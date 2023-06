La Cour suprême débloque une affaire de redécoupage de la Louisiane qui pourrait augmenter le pouvoir de vote des Noirs avant 2024

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a levé lundi son emprise sur une affaire de remappage politique de la Louisiane, augmentant la probabilité que l’État dominé par les républicains doive redessiner les lignes de démarcation pour créer un deuxième district du Congrès majoritairement noir.

Depuis plus d’un an, il y a eu une bataille juridique sur les frontières politiques tracées par le GOP, avec un juge fédéral, le gouverneur démocrate John Bel Edwards et des opposants affirmant que la carte est injuste et discriminatoire à l’égard des électeurs noirs.

La carte, qui a été utilisée lors des élections au Congrès de novembre en Louisiane, a des majorités blanches dans cinq des six districts, tous actuellement détenus par des républicains. Ceci malgré le fait que les Noirs représentent un tiers de la population de l’État. Un autre district majoritairement noir pourrait offrir un autre siège au Congrès aux démocrates.

« Je suis super excitée », a déclaré Ashley Shelton, chef de la Power Coalition for Equity and Justice, basée en Louisiane, l’un des groupes qui contestent les cartes. « Ce que cela fait, c’est que cela nous remet sur la bonne voie pour réaliser un deuxième district majoritaire-minoritaire. »

Dans une déclaration écrite, le Louisiana Legislative Black Caucus a déclaré que bien que du travail reste à faire, il est « très confiant » que l’État aura deux districts à majorité noire d’ici les élections au Congrès de 2024.

« Comme je l’ai toujours dit, il s’agit de mathématiques simples, d’équité de base et de l’état de droit », a déclaré Edwards lundi. « Je suis convaincu que nous aurons une carte équitable dans un proche avenir. »

Tous les 10 ans, les législateurs des États – armés des nouvelles informations du US Census Bureau – redéfinissent les frontières politiques pour les sièges à la Chambre des États-Unis, au Sénat de l’État, à la Chambre de l’État, au Conseil de l’enseignement primaire et secondaire et à la Commission de la fonction publique. Le processus affecte en fin de compte les partis politiques, les points de vue et les personnes qui contrôlent les organes gouvernementaux qui rédigent les lois, fixent les tarifs des services publics et créent les politiques des écoles publiques.

L’affaire de la Louisiane avait été suspendue dans l’attente de la décision dans une affaire de redécoupage impliquant l’Alabama. L’ordonnance de lundi fait suite au rejet par le tribunal plus tôt en juin d’une carte de redécoupage du Congrès en Alabama.

Dans les deux États, les électeurs noirs sont majoritaires dans un seul district du Congrès. Les tribunaux inférieurs avaient jugé que les cartes soulevaient des inquiétudes quant à la dilution du pouvoir de vote des Noirs, en violation de la loi fédérale historique sur le droit de vote.

Les juges avaient autorisé l’utilisation de la carte contestée de l’État lors des élections de l’année dernière alors qu’ils examinaient le cas de l’Alabama.

En Louisiane, la juge de district américaine Shelly Dick a invalidé la carte en juin 2022 pour avoir enfreint la loi sur les droits de vote, affirmant que « les preuves de la longue et continue histoire de discrimination liée au vote en Louisiane pèsent lourdement en faveur des plaignants ». Dick a ordonné aux législateurs de tenir une session spéciale pour repenser la carte et inclure un deuxième district à majorité noire. Cependant, les législateurs n’ont pas respecté leur délai et, par conséquent, Dick a déclaré qu’elle adopterait une carte de son choix.

L’affaire de la Louisiane avait fait l’objet d’un appel devant la 5e Cour d’appel du circuit américain de la Nouvelle-Orléans lorsque la Haute Cour a suspendu la question. Les juges ont déclaré que l’appel pourrait aller de l’avant avant les élections au Congrès de l’année prochaine.

Le représentant américain Troy Carter, le seul membre du Congrès démocrate et noir de Louisiane, a applaudi la Cour suprême pour avoir levé son emprise.

« Cette décision montre que dans une démocratie saine, une représentation juste et équitable est importante, que ce soit pour le peuple de Louisiane ou de n’importe où ailleurs dans le monde », a tweeté Carter.

Le processus de redécoupage en Louisiane s’est avéré être un bras de fer politique, l’Assemblée législative et les démocrates dominés par les républicains, y compris Edwards, se disputant les frontières depuis février 2022. Parallèlement à la bataille juridique, le débat sur la carte comprenait le veto d’Edwards. les frontières et la législature annulant son veto – la première fois en près de trois décennies que les législateurs ont refusé d’accepter le refus d’un gouverneur d’un projet de loi qu’ils avaient adopté.

Les républicains ont maintenu leurs déclarations selon lesquelles la carte est juste et soutiennent qu’essayer d’inclure la population noire largement dispersée de l’État dans deux districts du Congrès distincts entraînerait la création de deux districts avec des majorités noires très étroites qui pourraient en fait diminuer le pouvoir de vote des Noirs.

McGill a rapporté de la Nouvelle-Orléans et Cline de Baton Rouge, en Louisiane.

Kevin Mcgill, Mark Sherman et Sara Cline, Associated Press