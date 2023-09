La Cour suprême décidera si l’Alabama peut ouvertement contester ses décisions en matière de droit de vote

L’Alabama est de retour devant la Cour suprême – pour demander la permission aux juges de défier ouvertement l’une des récentes ordonnances de la Cour.

En juin, la Cour suprême a ordonné à l’Alabama de redessiner sa carte du Congrès racialement structurée pour inclure une deuxième circonscription où les électeurs noirs pourraient élire le représentant de leur choix. Ce cas est connu sous le nom Allen c.Milligan.

La décision n’était pas particulièrement ambiguë. Cinq juges ont voté pour confirmer une décision d’un tribunal inférieur, qui elle-même a estimé que « le remède approprié est un plan de redécoupage du Congrès qui comprend soit une circonscription supplémentaire à majorité noire, soit une circonscription supplémentaire dans laquelle les électeurs noirs ont par ailleurs la possibilité d’élire un représentant ». de leur choix. »

Néanmoins, l’Alabama a répondu à cette décision avec un défi ouvert – en dessinant une nouvelle carte qui, de l’aveu même de l’État, ne comprend qu’un seul district, sur sept au total, où les électeurs noirs sont susceptibles d’élire le représentant qu’ils ont choisi. C’est exactement comme les anciennes cartes qui ont été invalidées par la Cour suprême.

Selon la nouvelle carte, un seul district a une majorité noire. Le district qui compte la deuxième plus grande population noire est composé à plus de 50 pour cent de blancs et à moins de 40 pour cent de noirs.

Il existe un risque qu’un juge clé, Brett Kavanaugh, puisse renverser son vote dans cette affaire. En juin, lorsque la Cour a rendu sa décision ordonnant à l’Alabama de redessiner ses cartes, le vote n’était que de 5 contre 4, le juge en chef John Roberts et Kavanaugh rejoignant les trois juges libéraux de la Cour pour former une majorité. Kavanaugh, cependant, a rédigé une opinion séparée dans laquelle il a suggéré qu’il pourrait être disposé à déclarer inconstitutionnelle une partie de la loi sur les droits de vote, la loi fédérale qui interdit la discrimination raciale lors des élections.

La chose la plus étrange à propos du dernier mémoire de l’Alabama aux juges, dans lequel les avocats de l’État demandent à la Cour de bénir le mépris de l’Alabama envers le précédent Milligan décision, c’est qu’il aborde à peine cet argument constitutionnel. Au lieu de cela, l’équipe juridique de l’Alabama passe un temps tout simplement étonnant à se concentrer sur un aspect extrêmement mineur de l’affaire : la façon dont les électeurs de la « ceinture noire » de l’Alabama devraient être répartis entre les districts du Congrès de l’État.

Ainsi, la dernière demande de l’Alabama à la Cour suprême ne devrait aboutir à rien – ne serait-ce que parce que la Cour détruirait sa crédibilité si elle changeait de cap quelques mois seulement après sa décision de juin. Milligan.

Néanmoins, étant donné le bilan d’hostilité de la Cour suprême à l’égard du Voting Rights Act, il y a une chance non nulle que l’Alabama obtienne gain de cause dans sa demande d’échapper à la décision de la Cour de juin.

Le principal argument de l’Alabama dans son nouveau mémoire adressé aux juges est ridiculement faible

Dans son dernier dossier déposé auprès de la Cour suprême, l’équipe juridique de l’Alabama consacre un nombre ahurissant de pages à discuter de la « ceinture noire » de l’État, une région nommée pour la couleur sombre de son sol inhabituellement fertile, mais qui compte également une forte population noire.

La ceinture noire est mentionnée à plusieurs reprises dans le rapport de juin de la Cour. Milligan opinion, mais uniquement dans le contexte d’arguments accessoires qui ont joué un rôle très mineur dans l’approche de la Cour dans cette affaire. Pourtant, si vous lisez le dernier mémoire de l’Alabama et rien d’autre, vous penseriez que toute cette affaire repose sur le fait que les cartes détruites en Milligan a divisé la ceinture noire en quatre districts du Congrès différents, alors que la nouvelle carte ne la divise qu’en deux.

Conformément à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Thornburg c.Gingles (1986), un plaignant alléguant que des cartes racialement tronquées violent la loi sur les droits de vote doit franchir trois obstacles, sinon son cas est rejeté à un stade précoce du litige. Parmi ces trois obstacles, l’un d’eux est pertinent dans l’état actuel de l’affaire : quelqu’un qui prétend qu’un État devrait avoir un district noir supplémentaire doit démontrer que la population noire de l’État est « suffisamment nombreuse et suffisamment nombreuse ». [geographically] compact pour constituer une majorité dans une circonscription raisonnablement configurée.

Le but de cet obstacle est d’amener le plaignant à démontrer qu’il est réellement possible de dessiner un district noir supplémentaire avant que le procès ne se poursuive. Si cela n’est pas possible, il ne sert à rien de demander à un tribunal d’analyser le large éventail d’autres facteurs qu’il doit prendre en compte avant de déterminer si une carte législative est un gerrymander racial illégal.

En tout cas, Gingles exige que ce district hypothétique soit « raisonnablement configuré », ce qui signifie qu’il est compact, contigu et conforme aux critères traditionnels que les tribunaux ont pris en compte dans le passé lors de l’évaluation de telles cartes. L’un de ces critères traditionnels est que les tribunaux examinent les cartes avec plus de scepticisme si elles divisent trop de « communautés d’intérêts », c’est-à-dire des groupes de population susceptibles de partager une histoire, une appartenance ethnique, une identité sociale ou un mode de vie communs.

La première fois Milligan S’est adressé à la Cour suprême, l’Alabama a fait valoir que les cartes proposées par les plaignants – encore une fois, des cartes dont le seul but était de prouver qu’il est possible de dessiner un district supplémentaire du Congrès noir en Alabama – n’étaient pas raisonnablement configurées parce qu’elles ne parvenaient pas à maintenir ensemble les région de la côte du Golfe de l’État, qui, selon les avocats de l’État, constituait une communauté d’intérêts.

La Cour suprême a cependant rejeté cet argument, car « même si la côte du Golfe constituait effectivement une communauté d’intérêts », les cartes proposées par les plaignants « seraient quand même raisonnablement configurées car elles rejoignaient une communauté d’intérêts différente appelée la ceinture noire ».

Aucun de ces détails n’est particulièrement important. Dans un État donné, il existe de nombreuses communautés d’intérêts. Et toute carte valide est susceptible d’en diviser au moins certains. L’argument avancé par la Cour dans son avis de juin était que le maintien de l’unité de la région de la côte du Golfe n’était pas un objectif d’une importance si transcendante qu’il pourrait justifier le tracé de districts racialement structurés – en particulier lorsque les cartes originales de l’État divisaient d’autres communautés d’intérêts, telles que la ceinture noire. .

Au lendemain du mois de juin Milligan décision, l’État a dessiné une nouvelle carte qui divise effectivement la ceinture noire en moins de districts, mais qui dilue également le pouvoir des électeurs noirs en procédant à un gerrymandering de l’État par d’autres moyens. Et maintenant, il prétend que ses nouvelles cartes doivent être respectées parce qu’elles « unifient »[y] la ceinture noire mieux que n’importe laquelle des alternatives proposées par les plaignants.

Peut-être que oui. Mais qui s’en soucie ? La Cour suprême n’a pas statué dans sa décision de juin selon laquelle l’Alabama devait dessiner de nouvelles cartes qui divisent la ceinture noire en moins de districts. Il a statué que l’État devait dessiner de nouvelles cartes incluant une deuxième circonscription où les électeurs noirs pourraient élire le représentant de leur choix.

L’Alabama mentionne à peine son argument le plus fort possible

Une autre caractéristique difficile à expliquer du dernier dossier déposé devant la Cour de l’Alabama est qu’il fait 40 pages, et pourtant il consacre une seule de ces pages à un argument que Kavanaugh a spécifiquement déclaré qu’il prendrait en considération si un État l’évoquait pour défendre une carte législative qui viole la loi sur le droit de vote.

Kavanaugh a dit à la fin de son Milligan opinion concordante selon laquelle la disposition spécifique de la loi sur les droits de vote qui invalide les cartes gerrymanderées de l’Alabama « ne peut pas s’étendre indéfiniment dans le futur ». Cet argument semble suivre le raisonnement de cinq juges républicains dans Comté de Shelby c.Titulaire (2013), qui ont neutralisé une disposition différente de la loi sur les droits de vote parce qu’ils affirmaient que « les conditions qui justifiaient à l’origine » cette disposition « ne caractérisent plus le vote dans les juridictions couvertes ».

Il existe cependant une myriade de différences entre l’article 2 de la loi sur les droits de vote, la disposition en cause dans l’affaire Milliganet l’article 5 de la loi, qui était en cause dans Comté de Shelby.

L’article 5 exigeait que les États ayant des antécédents de pratiques électorales racistes « pré-approuvent » toute nouvelle loi électorale auprès des responsables fédéraux. L’opinion majoritaire dans Comté de Shelby a qualifié cette disposition de « mesures extraordinaires pour résoudre un problème extraordinaire », et a souligné deux facteurs qui la qualifiaient d’extraordinaire : 1) elle traitait certains États différemment des autres, et 2) elle empêchait de nombreuses lois d’État d’entrer en vigueur jusqu’à ce que ils ont été examinés par des fonctionnaires fédéraux.

Aucun de ces facteurs n’existe dans Milligan – ou dans tout autre procès intenté en vertu de l’article 2, qui s’applique dans les 50 États et qui permet aux plaignants du droit de vote d’intenter une action en justice pour bloquer les lois électorales des États après leur entrée en vigueur.

Quoi qu’il en soit, la brève discussion de l’Alabama sur la suggestion de Kavanaugh selon laquelle l’article 2 a une date d’expiration ne résout aucune de ces divergences entre Milligan et Comté de Shelby. Il ne propose pas non plus de date d’expiration spécifique ni n’explique pourquoi « les conditions qui justifiaient à l’origine » une interdiction fédérale du charcutage racial n’existent plus – autant d’arguments qui pourraient donner à Kavanaugh la possibilité de se retirer de son vote précédent, si l’Alabama prenait la peine de les faire.

En effet, l’Alabama consacre si peu de temps à cet argument qu’il n’en avance pratiquement pas. Dans la mesure où il s’y efforce, il compare principalement le fait d’exiger de l’État qu’il crée un deuxième district noir une « action positive », puis conclut que « tout comme cette Cour a jugé que l’action positive « fondée sur la race » dans l’éducation « à un moment donné » devait « mettre fin », le même principe s’applique à l’action positive en matière de districting. »

Est-ce que cela suffira à convaincre Kavanaugh ? Qui sait? Le juge Kavanaugh est un conservateur convaincu qui vote généralement avec ses compatriotes républicains dans les affaires de droit de vote, alors peut-être que l’argument de l’Alabama lui suffira.

Mais l’Alabama ne lui donne pas grand-chose sur quoi travailler, surtout dans une affaire où la Cour a déjà statué une fois contre l’État.