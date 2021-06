La Cour suprême déclare que les immigrants du TPS ne sont pas garantis cartes vertes

WASHINGTON – Une Cour suprême unanime a freiné un programme d’immigration vieux de 30 ans pour les ressortissants étrangers dont les pays sont ravagés par la guerre ou une catastrophe naturelle, jugeant que sa protection temporaire contre l’expulsion ne garantit pas un séjour plus permanent.

Quelque 400 000 personnes, la plupart originaires d’El Salvador, vivent aux États-Unis avec un statut de protection temporaire, ce qui leur permet de rester aussi longtemps que le gouvernement détermine qu’elles ne peuvent pas rentrer en toute sécurité. La question en litige était de savoir si ces immigrants pouvaient demander la résidence permanente légale, ou des cartes vertes, s’ils entraient illégalement aux États-Unis.

La loi fédérale exige que les immigrants cherchant des cartes vertes aient été « inspectés et admis ou mis en liberté conditionnelle aux États-Unis ». Un couple du New Jersey d’El Salvador qui a vécu aux États-Unis pendant deux décennies a fait valoir qu’il avait rempli ce mandat lorsqu’il est devenu bénéficiaire du TPS. Les administrations Trump et Biden n’étaient pas d’accord.

Le tribunal a également estimé que l’argument n’était pas convaincant.

Le bénéficiaire du TPS dans l’affaire « n’a pas été légalement admis, et son TPS ne modifie pas ce fait », a écrit la juge adjointe Elena Kagan pour le tribunal. « Il ne peut donc pas devenir un résident permanent de ce pays. »

Lors des débats en avril, la majorité conservatrice du tribunal a semblé sceptique quant à la demande des immigrants. Les critiques de TPS disent que le programme est destiné à fournir un soulagement temporaire, pas une résidence permanente.

« Nous devons faire attention à ne pas modifier les lois sur l’immigration telles qu’elles sont écrites, en particulier lorsque le Congrès a un rôle si primordial ici », a déclaré le juge adjoint Brett Kavanaugh à un avocat des deux immigrants en avril. « Vous avez une montée ascendante. »

D’autres soutiennent que les administrations successives ont déjà permis à de nombreux bénéficiaires du TPS de rester dans le pays pendant des décennies, leur permettant de créer des racines, des entreprises et des familles aux États-Unis. Par exemple, le président George W. Bush a accordé le statut de TPS à El Salvador en 2001 à la suite de deux tremblements de terre et le statut a été prolongé depuis.

Les défenseurs des immigrants notent que les conditions d’éligibilité du programme signifient qu’il n’est pas illimité : pour être éligible au TPS, un immigrant doit prouver qu’il a été aux États-Unis depuis que la désignation a été faite. L’administration Biden a désigné deux nouveaux pays en mars – le Venezuela et le Myanmar – portant le nombre de pays à 12.

La décision intervient des mois après que la Cour suprême a statué contre un immigrant dans une autre affaire qui a vécu illégalement dans le pays pendant 25 ans et qui a affirmé qu’il avait été expulsé à tort pour avoir utilisé une fausse carte de sécurité sociale.