La Cour suprême décerne une grande victoire pour la démocratie – avec une mise en garde – dans Moore c. Harper

Mardi, la Cour suprême a rejeté un procès complètement dérangé qui menaçait le principe américain fondamental selon lequel les gouvernements tirent « leurs justes pouvoirs du consentement des gouvernés ».

Moore c.Harper était la menace la plus grave pour des élections libres et équitables aux États-Unis à arriver à la Cour depuis des décennies. Et, alors que la décision 6-3 de mardi laisse la porte légèrement entrouverte si une future Cour souhaitait annuler une élection serrée, elle rejette des théories plus radicales qui auraient pu rendre de nombreuses élections américaines insignifiantes.

Il s’agit également de la deuxième décision de la Cour défendant les fondements de la démocratie américaine ce mois-ci – une tournure rassurante et légèrement surprenante après certaines de ses décisions concernant les droits de vote et les élections au cours des dernières années.

Moore impliquait la «doctrine de la législature d’État indépendante» (ISLD), maladroitement nommée, une théorie que la Cour suprême a rejetée à plusieurs reprises au cours de plus d’un siècle. Pourtant, cette théorie a également commencé à prendre de l’ampleur lorsque l’ancien président Donald Trump a occupé trois sièges à la Cour avec des conservateurs convaincus.

L’ISLD prend deux lignes de la Constitution concernant l’administration des élections et soutient à tort qu’elles signifient la branche législative du gouvernement d’un État a effectivement le pouvoir incontrôlé de décider de la manière dont les élections législatives et présidentielles se dérouleront dans son État.

Sous la version la plus forte de l’ISLD, toutes les dispositions constitutionnelles de l’État qui protègent le droit de vote, qui limitent le gerrymandering ou qui restreignent autrement la capacité des législateurs à fausser les élections cesseraient de fonctionner. Les gouverneurs des États perdraient leur capacité d’opposer leur veto aux lois ayant une incidence sur les élections fédérales. Et les tribunaux d’État perdraient leur pouvoir d’annuler ces lois.

Aucune justice n’a souscrit à cette version extrême de cette théorie juridique interrogative – même l’opinion dissidente du juge Clarence Thomas a admis, par exemple, qu’un gouverneur d’État pouvait opposer son veto à un projet de loi électoral. Mais deux juges – Thomas et Neil Gorsuch – ont signé une version légèrement plus faible de l’ISLD qui rendrait inapplicables les dispositions constitutionnelles de l’État qui protègent le droit de vote ou qui protègent contre le gerrymandering.

Deux juges, cependant, ne font pas la majorité. Et un total de six juges – le juge en chef John Roberts, les juges Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, et les trois libéraux – ont tous signé une opinion de Roberts qui rejette l’ISLD presque dans son intégralité. (Le neuvième juge, Samuel Alito, aurait rejeté l’affaire pour incompétence.) Cela signifie que les élections américaines se poursuivront comme elles l’ont toujours fait.

Si cette issue relativement modérée semblait possible après les plaidoiries de décembre dernier, la démocratie américaine est en bien meilleure forme après Moore que de nombreux observateurs de la Cour (moi y compris) attendus après que les juges ont accepté pour la première fois d’entendre cette affaire.

Il y a cependant une mise en garde importante.

La mise en garde est que l’opinion de Roberts comprend une section vague qui conclut que les tribunaux fédéraux peuvent être impliqués si une cour suprême d’État « transgresse[es] les limites ordinaires du contrôle judiciaire de sorte qu’ils s’arrogent le pouvoir conféré aux législatures des États de réglementer les élections fédérales. L’opinion de Roberts refuse explicitement d’énoncer des règles claires expliquant quand une telle transgression s’est produite, de sorte qu’une future Cour suprême pourrait s’appuyer sur ce langage dans Moore d’annuler la décision d’une cour suprême d’État qui visait à régler une élection fédérale.

De manière réaliste, cependant, cette dernière partie du Moore l’opinion ne change pas le statu quo. Dans Bush contre Gore (2000), une Cour suprême contrôlée par le GOP a annulé une décision de la Cour suprême de Floride qui favorisait le candidat démocrate à la présidentielle Al Gore. Le raisonnement de la Cour dans Buisson a été largement moquée, et même la Cour elle-même n’était pas disposée à s’en tenir à cela – estimant que sa décision est « limitée aux circonstances actuelles » et ne devrait donc pas être invoquée par les futurs tribunaux.

En d’autres termes, au cours des 23 dernières années, nous savons que si une élection est suffisamment serrée, la Cour suprême peut intervenir sur la base de principes juridiques vagues et incertains – et potentiellement d’une manière qui profite au parti politique auquel appartiennent la plupart des juges. . Moore rend explicite ce qui est implicite depuis Buisson. Mais cela laisse autrement les règles régissant les élections fédérales inchangées.

La doctrine de la législature indépendante des États – et ses défauts – brièvement expliquée

L’ISLD découle de deux dispositions de la Constitution, qui confèrent toutes deux à une «législature» d’État l’autorité sur les élections fédérales dans cet État. Une disposition stipule que « les heures, les lieux et les modalités de la tenue des élections pour les sénateurs et les représentants seront prescrits dans chaque État par la législature de celui-ci ». Une autre disposition stipule que les élections présidentielles doivent également être menées d’une manière déterminée par la « législature » ​​de l’État.

En d’autres termes, le cas de l’ISLD est d’une simplicité trompeuse : la Constitution stipule que les règles régissant les élections fédérales doivent être établies par la «législature» de chaque État – et un gouverneur, une cour suprême d’État ou une constitution d’État n’est pas le » corps législatif. »

Mais même une brève plongée dans l’histoire de la Constitution ou les précédents de la Cour suprême révèle que cette théorie est de la foutaise. Au moment où la Constitution a été débattue et ratifiée, les organes législatifs élus par le peuple comme le Congrès américain étaient une innovation assez récente, et le mot « législature » n’était pas compris comme signifiant « le corps élu d’hommes et de femmes qui composent la Chambre et Sénat. »

Cela signifiait plutôt, comme la Cour l’a jugé dans Assemblée législative de l’État de l’Arizona contre Commission indépendante de redécoupage de l’Arizona (2015) « le pouvoir qui fait les lois ». Ce pouvoir de légiférer peut être confié à un organe législatif élu, à une législature élue soumise au veto d’un gouverneur, ou même au peuple lui-même, qui peut exercer le pouvoir législatif par le biais d’un scrutin ou d’un référendum.

Le principe selon lequel les tribunaux d’État peuvent appliquer la constitution de leur propre État contre la législature de l’État découle en outre du même raisonnement qui a animé la décision de la Cour suprême dans Marbury c.Madison (1803), l’arrêt fondateur établissant que les tribunaux fédéraux peuvent annuler les lois qui violent la Constitution des États-Unis. Roberts cite Marbury pour la proposition selon laquelle « il est catégoriquement du ressort et du devoir du département judiciaire de dire ce qu’est la loi ».

Et tout comme il est du devoir des tribunaux fédéraux de dire ce que la Constitution fédérale exige et d’annuler les lois qui vont à l’encontre de celle-ci, il est également du devoir des tribunaux des États de faire respecter la constitution de leur État. Comme l’écrit Roberts, la Constitution américaine « n’isole pas les législatures des États de l’exercice ordinaire du contrôle judiciaire des États ».

Ce principe découle également d’une longue série d’arrêts de la Cour suprême qui rejettent l’ISLD, et l’opinion de Roberts s’appuie sur une série d’entre eux – y compris le Assemblée législative de l’État de l’Arizona décision et Ohio ex rel. Davis c.Hildebrant (1916), une décision d’il y a plus d’un siècle établissant qu’une loi électorale d’État peut être soumise à un référendum populaire.

En effet, l’ISLD a été plaidé tant de fois — et rejeté tant de fois — devant la Cour suprême qu’il est déconcertant que le Moore l’affaire devait être entendue en premier lieu. Néanmoins, quatre membres actuels de la Cour suprême l’ont adopté dans un passé récent. Donc quand Moore atteint les juges, il semblait y avoir un risque réel que la Cour mette le feu à la démocratie américaine.

Néanmoins, le fait que Roberts, Kavanaugh et Barrett aient tous rejeté les arguments qui auraient permis aux législateurs des États de truquer les élections fédérales est un signe encourageant que le peuple américain, et non les neuf juges, décidera qui sera élu pour gouverner les États-Unis.

Moore réaffirme Bush contre Gore



Cela dit, il y a une petite partie du Moore opinion qui pourrait causer un chaos considérable lors d’une future élection serrée.

Après avoir passé environ deux douzaines de pages à exposer l’affaire contre l’ISLD, Roberts conclut son opinion par un avertissement selon lequel « les tribunaux des États ne peuvent pas dépasser les limites du contrôle judiciaire ordinaire au point d’empiéter de manière inconstitutionnelle sur le rôle spécifiquement réservé aux législatures des États ». Il n’offre aucune analyse de la manière dont un tribunal d’État pourrait avoir besoin de se comporter pour « dépasser les limites du contrôle judiciaire ordinaire », mais les futurs justiciables citeront sans aucun doute ce langage pour justifier de demander aux tribunaux fédéraux d’annuler les décisions électorales des États qu’ils font. pas comme.

Mais nous avons aussi vu ce film auparavant. Dans Bush contre Gore, de nombreux républicains ont estimé que la Cour suprême de Floride avait mal interprété la loi électorale de l’État au profit du candidat démocrate. L’un de ces républicains était alors le juge en chef William Rehnquist, qui a écrit une opinion concordante dans Buisson qui a affirmé que la Cour suprême de l’État avait «déformé de manière inadmissible» la loi électorale de l’État «au-delà de ce qu’une lecture équitable exigeait».

En effet, Rehnquist a fait valoir que l’ISLD aurait dû être invoqué dans Buisson pour annuler les actions de la Cour suprême de l’État.

Robert’s Moore avis cite favorablement l’approche de Rehnquist dans Buisson, expliquant que Rehnquist « a reconnu la déférence habituelle que nous accordons aux interprétations de la loi de l’État par les tribunaux d’État, mais a noté » les domaines dans lesquels la Constitution exige que cette Cour entreprenne une analyse indépendante, bien que toujours déférente, de la loi de l’État « .

En tout cas, Buisson impliquait une élection inhabituellement serrée – les premiers décomptes montraient à Bush seulement 1 784 voix dans l’État de Floride, et toute l’élection dépendait de savoir si la Floride était allée à Bush ou à Gore. Nous savons de Buisson que, dans une élection aussi serrée, la Cour suprême est effectivement intervenue pour choisir le vainqueur de cette élection. Et nous savons que la majorité républicaine de la Cour suprême a choisi une approche juridique qui profiterait au candidat républicain.

Cela dit, la Cour suprême n’est pas intervenue lors des élections de 2020, malgré le fait que les républicains avaient une supermajorité à la Cour suprême à ce moment-là et malgré le fait que le candidat républicain Donald Trump les a exhortés à plusieurs reprises à le faire. Cette élection n’était pas aussi proche que celle de 2000. Et la Cour aurait dû modifier le résultat dans au moins trois États pour installer Trump à la présidence.

Nous savons de Buisson, en d’autres termes, que la Cour peut intervenir dans des élections extrêmement serrées, qu’elle peut le faire sur la base d’un raisonnement juridique très douteux et qu’elle peut intervenir au profit du même parti qui contrôle la Cour suprême. Mais on sait aussi dès 2020 que cette Cour n’interviendra pas lorsque le candidat démocrate l’emportera de manière décisive au Collège électoral.

De façon réaliste, MooreIl est peu probable que le langage de abandonner la « déférence habituelle » accordée aux cours suprêmes des États perturbe ce statu quo.