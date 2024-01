La Cour suprême déclare que l’administration Biden peut retirer les barbelés barbelés installés le long de la frontière par le Texas

La Cour suprême a autorisé lundi les agents fédéraux de l’immigration à retirer le fil de rasoir que les autorités de l’État du Texas ont installé le long de certaines sections de la frontière américano-mexicaine pour tenter de décourager les migrants d’entrer illégalement dans le pays.

L’année dernière, une décision d’un tribunal inférieur avait interdit au gouvernement fédéral de retirer les barbelés que les soldats de la Garde nationale déployés par le gouverneur Greg Abbott avaient assemblés sur les rives du Rio Grande, près de la ville frontalière texane d’Eagle Pass, un secteur très fréquenté pour les passages illégaux. .

Mais par 5 voix contre 4, la Cour suprême a suspendu la décision d’un tribunal inférieur à la demande de l’administration Biden, qui a soutenu que les barbelés obstruaient la capacité de la Border Patrol à traiter les migrants qui se trouvent déjà sur le sol américain et à aider ceux qui pourraient l’être. en détresse.

Le juge en chef John Roberts et la juge Amy Coney Barrett se sont rangés du côté des trois libéraux du tribunal – Elena Kagan, Sonia Sotomayor et Ketanji Brown Jackson – en votant en faveur de la levée de l’injonction du tribunal inférieur. Les juges Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh auraient autorisé son maintien.

Le fil rasoir du Texas

La loi fédérale exige que la Border Patrol traite les migrants qui entrent illégalement aux États-Unis afin de déterminer s’ils doivent être expulsés, transférés vers une autre agence fédérale, envoyés dans un centre de détention pour immigrants de longue durée ou libérés dans l’attente d’un examen de leur demande d’asile. Les responsables de l’État du Texas n’ont pas l’autorité légale pour prendre ces décisions.

Des immigrants traversent des barbelés après avoir traversé la frontière du Mexique vers les États-Unis le 28 septembre 2023, à Eagle Pass, au Texas. Getty Images



Alors que l’administration Biden a fait valoir que les barbelés entravaient les opérations de la patrouille frontalière, le Texas a déclaré qu’ils dissuadaient les migrants de traverser le Rio Grande à la nage pour entrer illégalement dans le pays. Pourtant, des groupes de migrants explorer régulièrement sous le grillage pour entrer aux États-Unis, se coupant souvent dans le processus.

Divers partis réagissent

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré à CBS News : « Nous sommes heureux que la Cour suprême ait annulé l’injonction qui empêchait le personnel de première ligne d’exercer des fonctions fédérales vitales et interférait avec sa capacité à faire face à des situations humanitaires urgentes et à faire appliquer nos lois. ” Les barbelés barbelés près de la frontière ne font que rendre plus difficile et plus dangereux le travail du personnel de première ligne. En fin de compte, nous avons besoin de ressources adéquates et de changements politiques pour remédier à notre système d’immigration défaillant. “

Mais les autorités texanes sont restées catégoriques. Le bureau d’Abbott a déclaré : « L’administration Biden a coupé à plusieurs reprises les câbles installés par le Texas pour arrêter les passages illégaux, ouvrant ainsi les vannes aux immigrants illégaux. L’absence de barbelés et d’autres stratégies de dissuasion encourage les migrants à effectuer des traversées dangereuses et illégales entre les points d’entrée, tandis que rendant le travail des soldats de la Garde nationale du Texas et des soldats du DPS (Département de la sécurité publique) plus dangereux et plus difficile. Cette affaire est en cours et le gouverneur Abbott continuera de se battre pour défendre la propriété du Texas et son autorité constitutionnelle pour sécuriser la frontière.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré dans un communiqué que « l’ordonnance temporaire de la Cour suprême permet à Biden de poursuivre ses efforts illégaux pour aider à l’invasion étrangère de l’Amérique », a déclaré le procureur général Paxton. « La destruction des barrières frontalières du Texas n’aidera pas à faire respecter la loi. la loi ou assurer la sécurité des citoyens américains. Ce combat n’est pas terminé et j’ai hâte de défendre la souveraineté de notre État. »

Et le porte-parole du DPS, le lieutenant Chris Olivarez, a pris la parole, affirmant dans un communiqué que le Texas « maintiendra sa position actuelle en matière de dissuasion des passages illégaux de la frontière en utilisant des mesures de sécurité efficaces aux frontières – des barbelés concertina renforcés et des barrières anti-montée le long du Rio Grande. C’est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral continue d’entraver la capacité du Texas à protéger sa frontière, tout en autorisant l’exploitation, les méthodes dangereuses et inhumaines permettant aux immigrants illégaux, y compris les enfants, de traverser illégalement une rivière dangereuse où beaucoup ont perdu la vie. Le Texas est le seul État à utiliser toutes les stratégies et ressources pour protéger sa souveraineté, combattre les activités criminelles et décourager l’immigration clandestine. »

Un autre différend entre les États-Unis et le Texas

Le combats juridiques Les tensions entre le Texas et l’administration Biden au sujet de la politique frontalière américaine se sont intensifiées ce mois-ci après que l’État a utilisé des soldats de la Garde nationale pour prendre le contrôle d’un parc public à Eagle Pass que la patrouille frontalière utilisait pour détenir et inspecter les migrants. Le Texas avait également installé des barbelés barbelés dans cette zone, dont il a empêché les agents fédéraux d’accéder pour traiter les migrants.

Mercredi, le Texas a défié une demande du ministère de la Sécurité intérieure de cesser de bloquer l’accès des agents de la patrouille frontalière au parc, rejetant l’argument de l’administration Biden selon lequel cette action violait la Constitution. Le DHS avait promis de soumettre l’affaire au ministère de la Justice pour une éventuelle action en justice contre le Texas.

Le ministère de la Justice a alerté la semaine dernière la Cour suprême du Texas sur la saisie du parc Eagle Pass par l’État, le citant comme un exemple de l’État empêchant les agents de la patrouille frontalière de faire leur travail.

