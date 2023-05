La Cour suprême décide de ne pas casser Internet dans ses décisions Twitter et Google

La Cour suprême a rendu jeudi deux décisions technologiques à enjeux élevés – des affaires qui, si elles étaient traitées de manière inepte, auraient pu détruire une grande partie d’Internet et assujettir les entreprises de médias sociaux à une responsabilité dévastatrice.

La bonne nouvelle est que rien de tout cela n’arrivera.

L’opinion unanime du juge Clarence Thomas dans Twitter contre Taamneh et l’avis bref, unanime et non signé de la Cour Gonzalez contre Google faire preuve d’une retenue admirable. Les juges clarifient une loi antiterroriste de 2016 qui, si elle était lue au sens large, aurait pu rendre les entreprises technologiques dont les produits constituent l’épine dorsale des communications modernes responsables de tout acte violent commis par le groupe terroriste ISIS.

Au lieu de cela, la Cour Twitter et Google Ces décisions garantissent en grande partie qu’Internet continuera de fonctionner normalement, à condition que des sites Web tels que Twitter ou YouTube ne fournissent pas activement d’aide au terrorisme.

Les affaires portent sur des faits similaires. Google concerne une vague de meurtres commis par l’Etat islamique à Paris – l’une des victimes de ces attaques était Nohemi Gonzalez, une étudiante américaine de 23 ans décédée après que les assaillants de l’Etat islamique ont ouvert le feu sur le café où elle et ses amis dînaient. Twitterquant à lui, implique une attaque de l’Etat islamique contre une boîte de nuit à Istanbul, au cours de laquelle 39 personnes ont été tuées, dont Nawras Alassaf, un Jordanien avec des parents américains.

À ce stade, vous vous demandez probablement ce que ces actes horribles ont à voir avec des entreprises technologiques comme Google ou Twitter. La réponse découle de la loi américaine Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), qui autorise les poursuites contre quiconque « aide et encourage, en fournissant sciemment une aide substantielle » à certains actes de « terrorisme international ».

Les plaignants dans les deux affaires, des proches de Gonzalez et Alassaf, allèguent essentiellement que Twitter, Facebook et YouTube (qui appartient à Google) ont fourni une aide substantielle à l’Etat islamique en lui permettant d’utiliser les sites Web de médias sociaux des entreprises pour publier des vidéos et d’autres contenus. qui promouvaient l’idéologie de l’Etat islamique et cherchaient à recruter des individus pour leur cause. En effet, les plaignants ont fait valoir que ces plateformes technologiques avaient le devoir affirmatif d’empêcher l’Etat islamique d’utiliser leurs sites Web, et que les entreprises technologiques pourraient être tenues responsables si les terroristes de l’Etat islamique utilisent un service qui est librement accessible à des milliards de personnes à travers le monde.

C’est un argument juridique à couper le souffle. Comme l’écrit Thomas dans Twitter Selon la théorie des plaignants, tout ressortissant américain victime d’une attaque de l’Etat islamique pourrait présenter la même réclamation sur la base des mêmes services prétendument fournis à l’Etat islamique. En d’autres termes, les trois entreprises technologiques seraient potentiellement responsables de tout Américain ou parent d’un Américain tué par ISIS.

Le statut de la JASTA, en outre, autorise un plaignant ayant gain de cause à récupérer trois fois la perte qui lui a été infligée par un terroriste, ce qui, dans un cas similaire à Twitter ou Google pourrait signifier trois fois le coût d’un meurtre de masse. Ainsi, même une entreprise géante comme Google pourrait potentiellement être mise à genoux par le montant d’argent qu’elle devrait débourser dans de futures affaires si ces poursuites avaient prévalu.

L’avis unanime de la Cour rejette cependant cette issue. Bien que la théorie des plaignants repose sur une lecture plausible de la loi JASTA formulée de manière vague, la décision de la Cour établit que, à tout le moins, une entreprise doit faire plus que fournir son produit à n’importe quel client dans le monde – y compris les clients qui peuvent utiliser ce produit à des fins malveillantes — afin d’être tenu responsable d’un acte terroriste.

La Cour considère que la « simple création » d’une plate-forme pouvant être utilisée par de mauvais acteurs n’est pas un acte « coupable »

L’idée qu’une personne qui ne commet pas d’acte illégal peut néanmoins être responsable d’avoir « aidé et encouragé » cet acte est bien établie dans le droit américain et les concepts juridiques anglais sur lesquels une grande partie du droit américain s’appuie encore. Thomas cite un traité anglais de 1795 pour la proposition selon laquelle quelqu’un qui était « présent, aidant et encourageant le fait à faire » pourrait être considéré comme responsable de l’acte criminel d’autrui.

Mais, comme Thomas le reconnaît également, ce concept « n’a jamais été illimité ». Si c’était le cas, alors « les commerçants ordinaires pourraient devenir responsables de toute utilisation abusive de leurs biens et services, quelle que soit l’atténuation de leur relation avec le malfaiteur ». Supposons, par exemple, que Ford vende un camion à un homme qui utilise ensuite ce camion pour écraser et tuer une autre personne. Ford mérite-t-il vraiment d’être tenu responsable de cet acte d’homicide ?

L’idée maîtresse de l’opinion de Thomas est que, pour être tenu responsable d’avoir aidé et encouragé les actions d’autrui, un accusé doit avoir fourni « une aide consciente et substantielle » à cette personne. Il écrit également que ces deux exigences – l’aide doit être à la fois « consciente » et « substantielle » – fonctionnent selon une sorte d’échelle mobile. Quelqu’un ayant une plus grande « connaissance » qu’il assiste à un acte illégal pourrait être tenu responsable d’avoir fourni une aide moins « substantielle » à cet acte, et vice versa.

Il existe des preuves que les plateformes technologiques savaient qu’ISIS utilisait parfois leurs produits pour distribuer du contenu. Les entreprises ont souvent essayé de supprimer le contenu ISIS de leurs sites Web – bien que l’opinion de Thomas suggère que tout supprimer pourrait être une tâche impossible. Comme il l’écrit, « il semble que pour chaque minute de la journée, environ 500 heures de vidéo sont téléchargées sur YouTube, 510 000 commentaires sont publiés sur Facebook et 347 000 tweets sont envoyés sur Twitter ». Les géants des médias sociaux auraient dû parcourir tout ce contenu presque entièrement bénin pour trouver la poignée relative de vidéos et d’écrits publiés par les membres de l’Etat islamique.

En tout état de cause, les entreprises technologiques n’auront pas à le faire car la Cour a jugé que le montant de l’aide qu’elles ont fournie à l’Etat islamique était trop insignifiant pour justifier leur responsabilité. Thomas soutient essentiellement que la fourniture d’un produit à un grand public qui comprend des acteurs malveillants ne constitue pas une aide suffisamment « substantielle » pour justifier de tenir les plateformes technologiques responsables du terrorisme.

Comme il l’écrit, rien ne prouve que les entreprises technologiques aient approuvé les attentats de Paris et d’Istanbul de l’Etat islamique, y aient participé comme si elles voulaient qu’ils se produisent, ou « recherchées » par [their] action pour le faire réussir. » Tout ce qu’ils ont fait, c’est créer des plateformes qui sont utilisées par des centaines de millions, voire des milliards de personnes, dont la grande majorité utilise ces plateformes à des fins licites.

Pire encore, si Twitter ou YouTube pouvaient être tenus responsables parce qu’un mauvais acteur utilisait leur plate-forme, cela pourrait potentiellement exposer toute plate-forme de communication à une responsabilité si extraordinaire qu’elle détruirait l’entreprise. Comme le prévient Thomas, une entreprise de téléphonie mobile pourrait être tenue responsable des « trafics illégaux de drogue négociés sur les téléphones portables ».

Thomas écrit qu’une entreprise pourrait être tenue responsable si elle a fourni une assistance à une organisation terroriste qui est allée au-delà des services qu’elle offre au grand public, ou si elle « fournit des marchandises si dangereuses que la vente de ces marchandises à un groupe terroriste pourrait constituer une aide ». et complicité d’une attaque terroriste prévisible.

Mais Twitter n’est pas un marchand d’armes. Et les neuf juges ont convenu qu’elle et des sociétés similaires ne devraient pas être tenues responsables de la création d’une plate-forme pouvant être utilisée par tout le monde dans le monde.

La Cour a esquivé une question importante à savoir si les plateformes technologiques peuvent être tenues responsables de leurs algorithmes

Comme mentionné ci-dessus, le Twitter et Google les affaires sont similaires en fait, et le bref avis de la Cour dans Google suggère assez raisonnablement que les proches de Gonzalez ne devraient pas prévaloir pour la même raison que les proches d’Alassaf ne peuvent pas réussir dans leur procès. Encore une fois, une plate-forme technologique n’est pas responsable car les terroristes utilisent cette plate-forme dans les mêmes conditions que tout autre utilisateur.

Le Google Cependant, l’affaire a soulevé une question juridique distincte impliquant l’une des lois les plus importantes de l’histoire de plusieurs décennies d’Internet. L’article 230 de la Communications Decency Act de 1996 stipule qu' »aucun fournisseur ou utilisateur d’un service informatique interactif ne doit être considéré comme l’éditeur ou l’orateur d’informations fournies par un autre fournisseur de contenu d’informations ». En règle générale, cela signifie que si un site Web comme YouTube ou Facebook héberge du contenu produit par des tiers (comme les vidéos publiées sur YouTube par Vox ou les photos que vous partagez sur Facebook), il ne sera pas tenu légalement responsable si ce contenu viole la loi.

Sans cette loi, des sites comme YouTube ou Twitter ne pourraient tout simplement pas exister. Entre autres choses, l’article 230 empêche les sites Web de médias sociaux d’être poursuivis chaque fois que quelqu’un envoie un tweet ou une vidéo diffamatoire.

Le Gonzalez Les plaignants, cependant, ont affirmé avoir trouvé une énorme faille dans l’article 230. Ils ont fait valoir que les sites Web peuvent être tenus responsables s’ils utilisent des algorithmes qui recommandent du contenu aux utilisateurs et que ces algorithmes présentent un contenu diffamatoire ou autrement illégal. (Si vous voulez en savoir plus sur cet argument juridique et ses conséquences potentiellement révolutionnaires, j’en ai longuement parlé ici et ici.)

Pour l’instant, la Cour a décidé de ne pas trancher cette question. La question de savoir si l’article 230 contient une faille algorithmique reste non résolue. Techniquement, le Google l’opinion renvoie cette affaire à une cour d’appel pour examiner si l’une des affaires survit après la Twitter décision. Mais la réponse à cette question sera probablement un «non» ferme. Comme le dit la Cour dans son avis non signé Google d’avis, la plainte légale du demandeur « semble énoncer peu ou pas de demande plausible de réparation ».

Néanmoins, la Cour Twitter La décision est une victoire massive pour le statu quo, et elle suggère que les juges seront prudents dans les affaires futures qui pourraient transformer fondamentalement Internet.