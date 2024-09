La Cour suprême de l’Oklahoma rejette une demande de réexamen du rejet du procès pour le massacre racial de Tulsa

VILLE D’OKLAHOMA — La Cour suprême de l’Oklahoma a rejeté une demande de réexamen de sa décision de rejeter un procès intenté par les deux derniers survivants connus du massacre racial de Tulsa de 1921.

Sans commentaire, sept membres du tribunal se sont détournés mardi la demande par Viola Fletcher, 110 ans, et Lessie Benningfield Randle, 109 ans, pour répéter sa décision de juin qui a soutenu une décision d’un juge du tribunal de district de Tulsa de classer l’affaire sans suite.

Le juge James Edmondson aurait réexaminé l’affaire et le juge Richard Darby n’a pas voté.

Fletcher et Randle ont survécu au massacre considéré comme l’un des plus grands massacres de l’histoire de la planète. Les pires actes de violence isolés contre les Noirs dans l’histoire des États-Unis.

Pas moins de 300 Noirs ont été tués ; plus de 1 200 maisons, entreprises, écoles et églises ont été détruites ; et des milliers de personnes ont été contraintes de se rendre dans des camps d’internement supervisés par la Garde nationale lorsqu’une foule blanche, dont certains étaient mandatés par les autorités, a pillé et incendié le quartier de Greenwood, également connu sous le nom de Black Wall Street.

Damario Solomon-Simmons, avocat de Fletcher et Benningfield, n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Solomon-Simmons, après avoir déposé la requête de réexamen en juillet, a également demandé au ministère américain de la Justice d’ouvrir une enquête sur le massacre en vertu de la loi sur les stupéfiants. Emmett Till Loi sur les crimes non résolus en matière de droits civils.

« Le président Biden s’est entretenu avec mes clients. Il leur a promis qu’il veillerait à ce qu’ils obtiennent justice », a déclaré Solomon-Simmons à l’époque.

« Il est ensuite allé dans la salle voisine et a prononcé un discours vigoureux dans lequel il a dit à la nation qu’il se tenait aux côtés des survivants et des descendants du massacre racial de Tulsa… nous appelons le président Biden à tenir sa promesse envers ces survivants, envers cette communauté et envers les Noirs à travers le pays », a déclaré Solomon-Simmons.

La loi Emmett Till permet la réouverture des affaires non résolues de crimes violents contre des Noirs commis avant 1970.

Le procès était une tentative, en vertu de la loi sur les nuisances publiques de l’Oklahoma, de forcer la ville de Tulsa et d’autres à réparer les dégâts.

Les avocats ont également fait valoir que Tulsa s’était approprié la réputation historique de Black Wall Street « à son propre avantage financier et réputationnel ». Ils soutiennent que tout l’argent que la ville reçoit de la promotion de Greenwood ou de Black Wall Street, y compris les revenus du Greenwood Rising History Center, devrait être placé dans un fonds d’indemnisation pour les victimes et leurs descendants.