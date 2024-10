La Cour suprême de l’Iowa entend le procès des propriétaires fonciers contre les enquêtes sur le pipeline Summit

Près de 80 personnes se sont rassemblées devant le Capitole de l’Iowa le 8 octobre pour une manifestation contre le pipeline Summit Carbon avant une audience de la Cour suprême. (Photo de Cami Koons/Iowa Capital Dispatch)

Les juges de la Cour suprême de l’Iowa et un public inhabituellement nombreux ont entendu mardi des plaidoiries sur la constitutionnalité d’une loi de l’Iowa qui permet à une société de pipelines de carbone d’entrer et d’examiner la propriété d’un propriétaire foncier du comté de Hardin.

« Nous ne pouvons pas permettre aux propriétaires fonciers de l’Iowa d’être soumis à la simple commodité d’une entreprise à but lucratif s’immisçant sur leurs terres contre leur gré », a déclaré Brian Jorde, l’avocat qui représentait le propriétaire foncier concerné, à la suite de l’audience. « Je ne sais pas si ce point a été compris (par les juges). »

Les juges de la Cour suprême de l’Iowa ont entendu les arguments dans la salle historique de la Cour suprême de l’Iowa, au Capitole de l’État de l’Iowa, qui était remplie de participants qui ont débordé vers deux salles supplémentaires du Capitole.

Le tribunal de district du comté de Hardin a statué en mai 2023 que le propriétaire foncier Kent Kasischke je ne pouvais pas intervenir avec les tentatives de Summit Carbon Solutions d’entrer sur son terrain pour étudier son projet de pipeline. L’entreprise prévoit de construire un pipeline qui transporterait le dioxyde de carbone séquestré des usines d’éthanol vers un stockage souterrain dans le Dakota du Nord.

Kasischke fait appel de la décision du comté de Hardin au motif qu’il est inconstitutionnel pour une société pipelinière d’entreprendre des levés et des examens de terrain avant de se voir attribuer un domaine éminent.

« Vous ne voudriez pas que quelqu’un se promène dans votre jardin, juste pour le plaisir, et c’est ce que cette statue permet vraiment », a déclaré Jorde.

La Commission des services publics de l’Iowa délivré un permis en août unet a accordé un domaine éminent à Summit Carbon Solutions pour la phase initiale du projet de près de 700 miles de pipeline à travers l’Iowa. Summit Carbon n’avait pas la capacité de condamner la propriété lorsque le différend sur l’arpentage dans le comté de Hardin a initialement eu lieu.

« Vous ne pouvez pas avoir une enquête préalable à la condamnation exercée par une entité qui n’a pas de condamnation et qui n’est pas investie du pouvoir de domaine éminent », a déclaré Jorde lors de ses plaidoiries.

Les juges ont interrogé Jorde sur la portée des enquêtes autorisées et sur la manière dont d’autres entités, comme une entreprise de services publics, mènent des enquêtes pour les servitudes.

Jorde a fait valoir que la loi de l’Iowa est trop large et permet aux entités d’effectuer « n’importe quoi, à tout moment, de manière invasive ou autre ».

Il a demandé au tribunal de trouver Code de l’Iowa 479B.15 inconstitutionnelle ou au moins de restreindre la portée des enquêtes pour qu’elles soient « mini-invasives », comme l’a dit la Cour suprême dans le Dakota du Sud.

Ryan Koopmans a représenté Summit Carbon Solutions lors des plaidoiries et a déclaré que la loi ne pouvait être considérée comme inconstitutionnelle à moins qu’elle ne soit « inconstitutionnelle quelle que soit sa demande, quel qu’en soit l’ensemble des faits ».

« Si nous devions considérer que cette loi était inconstitutionnelle, quel effet aurait-elle sur toutes les autres lois de l’Iowa qui autorisent l’accès aux enquêtes pour les entités privées et gouvernementales ? » a demandé le juge Thomas Waterman.

Koopmans a déclaré que ce serait un « interrupteur marche/arrêt ».

« Si nous ne l’avons pas, alors l’Iowa (le ministère des Transports) ne l’a pas, les chemins de fer ne l’ont pas, les services publics d’électricité ne l’ont pas », a déclaré Koopmans.

Il a déclaré que sans le statut, les entreprises et les entités devraient passer par le processus de condamnation simplement pour inspecter le terrain et voir s’il correspondait à un projet proposé.

Summit a demandé au tribunal de confirmer la décision du tribunal de district qui a accordé son injonction d’entrer sur le terrain de Kasischke à des fins d’arpentage. Koopmans a précisé qu’une injonction n’est pas garantie par la loi, mais qu’en raison du refus du propriétaire foncier et des décisions du tribunal de district, « une injonction est justifiée ».

La Cour suprême a jusqu’à la fin de son mandat en juin pour rendre une décision sur cette affaire, même si elle interviendra probablement plus tôt.

Ce n’est pas le premier cas du genre

La décision du tribunal de district du comté de Hardin ne correspondait pas à un cas similaireégalement en mai 2023, traitant avec un propriétaire foncier du comté de Clay le long du pipeline Navigator CO2 Ventures, désormais abandonné. Dans cette affaire, le juge de district a convenu avec les propriétaires fonciers que la loi de l’Iowa était inconstitutionnelle, puisque les propriétaires fonciers n’étaient pas indemnisés pour les dommages immatériels résultant de l’autorisation d’une enquête sur le terrain.

Jorde a travaillé avec de nombreux propriétaires fonciers en opposition aux pipelines Summit et aux anciens pipelines Navigator, y compris un cas similaire lié à une enquête dans le Dakota du Sud. Dans ce cas, l’État Cour suprême gouverné en août, Summit Carbon n’avait pas fait ses preuves en tant que transporteur public et a renvoyé l’affaire devant les tribunaux inférieurs.

Les propriétaires fonciers et les opposants au pipeline se sont rassemblés devant le Capitole de l’Iowa, avant l’audience de mardi, pour protester. Ed Fischbach, un combattant actif du pipeline, a parlé de ses efforts contre le pipeline dans le Dakota du Sud.

« Le sommet n’a actuellement rien dans le Dakota du Sud pour lequel il puisse revendiquer une victoire », a déclaré Fischbach. « Je suis ici pour dire : ‘Sommet, non, c’est non, et il est temps de faire ses valises et de rentrer chez soi comme Navigator l’a fait. »

