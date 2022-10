La Cour suprême de l’UE se prononce sur l’interdiction du hijab

Les entreprises sont autorisées à interdire le port du foulard au travail tant qu’il s’agit d’une interdiction générale, a-t-il déclaré.

Les entreprises de l’UE sont autorisées à interdire le port du foulard sur le lieu de travail tant que ces règles ne sont pas discriminatoires à l’égard d’employés spécifiques, a statué jeudi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

La décision intervient au milieu du cas d’une femme musulmane qui a poursuivi une entreprise belge en 2018 après qu’on lui a dit qu’elle ne pouvait pas porter de hijab ou tout autre type de couvre-chef pendant son stage au sein de l’entreprise. L’employeur a défendu son interdiction en expliquant que cela faisait partie de la politique de neutralité de l’entreprise, qui interdisait aux travailleurs de porter tout type de couvre-chef, y compris des casquettes, des bonnets ou des écharpes, ou des symboles religieux et ne visait personne en particulier.



Dans son arrêt, la CJUE a confirmé la politique de l’entreprise belge, reconnaissant qu’il n’y avait pas de discrimination directe dans l’interdiction.

“Le règlement intérieur d’une entreprise interdisant le port visible de signes religieux, philosophiques ou spirituels ne constitue pas une discrimination directe s’il s’applique à tous les travailleurs de manière générale et indifférenciée.” a écrit le tribunal dans un communiqué de presse.

La décision de la CJUE intervient après avoir annoncé l’année dernière que les entreprises de l’UE pourraient interdire les hijabs ou tout autre type de couvre-chef tant qu’une telle politique pourrait être “justifiée par le besoin de l’employeur de présenter une image neutre vis-à-vis des clients ou de prévenir les conflits sociaux.”

La question de l’autorisation du couvre-chef ou du visage islamique sur le lieu de travail ou dans les lieux publics est très contestée dans l’UE depuis des années et a été au centre du débat sur l’intégration des musulmans dans les communautés européennes.

En 2004, la France, qui abrite la plus grande communauté musulmane d’Europe, a interdit le port de tous les couvre-chefs islamiques dans les écoles publiques et a également été le premier pays européen à introduire une interdiction complète des couvre-visages complets tels que le niqab et la burqa dans les lieux publics. .

Depuis lors, des mesures similaires ont été prises par la Belgique, le Danemark, l’Autriche, les Pays-Bas, plusieurs États d’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Suisse, entre autres.