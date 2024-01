La Cour suprême de l’ONU ordonne à Israël de prendre toutes les mesures pour prévenir le génocide

Mises à jour en direct : suivez les dernières nouvelles sur Israël-Gaza

La plus haute juridiction de l’ONU a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures pour empêcher le génocide contre les habitants de Gaza et autoriser l’arrivée d’une aide vitale dans l’enclave palestinienne, mais n’est pas allée jusqu’à exiger qu’il mette fin à sa campagne militaire.

Présentant l’affaire, la présidente du tribunal, Joan Donoghue, une avocate américaine qui a conseillé en matière de politique étrangère sous l’administration Obama, a déclaré que le tribunal était “extrêmement conscient de l’ampleur de la tragédie humaine qui se déroule dans la région et est profondément préoccupé par les pertes continues de vies humaines et de violences”. souffrance humaine”.

La Cour internationale de Justice ne s’est pas prononcée à ce stade sur l’essentiel de l’affaire intentée par l’Afrique du Sud sur la question de savoir si un génocide a eu lieu à Gaza. Mais il reconnaît le droit des Palestiniens à être protégés contre les actes de génocide, qu’il qualifie de « plausibles ».

Un panel de 17 juges à la CIJ a rejeté la tentative d’Israël de rejeter l’affaire et lui a ordonné de faire rapport dans un mois, décrivant également six mesures provisoires pour protéger les Palestiniens à Gaza.

En n’appelant pas à un cessez-le-feu tout en déclarant qu’il existe une possibilité de génocide à Gaza, le tribunal a ouvert la voie à Israël et à l’Afrique du Sud pour prétendre avoir remporté une victoire diplomatique.

Ce que la CIJ a décidé

Bâtiments endommagés et rasés à Gaza. AFP

Dans son ordonnance provisoire, le tribunal a statué :

· Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher l’acte de génocide (15 voix contre deux)

· Israël doit garantir que l’armée ne commette pas d’actes de génocide (15 voix contre deux)

· Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir ou punir l’incitation au génocide (16 voix contre une)

· Israël doit garantir une aide humanitaire à Gaza (15 voix contre une)

· Israël doit empêcher la destruction des allégations d’actes de génocide (15 voix contre deux)

· Israël devra faire rapport au tribunal dans un délai d’un mois (15 voix contre deux)

« Une étape importante dans la recherche de la justice »

Benjamin Netanyahu affirme qu’Israël continuera à se défendre après la décision de la CIJ

Le gouvernement sud-africain a décrit la décision provisoire comme une « étape importante dans la recherche de justice pour le peuple palestinien ».

“J’aurais souhaité que le mot ‘cessation’ soit inclus dans le jugement, mais je suis satisfait des directives qui ont été données”, a déclaré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, aux journalistes à La Haye.

“C’est maintenant un test pour le gouvernement du peuple d’Israël de savoir s’il agira d’une manière qui dit que nous devons tous respecter le droit international.”

Le directeur général du ministère, Zane Dangor, a minimisé le fait que le tribunal n’ait pas appelé à un cessez-le-feu.

« Nous avons appelé à la fin des opérations militaires, et cet ordre implique clairement la fin des opérations militaires sous leurs formes actuelles », a déclaré M. Dangor.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al Maliki, a salué les mesures provisoires, affirmant que « les juges de la CIJ ont évalué les faits et le droit, ils ont statué en faveur de l’humanité et du droit international », tandis qu’un haut responsable du Hamas a qualifié la décision de « développement important qui contribue à isoler ». l’occupation et dénoncer ses crimes à Gaza ».

Dans un communiqué, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué la décision de la Cour de ne pas appeler à un cessez-le-feu tout en critiquant l’Afrique du Sud.

Des manifestants brandissent des drapeaux lors d’une manifestation pro-palestinienne devant la Cour internationale de Justice. Reuters

« L’accusation de génocide portée contre Israël est non seulement fausse, elle est scandaleuse, et les gens honnêtes du monde entier devraient la rejeter », a déclaré M. Netanyahu.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’est moqué du tribunal dans un message sur X, qui disait : « La Haye Shmague ».

Dans cette décision radicale, une grande majorité des 17 juges ont voté en faveur de mesures urgentes, qui couvraient la plupart de ce que l’Afrique du Sud avait demandé, à l’exception notable de l’arrêt de l’action militaire israélienne à Gaza.

Le tribunal a cité des déclarations de l’ONU décrivant le niveau élevé de souffrance des civils à Gaza ainsi que des appels incendiaires au meurtre de civils palestiniens lancés par des ministres du gouvernement israélien.

« La Cour considère que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque sérieusement de se détériorer davantage avant que la Cour ne rende son jugement final », a déclaré Mme Donoghue.

Elle a déclaré que les récentes déclarations du procureur général israélien selon lesquelles le fait d’appeler à nuire intentionnellement à des civils constituait une infraction pénale étaient « encourageantes » mais « insuffisantes ».

Le tribunal s’est également dit « gravement préoccupé » par le sort des otages israéliens à Gaza et a appelé le Hamas et d’autres groupes armés à les libérer immédiatement sans conditions.

« Toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza sont liées par le droit international humanitaire, y compris le Hamas », a déclaré Mme Donoghue.

Un char israélien prend position à la périphérie ouest de Khan Younis alors que des dizaines de Palestiniens fuient le camp de réfugiés de la ville. AFP

Les juges ont exigé qu’Israël s’abstienne de se livrer à des actes de génocide, notamment le meurtre, le fait d’imposer délibérément des conditions de vie susceptibles d’entraîner la destruction physique d’un groupe, en tout ou en partie, et l’imposition de mesures destinées à empêcher les naissances.

Afrique du Sud le 29 décembre a intenté une action en justice demandant des mesures d’urgence contre Israël, l’accusant d’avoir commis un génocide dirigé par l’État dans l’enclave palestinienne.

L’affaire va maintenant passer à l’étape du « fond », au cours de laquelle les juges détermineront si Israël commet réellement un génocide à Gaza. Toutefois, il faudra peut-être des années avant qu’une décision soit prise sur le bien-fondé des allégations de génocide.

Les observateurs ont déclaré que les mesures provisoires étaient conformes aux attentes.

« Le tribunal aurait pu faire plus ? Oui. Le tribunal aurait pu faire moins ? Oui. Est-ce une « victoire » pour l’Afrique du Sud ? Oui. Est-ce la plus belle victoire du siècle ? Non », a écrit Alonso Gurmendi, maître de conférences en relations internationales à l’Université d’Oxford, sur X.

Les juges

Le panel de 17 juges comprend un Américain, un Russe, un Israélien et un Sud-Africain.

La CIJ compte 15 juges permanents qui exercent un mandat de neuf ans, sont élus par les membres de l’ONU et jurent d’être impartiaux lorsqu’ils entendent des différends entre États.

Israël et l’Afrique du Sud ont fait usage de leur droit de nommer un « juge ad hoc » pour entendre leur cas.

Le président Donoghue et d’autres juges lors d’un arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ) à La Haye. EPA

La seule juge à s’être opposée à toutes les mesures était la juge ougandaise Julia Sebutinde. Dans une opinion dissidente, Mme Sebutinde a soutenu que le différend entre Israël et le peuple palestinien était essentiellement politique et ne devait pas être réglé par la CIJ.

Le juge ad hoc israélien Aharaon Barak s’est opposé à la plupart des mesures, à l’exception d’appeler Israël à punir l’incitation publique à commettre le génocide et à fournir d’urgence une aide humanitaire à l’enclave.

Survivant de l’Holocauste, M. Barak a déclaré dans une opinion séparée que le génocide était « plus qu’un simple mot pour lui : il représente une destruction calculée et un comportement humain dans ce qu’il a de pire ».

Le « cadre juridique approprié pour analyser la situation à Gaza est le droit international humanitaire, et non la Convention sur le génocide », a-t-il déclaré.

PAYS-BAS-SAFRICA-ISRAËL-PALESTINIENS-CONFLIT-CIJ-COUR Un manifestant brandit le drapeau palestinien devant le Palais de la Paix, qui abrite la Cour internationale de Justice, à La Haye. AFP

Bataille en cours à Khan Younis

L’armée israélienne a déclaré vendredi qu’elle était toujours engagée dans des « combats intensifs au cœur de Khan Younis », la principale ville du sud de l’enclave, avec des forces frappant des dizaines de combattants du Hamas et des infrastructures depuis les airs et au sol.

Il a indiqué que les forces avaient également tiré sur des cibles du Hamas dans le nord de Gaza et le long de la côte.

Les responsables de Gaza ont déclaré jeudi que les frappes israéliennes avaient tué 20 Palestiniens faisant la queue pour obtenir de l’aide alimentaire dans la ville de Gaza, 11 dans le camp de réfugiés central d’Al Nusseirat et au moins 50 au cours des 24 heures précédentes à Khan Younis.

En plus de trois mois de guerre, la campagne israélienne a rasé une grande partie de l’enclave, déplacé environ 1,9 million de Palestiniens et tué plus de 26 000 personnes, selon les responsables de Gaza.

Le conflit a commencé en octobre après que des militants du Hamas, qui dirige Gaza, ont fait irruption dans le sud d’Israël, tuant 1 200 personnes et prenant 240 otages.

