également retarder le litige, même si le tribunal finit par voter pour examiner l’affaire. Si le tribunal accepte de l’entendre dans son mandat commençant en octobre, une décision serait probablement d’ici juin 2022. Si le tribunal n’entend pas l’affaire avant le terme suivant, la décision pourrait ne pas apparaître avant l’été 2023. Elle nécessite les votes de quatre juges pour prendre une affaire.

Le différend, connu sous le nom de Students for Fair Admissions v. President and Fellows of Harvard, n° 20-1199, a été porté par un groupe dirigé par le militant anti-affirmative Edward Blum. Students for Fair Admissions a déclaré que la prise en compte limitée par Harvard de la race de ses candidats discriminait les candidats asiatiques en faveur des candidats blancs. Cela va à l’encontre du titre VI de la loi sur les droits civils de 1964, soutiennent-ils.

Une cour d’appel fédérale rejeté les arguments du groupe en novembre, estimant que son « utilisation limitée de la race dans son processus d’admission afin d’atteindre la diversité » était conforme aux précédents de la Cour suprême. En février, Students for Fair Admissions a déposé une requête auprès de la Cour suprême demandant aux juges d’entendre son appel de cette décision.

La Cour suprême a confirmé à plusieurs reprises des utilisations limitées de l’action positive, bien qu’elle n’ait pas examiné la question depuis que le président Donald Trump a nommé trois nouveaux membres conservateurs, qui pourraient modifier le point de vue de la cour sur la pratique. En outre, le juge en chef John Roberts, qui exerce une certaine influence sur le tribunal, a exprimé des opinions farouchement opposées à l’action positive.

William Consovoy, un avocat du groupe Blum, a mis en garde contre des conséquences désastreuses si la décision de la 1ère Cour d’appel des États-Unis était maintenue. Dans sa pétition, il a déclaré que si cela se produisait, « alors les universités peuvent utiliser la race même si elles imposent des sanctions raciales, font des ajustements raciaux rétrogrades, ignorent la masse critique, évitent les dispositions de temporisation et n’identifient aucun inconvénient substantiel aux alternatives non raciales ».

Harvard a farouchement défendu ses pratiques. Sur un page Web dédié au procès, Harvard a qualifié le défi de « motivé politiquement » et a déclaré qu’il pourrait paralyser la « capacité des collèges et universités à travers le pays à créer les diverses communautés essentielles à leurs missions éducatives et à la réussite de leurs étudiants ».

Le ministère de la Justice de Biden exhortera probablement les juges à ne pas entendre l’affaire et à laisser l’opinion du tribunal inférieur en vigueur. L’administration a déjà réduit les mesures prises sous Trump pour lutter contre l’utilisation de la race dans les admissions.

En février, le ministère de la Justice a abandonné une poursuite contre Yale pour les pratiques d’admission de cette université d’élite. Sous Trump, le département a allégué que Yale était discriminatoire à l’égard des candidats asiatiques et blancs.

Le ministère de la Justice et le bureau du solliciteur général n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

La Cour suprême a examiné pour la dernière fois l’action positive en 2016, lorsqu’elle a confirmé par un vote de 4 contre 3 l’utilisation d’un « indice de réussite personnelle » qui tenait compte de la race dans le processus d’admission à l’Université du Texas à Austin.

Le juge Anthony Kennedy, aujourd’hui à la retraite, qui a rendu l’avis de la cour dans cette affaire, averti que les politiques d’action positive nécessiteraient probablement un raffinement continu.

« Une déférence considérable est due à une université dans la définition de ces caractéristiques intangibles, comme la diversité du corps étudiant, qui sont au cœur de son identité et de sa mission éducative », a écrit Kennedy. « Mais malgré tout, cela reste un défi permanent pour le système éducatif de notre nation de concilier la poursuite de la diversité avec la promesse constitutionnelle d’égalité de traitement et de dignité. »