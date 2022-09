La Cour suprême de Washington approuve la durée de vie virtuelle d’un adolescent

SEATTLE (AP) – Un an après avoir déclaré que les peines à perpétuité virtuelles étaient inconstitutionnelles pour les tueurs d’adolescents, la Cour suprême de Washington a changé de cap jeudi dans une décision partagée qui a suscité des dissidences furieuses de la part de quatre juges.

La décision 5-4 a été un départ frappant pour un tribunal qui, ces dernières années, a régulièrement adopté des recherches montrant que le développement du cerveau des mineurs les rend généralement moins coupables que les adultes, et qui a fait des efforts considérables pour annuler l’impact des préjugés raciaux dans le milieu criminel. le système judiciaire.

“La majorité réécrit notre jurisprudence pour limiter profondément la protection que notre constitution d’État accorde aux enfants”, a écrit le juge en chef Steven González dans sa dissidence.

Le tribunal a confirmé une peine de 61 ans pour Tonelli Anderson, un homme noir qui avait 17 ans lorsqu’il a tiré sur deux femmes, tuant l’une d’entre elles et aveuglant l’autre, lors d’un vol de drogue à Tukwila en 1994. Un complice a tiré et tué un homme dans la même maison.

En 2018 – conformément à une longue tendance des affaires pénales fédérales et étatiques reconnaissant que les enfants doivent être traités différemment par les tribunaux – les juges de Washington ont estimé qu’il violait la Constitution de l’État en condamnant des jeunes de 16 ou 17 ans à la prison à vie sans parole. Cette décision est intervenue dans le cas de Brian Bassett, un homme blanc qui a tué ses parents et son frère alors qu’il avait 16 ans.

En septembre dernier, le tribunal est allé plus loin en annulant une peine de 46 ans pour Timothy Haag, un homme blanc qui avait 17 ans lorsqu’il a noyé son voisin de 7 ans dans une baignoire.

La décision majoritaire dans cette affaire – signée par six juges – a conclu qu’une peine aussi longue pour un mineur est essentiellement une peine à perpétuité car elle laisse le défendeur sans “une véritable opportunité de réintégrer la société après sa sortie de prison”. Par conséquent, le tribunal a déclaré que c’était inconstitutionnel.

La décision de jeudi a abandonné ce précédent, affirmant à la place que de telles condamnations à perpétuité virtuelles pour les mineurs ne sont interdites par la Constitution de l’État que si leurs crimes “reflètent l’immaturité, l’impétuosité ou l’incapacité de la jeunesse à apprécier les risques et les conséquences”.

Anderson n’était pas un tel cas, a écrit la juge Debra Stephens pour la majorité.

Il n’a pas été immédiatement arrêté pour la fusillade, mais a continué à commettre d’autres crimes en tant que jeune adulte, notamment des agressions et des vols, et il a écrit des lettres à des copines se vantant de la fusillade. Ce n’est qu’en 1998, après que quelqu’un a informé les enquêteurs des lettres, qu’il a été inculpé. Il a longtemps omis d’admettre sa culpabilité ou d’exprimer des remords, a noté Stephens.

Stephens n’était pas d’accord avec la majorité dans l’affaire Haag l’année dernière, affirmant qu’elle ne croyait pas qu’une peine de 46 ans était nécessairement inconstitutionnelle pour un mineur. Elle a formulé son opinion jeudi comme une clarification de cette décision.

Les juges dissidents n’étaient pas d’accord, l’appelant une réécriture de l’interdiction claire de la décision Haag sur les peines virtuelles à perpétuité pour les mineurs. Il était absurde et troublant que le tribunal conclue qu’une peine de 46 ans pour un Blanc de 17 ans était une peine à perpétuité « de facto » inconstitutionnelle, tout en confirmant une peine de 61 ans pour un Noir de 17 ans, ils ont dit.

« Bassett et Haag sont tous les deux blancs. Anderson est noir », a écrit la juge Mary Yu dans sa dissidence. «Bassett et Haag ont tous deux été reconnus par ce tribunal comme d’anciens délinquants juvéniles capables de rédemption et de réhabilitation, et ils ont été condamnés à être condamnés en conséquence. Anderson s’est vu refuser une telle reconnaissance et une telle condamnation, contrairement à la loi et à la preuve.

Yu a écrit qu’elle n’accusait pas la majorité de discrimination intentionnelle, mais elle a ajouté : « Il serait délibérément inconscient de conclure que la race n’a joué aucun rôle dans le traitement dramatiquement incohérent accordé à ces trois anciens délinquants juvéniles par notre système judiciaire.

González a souligné des preuves irréfutables de la réhabilitation d’Anderson en prison, y compris son travail en tant qu’opérateur de machine dans le magasin de plaques d’immatriculation et d’autres emplois en prison, ses bonnes notes de performance, l’achèvement de cours universitaires, l’obtention de certifications en comptabilité et en comptabilité, le tutorat d’autres délinquants et la participation à de nombreux autres programmes de formation et de traitement. Cela suggère qu’il méritait une nouvelle audience de détermination de la peine, a écrit González.

Il a également noté que les accusations portées contre Anderson avaient été portées à l’époque du mythe du «super-prédateur» des années 1990 – l’idée démystifiée selon laquelle certains adolescents, principalement des délinquants noirs et bruns du centre-ville, étaient irrémédiables et qui jouaient fréquemment un rôle. de longues peines infligées aux délinquants appartenant à des minorités.

“Il est troublant que de jeunes délinquants blancs qui ont comparu devant la Cour suprême aient reçu un soulagement que M. Anderson, qui est noir, n’a pas obtenu”, a déclaré son avocat, Travis Stearns, dans un e-mail.

Le bureau du procureur du comté de King, qui s’est opposé à l’octroi d’une nouvelle peine à Anderson, a exhorté les juges à annuler les décisions dans Haag et Bassett, affirmant qu’elles avaient été mal décidées. La jeunesse d’Anderson n’a pas joué un rôle important dans ses crimes, a-t-il soutenu.

Marsha Levick est la directrice juridique du Juvenile Law Center de Philadelphie, qui a participé à des affaires de justice pour mineurs devant la Cour suprême de Washington et a déposé un dossier d’ami du tribunal soutenant l’appel d’Anderson.

“C’est surprenant de la part d’un tribunal qui a été si constant dans son cheminement dans l’évaluation des peines extrêmes”, a déclaré Levick. “Ils se sont éloignés du chemin qu’ils avaient emprunté.”

Les juges Charles Johnson, Barbara Madsen, Susan Owens et Helen Whitener ont rejoint Stephens dans la majorité. Owens et Whitener étaient également majoritaires dans l’affaire Haag.

Les juges dissidents étaient Yu, González, Sheryl Gordon McCloud et Raquel Montoya-Lewis.

Gene Johnson, l’Associated Press