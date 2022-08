La Cour suprême de l’Oklahoma accepte d’examiner la question de la marijuana

OKLAHOMA CITY (AP) – La Cour suprême de l’Oklahoma a accepté mardi d’examiner si une question sur la légalisation de l’usage récréatif de la marijuana devrait figurer sur le bulletin de vote de novembre.

Oklahomans for Sensible Marijuana Laws a recueilli suffisamment de signatures pour qualifier la question 820 de l’État pour un vote à l’échelle de l’État, mais comme il a fallu plus de temps que d’habitude pour compter les signatures, il n’est pas clair s’il y a suffisamment de temps pour faire imprimer la question sur les bulletins de vote avant le nov. 8 élections générales. Des responsables de la commission électorale de l’Oklahoma ont déclaré plus tôt cette année que la date limite légale pour convoquer une élection de question d’État pour novembre était le 29 août.

Le processus de pétition de l’initiative de l’Oklahoma, qui permet aux groupes de recueillir suffisamment de signatures d’électeurs inscrits pour modifier la loi de l’État ou même la constitution, a été utilisé ces dernières années pour contourner l’Assemblée législative contrôlée par le GOP et mettre en œuvre des politiques progressistes telles que la marijuana médicale, l’expansion de Medicaid et la réduction des délits criminels. des peines pour les délits mineurs liés à la drogue et aux biens.

Mais les législateurs républicains de l’Oklahoma ont présenté des projets de loi pour rendre le processus de pétition d’initiative plus difficile, y compris une nouvelle loi approuvée en 2020 qui prévoit un contrôle plus approfondi dans la vérification des signatures des électeurs. Depuis lors, une campagne du Parti républicain à l’échelle nationale, alimentée en partie par le faux récit d’une fraude généralisée lors des élections de 2020, a conduit à une vague de nouvelles lois électorales qui resserreront l’accès au scrutin pour des millions d’Américains.

Alors que le bureau du secrétaire d’État de l’Oklahoma s’occupait généralement du comptage des signatures en interne, le processus cette année impliquait un contrat avec une société liée à une société de sondage politique pour fournir un logiciel et une assistance technique pour aider à vérifier le statut d’inscription des signataires sur les listes électorales. En conséquence, les partisans disent qu’un processus de comptage des signatures qui prend généralement deux à trois semaines a pris près de sept semaines.

“Depuis le dépôt de leur initiative il y a plus de six mois, les partisans ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour accélérer le processus de pétition lourd de l’initiative de l’Oklahoma afin que les habitants de l’Oklahoma puissent exercer leur droit de vote sur la mesure lors des prochaines élections générales”, partisans de la SQ 820 a écrit dans une requête à la Cour suprême de l’Oklahoma. “Pourtant, ils ont été bloqués par des fonctionnaires de l’État (ou leurs fournisseurs triés sur le volet) qui ne peuvent ou ne veulent pas s’acquitter de leurs tâches administratives de manière rapide et efficace.”

Le secrétaire d’État Brian Bingman a déclaré dans un communiqué qu’à la suite de la nouvelle loi, seuls les signataires qui étaient des électeurs inscrits étaient comptés.

“Ce nouveau processus diffère considérablement de la pratique historique consistant à simplement compter le nombre d’individus qui ont signé la pétition sans tenir compte de leur statut d’inscription sur les listes électorales”, a déclaré Bingman. « Notre bureau a été en communication constante avec les promoteurs et nous sommes impatients de travailler avec eux et d’autres parties intéressées alors que nous continuons à améliorer ce nouveau processus. »

Si le groupe ne réussit pas à faire inscrire la question sur le bulletin de vote cette année, le gouverneur pourrait soit déclencher une élection spéciale, soit la question serait sur le bulletin de vote de novembre 2024.

L’Oklahoma possède déjà l’un des programmes de marijuana médicale les plus robustes du pays, avec environ 10% des résidents de l’État ayant des cartes médicales émises par l’État qui leur permettent d’acheter, de cultiver et de consommer de la marijuana.

La taxe d’accise actuelle de 7% sur les ventes de marijuana à des fins médicales génère environ 5 millions de dollars de revenus pour l’État chaque mois, plus environ 6 millions de dollars supplémentaires chaque mois en taxes de vente nationales et locales, selon les chiffres de la commission fiscale de l’Oklahoma.

Sean Murphy, l’Associated Press