La Cour suprême de Malaisie rejette la tentative de retarder l’appel final de l’ancien Premier ministre

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Le plus haut tribunal de Malaisie a refusé jeudi d’autoriser le nouvel avocat de l’ex-Premier ministre Najib Razak à se retirer de son affaire de corruption liée au pillage du fonds public 1MDB, empêchant un éventuel retard dans son appel final.

Ce fut un autre coup dur pour Najib après que la Cour fédérale a rejeté mardi sa demande d’annulation de sa condamnation et de sa peine de 12 ans de prison en alléguant la partialité judiciaire. Le tribunal a également rejeté les tentatives de la nouvelle équipe de défense de Najib, nommée quelques semaines plus tôt, de reporter l’appel de trois mois et a ordonné que les audiences commencent jeudi. Le tribunal a déclaré que l’équipe aurait dû être prête à comparaître à la date convenue lorsqu’elle a pris en charge l’affaire.

1MDB était un fonds de développement que Najib a créé peu de temps après son arrivée au pouvoir en 2009. Les enquêteurs affirment qu’au moins 4,5 milliards de dollars ont été volés au fonds et blanchis par les associés de Najib. Najib a été reconnu coupable d’abus de pouvoir, d’abus de confiance criminel et de blanchiment d’argent pour avoir illégalement reçu 9,4 millions de dollars de SRC International, une ancienne unité de 1MDB.

Au début de l’audience de jeudi, le nouvel avocat principal de Najib, Hisyam Teh Poh Teik, a déclaré au tribunal qu’il voulait se retirer parce qu’il n’avait pas eu assez de temps pour se préparer.

Le tribunal de cinq membres a rejeté sa demande, mais Hisyam est resté provocant et a déclaré plus tard qu’il ne ferait aucune nouvelle soumission dans l’appel en plus de celles déjà préparées par l’avocat précédent.

Najib a vivement réagi au refus du tribunal de laisser Hisyam se retirer, affirmant que son droit à un procès équitable était en jeu. Il a dit qu’il s’était retrouvé sans avocat efficace ni représentation appropriée parce que Hisyam n’avait pas eu assez de temps pour se préparer à l’appel.

« Toute nouvelle équipe apportant de nouvelles idées aura besoin de temps. Je n’ai pas honte de dire que j’étais désespéré, comme le serait n’importe quel plaideur dans ma situation difficile », a déclaré Najib dans un communiqué. « Je suis en effet sans conseil, et j’exerce humblement mon droit pour qu’il en soit de même pour moi. J’espère toujours que les tribunaux me donneront toujours un procès juste et équitable.

Najib, 69 ans, deviendrait le premier ancien Premier ministre malaisien à être emprisonné si son appel échouait. Il a maintenu qu’il est innocent et a été libéré sous caution en attendant ses appels.

Le scandale 1MDB a déclenché des enquêtes aux États-Unis et dans plusieurs autres pays et a provoqué la chute du gouvernement de Najib lors des élections de 2018. Najib fait face à un total de 42 chefs d’accusation dans cinq procès distincts liés à 1MDB, et sa femme est également jugée pour corruption.

Malgré sa conviction de corruption, Najib reste politiquement influent. Son United Malays National Organization dirige le gouvernement actuel après que des défections de législateurs ont provoqué l’effondrement du gouvernement réformiste qui a remporté les élections de 2018.

