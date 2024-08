La Cour suprême de l’Ohio lève un obstacle juridique pour le règlement NEXUS, Stark recevra 5,6 millions de dollars

La Cour suprême de l’Ohio a ouvert la voie à l’entrée en vigueur d’un accord de règlement de 2022 entre le commissaire des impôts de l’Ohio et les propriétaires du gazoduc NEXUS Gas Transmission.

La récente décision du tribunal Décision 4-3 a déterminé que le vérificateur du comté de Lorain ne pouvait pas faire appel de l’évaluation de la taxe foncière du pipeline NEXUS qui avait été fixée par un accord de règlement de 2022 entre le commissaire des impôts de l’Ohio et les propriétaires du pipeline, DT Midstream, basé à Détroit, et Enbridge, une société canadienne.

Le gazoduc de transport de gaz naturel traverse 13 comtés – Stark, Columbiana, Erie, Fulton, Henry, Huron, Lorain, Lucas, Medina, Sandusky, Summit, Wayne et Wood – et 37 districts scolaires dans le nord de l’Ohio.

Un porte-parole d’Enbridge n’a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire sur la décision du tribunal.

Craig Snodgrass, vérificateur du comté de Lorain, s’est opposé au règlement du commissaire aux impôts, qui fixait la valeur imposable de la partie de l’Ohio du pipeline interétatique NEXUS de 256 milles à 950 millions de dollars pour 2019. Les valeurs des années suivantes seraient fixées en prenant l’évaluation de 2019 et en la soustrayant pour l’amortissement.

Snodgrass a cherché à faire appliquer l’évaluation de 2019 du commissaire qui a fixé la valeur du pipeline à plus de 1,4 milliard de dollars avant le début des négociations de règlement. Il a fait appel devant la Cour suprême de l’Ohio lorsque la Commission des recours fiscaux de l’Ohio a rejeté sa demande.

Les juges Patrick DeWine, Michael Donnelly, Jennifer Brunner et Joseph Deters ont statué que les vérificateurs des comtés ont le droit légal de faire appel des évaluations fiscales, mais ce droit ne leur permet pas d’annuler un règlement approuvé par le commissaire des impôts qui utilise son autorité pour compromettre les réclamations fiscales.

Snodgrass dispose de 10 jours pour déposer une demande de réexamen.

Voici quatre choses à savoir sur la décision de la Cour suprême et ses conséquences :

1. Le comté de Stark s’est opposé à l’appel du vérificateur du comté de Lorain

Alan Harold, vérificateur du comté de Stark, soutient l’idée d’aller de l’avant avec le règlement.

« Cette décision de la Cour suprême de l’Ohio reflète ce que recherchait la majorité des vérificateurs du comté et des districts scolaires concernés », a déclaré Harold. « Nous attendons patiemment sa décision définitive, sous réserve de tout droit supplémentaire de réexamen par le vérificateur du comté de Lorain. »

Harold, ainsi que sept autres auditeurs du comté et deux districts scolaires, ont déposé un mémoire d’amicus curiae auprès de la Cour suprême demandant au tribunal de confirmer l’accord de règlement conclu par le commissaire des impôts et les propriétaires de NEXUS.

Ils ont déclaré que l’appel du vérificateur du comté de Lorain a eu un impact significatif sur les 12 autres comtés, ainsi que sur les districts scolaires et d’autres gouvernements locaux situés le long du pipeline, car il a retardé le paiement de millions de dollars de distributions d’impôts fonciers.

Pendant que l’évaluation de NEXUS était en cours, ses propriétaires ont payé des impôts sur la base de la valeur qu’ils estimaient valoir pour le pipeline, et non sur la valeur imposable attribuée par l’État, comme ils étaient autorisés à le faire. Les paiements correspondent à la différence entre le montant payé par les propriétaires du pipeline et le montant qu’ils auraient dû payer selon les termes du règlement.

Les auditeurs du comté ont déclaré à la Cour suprême que le retard dans les paiements a interrompu les projets de construction d’écoles et entraîné des déficits budgétaires.

2. Le comté de Stark devrait recevoir près de 6 millions de dollars grâce aux paiements NEXUS

Selon le bureau du vérificateur du comté, les propriétaires de NEXUS ont payé 23,4 millions de dollars en taxes foncières au comté de Stark et aux entités fiscales des cantons de Washington, Nimishillen, Marlboro et Lake.

Si la décision du tribunal est maintenue, le comté de Stark recevrait environ 5,6 millions de dollars de paiements supplémentaires de la part des propriétaires de NEXUS pour couvrir les cinq années de paiements pendant lesquelles NEXUS ne payait que le montant qu’il pensait valoir le pipeline.

Le montant combiné est encore bien inférieur aux 41,7 millions de dollars prévus que le comté de Stark s’attendait initialement à recevoir au cours des cinq premières années d’exploitation du pipeline.

Les entités concernées comprennent les écoles locales de Lake, le canton de Lake, les écoles de la ville de Louisville, la bibliothèque publique de Louisville, le canton de Marlboro, les écoles locales de Marlington, le canton de Nimishillen, le canton de North Canton, la bibliothèque publique de North Canton, les écoles locales de Plain, le centre professionnel et technique RG Drage, la bibliothèque publique de Rodman, le Stark County 911, le Stark County Board of Developmental Disabilities, le Stark County Mental Health & Addiction Recovery, les services à l’enfance du comté de Stark, le gouvernement du comté de Stark, les parcs de Stark, la bibliothèque du district du comté de Stark et le canton de Washington.

Les écoles locales du Nord-Ouest devraient également recevoir de l’argent de l’accord pour des terrains situés dans les limites de son district et situés dans le comté de Summit. Ses recettes ne sont pas incluses dans les chiffres du comté de Stark.

3. Les écoles locales de Marlington ne font pas encore la fête

Parmi les entités du comté de Stark, les écoles locales de Marlington sont celles qui bénéficieront le plus de ce règlement, avec 2,1 millions de dollars dus.

Le surintendant de Marlington, Daniel Swisher, a déclaré qu’il attendait la fin de la période de réexamen de 10 jours avant de devenir trop optimiste.

« Je vais attendre pour le moment pour m’assurer que (la décision du tribunal) ne soit pas reconsidérée et pour que l’État nous donne un peu plus de conseils », a déclaré Swisher, se souvenant des moments précédents où le district avait commencé à faire des plans pour des fonds supplémentaires, mais où les paiements avaient été à nouveau retardés.

Swisher a déclaré que si le district reçoit de l’argent supplémentaire, il sera placé dans un fonds spécial d’amélioration des capitaux pour améliorer les bâtiments et les terrains du district.

4. La décision du tribunal NEXUS n’affecte pas les paiements d’impôts contestés de Rover Pipeline

Certaines écoles, bibliothèques et entités gouvernementales du comté de Stark attendent toujours une résolution sur la valeur imposable du pipeline Rover.

La société mère de Rover, Energy Transfer, a fait appel d’une décision de la Commission des recours fiscaux de l’Ohio devant la Cour suprême de l’Ohio, qui fixerait la valeur du pipeline à 3,7 milliards de dollars dans l’Ohio. L’entreprise estime que la valeur devrait être de 1,792 milliard de dollars.

Les lignes principales jumelles de 42 pouces de diamètre de Rover traversent les cantons de Pike, Bethlehem et Sugar Creek dans le comté de Stark et traversent les comtés de Carroll, Tuscarawas, Harrison, Wayne, Ashland et Richland.

Contactez Kelli Weir, rédactrice du Canton Repository, au 330-580-8339 ou à kelli.weir@cantonrep.com.

