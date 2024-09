La Cour suprême de l’Indiana examine l’arrestation annulée dans le cadre d’une affaire disciplinaire contre un policier

Les avocats d’un policier de Hoosier ont plaidé devant la Cour suprême de l’Indiana le jeudi 5 septembre 2024, que les mesures disciplinaires en cours liées à un incident d’arrestation annulé ne devraient pas être autorisées à se poursuivre. (Getty Images)

L’avocat d’un policier de l’Indiana qui a été arrêté – mais dont l’accusation de conduite en état d’ivresse a ensuite été abandonnée et son casier judiciaire effacé – a plaidé jeudi devant la Cour suprême de l’État que les mesures disciplinaires en cours liées à l’incident ne devraient pas être autorisées à aller de l’avant.

Le conseil d’application de la loi de l’État chargé de gérer les questions disciplinaires a, d’autre part, soutenu que « les suppressions ne sont pas des ordonnances de bâillonnement » et a estimé que le conseil devrait d’abord être en mesure de décider, par le biais de ses propres procédures, si l’agent a eu une mauvaise conduite.

L’agent, appelé anonymement « RL » dans les documents judiciaires, a été arrêté le 5 juillet 2021.

Son employeur, un bureau de shérif de l’Indiana dont le nom n’a pas été dévoilé, a signalé l’arrestation au Law Enforcement Training Board de l’Indiana le 4 août de cette année-là. On ne sait pas si RL est toujours employé comme officier dans l’Indiana.

Les documents judiciaires indiquent que le conseil a ensuite envoyé une lettre à l’agent en avril 2022, indiquant qu’il avait « appris l’événement qui pourrait conduire à la révocation de [his] «Certificat de formation de base des forces de l’ordre de l’Indiana et autorité pour agir en tant qu’agent des forces de l’ordre. »

L’histoire continue ci-dessous.

Avis (5)

Plus précisément, le conseil a allégué que RL avait « commis une conduite » qui correspondait aux éléments d’une détention criminelle de niveau 6 et d’un délit de classe C pour conduite d’un véhicule avec une concentration d’alcool équivalente à 0,08 ou plus.

Après avoir reçu la lettre, RL a demandé en juillet 2022 la suppression de tous les dossiers associés à son arrestation, et le tribunal de circuit de Martin a par la suite accepté la demande.

Dans sa réponse au conseil de formation, l’agent a affirmé qu’il n’avait été accusé que de conduite en état d’ivresse, mais que l’accusation avait depuis été abandonnée. RL a en outre soutenu que, l’arrestation ayant été annulée, le conseil devait rejeter toute procédure disciplinaire connexe qui pourrait avoir un impact sur son permis d’agir en tant qu’agent des forces de l’ordre.

Le conseil a cependant refusé, ce qui a incité RL à demander une injonction, qui a été accordée par le tribunal de circuit.

La commission chargée de l’application de la loi a fait appel et la Cour d’appel de l’Indiana a finalement annulé la décision, concluant que, bien que la commission ne puisse pas prendre en compte les dossiers expurgés dans sa procédure, elle peut prendre en compte « des preuves indépendantes selon lesquelles l’agent s’est livré aux actions qui ont donné lieu à l’arrestation ».

Le Cour suprême de l’Indiana a accordé le transfert et a assumé la compétence sur l’affaire plus tôt cette année. Les juges de la Haute Cour ont entendu arguments des deux côtés jeudi et décidera maintenant si – ou comment – ​​les dossiers expurgés sont autorisés dans les considérations disciplinaires du conseil des forces de l’ordre.

À ce jour, le conseil n’a pas procédé à des audiences ni sanctionné RL pour sa conduite liée à l’arrestation de juillet 2021.

La commission chargée de l’application de la loi rejette la décision du tribunal inférieur

Evan Comer, au nom de l’État et du conseil de formation des forces de l’ordre, a déclaré aux juges qu’il appartenait au conseil de décider quelles preuves devaient être prises en compte au cours de ses procédures.

C’est le rôle du conseil – et non du tribunal de première instance – « de prendre une décision sur la question de savoir si RL a commis ou non une faute, sur la base de ces preuves », a-t-il déclaré, ajoutant que l’ingérence du tribunal inférieur dans le processus du conseil a « court-circuité » l’examen administratif.

« Les annulations de procès ne sont pas des ordonnances de bâillonnement. Elles n’effacent pas la mémoire des témoins. Elles n’effacent pas le préjudice causé par les mauvaises actions d’un accusé », a déclaré Comer.

« Cette affaire se résume à un point essentiel. En ordonnant au conseil de ne pas prendre en compte les faits liés à l’arrestation annulée de RL, le tribunal de première instance a improprement interféré dans une action disciplinaire en cours et indépendante de l’agence », a poursuivi Comer. « La décision du tribunal de première instance a effectivement exclu les preuves présentées au conseil, empêchant l’agence de déterminer les faits par elle-même, ce qui est une question laissée à sa seule discrétion. »

Comer a également soutenu que RL « aurait dû épuiser ses recours administratifs avant de se tourner vers les tribunaux ». S’il l’avait fait, « il est tout à fait possible » que l’agent aurait pu contester avec succès l’admissibilité de la preuve, ce qui signifie qu’elle n’aurait jamais été autorisée lors de l’audience disciplinaire.

Les effacements ne sont pas des ordonnances de bâillonnement. Ils n’effacent pas la mémoire des témoins. Ils n’effacent pas le préjudice causé par les mauvaises actions d’un accusé.

– Evan Comer, avocat au bureau du procureur général de l’Indiana

« Si RL croyait que sa radiation l’empêchait en réalité d’être tenu professionnellement responsable de sa mauvaise conduite, c’était un problème qu’il aurait pu soulever – soit comme objection à l’admission de la preuve devant le conseil, soit comme défense devant le conseil », a déclaré Comer.

Le juge Christopher Goff a demandé comment le tribunal devrait équilibrer les objectifs visés par les effacements.

« Il y a des gens à qui vous voulez donner une seconde chance, et le langage est large. Mais d’un autre côté, vous avez des populations qui font un travail très important et qui occupent des postes de confiance. … Comment devrions-nous considérer cela ? », a-t-il demandé. « Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de directives de la part de l’Assemblée générale… »

Comer a souligné que la suppression concerne les « documents… les traces écrites qui apparaissent tout au long du procès en cours ». Il a également noté que les suppressions sont « destinées à supprimer la stigmatisation liée à l’arrestation ou à la condamnation liée à votre nom en tant que fait juridique ».

« Cela n’enlève rien au tort que vous avez réellement causé », a déclaré Comer. « Par exemple, si l’affaire indiquait que RL venait d’une épicerie, cela signifie-t-il que nous devons toujours et à jamais prétendre que RL n’était jamais allé dans cette épicerie ? Cela signifie-t-il que nous ne pouvons jamais le sanctionner pour quoi que ce soit qu’il a fait dans cette épicerie ? »

L’État a souligné « une conduite non inculpée qui est au cœur de cette procédure disciplinaire ». Comer a déclaré que cela concernait spécifiquement la détention criminelle présumée de RL de sa femme la nuit même de son arrestation pour conduite en état d’ivresse. Bien que l’agent n’ait jamais été inculpé pour ce crime, Comer a déclaré que cela pourrait toujours être pertinent pour la procédure disciplinaire du conseil des forces de l’ordre.

L’avocat d’un policier s’adresse aux juges de la Haute Cour

Tyler Helmond, représentant RL, a déclaré à titre alternatif que le conseil d’administration « semble avoir l’intention d’utiliser des informations qu’il ne peut pas, à notre avis, utiliser ».

« Nous pensons qu’il serait incohérent que l’Assemblée générale veuille qu’il y ait une large exception pour sceller tous les documents, mais dise ensuite que nous pouvons appeler des témoins et présenter ces preuves plus tard dans l’audience », a déclaré Helmond dans ses arguments.

Il a également soutenu que la loi de l’État permet aux forces de l’ordre de prendre en compte un casier judiciaire expurgé lors de la prise d’une décision d’embauche, mais que les documents scellés ne peuvent pas être utilisés pour révoquer le permis d’un officier.

Cependant, Goff s’est demandé pourquoi l’officier n’avait pas pu présenter son cas devant le conseil des forces de l’ordre – plutôt que de chercher immédiatement à arrêter toute audience disciplinaire potentielle.

Besoin d’entrer en contact ?

Vous avez une information à nous communiquer ?

CONTACTEZ-NOUS

« Soit il passe à l’action, il est décertifié, soit il n’est pas sanctionné, et tout le monde a confiance dans le système. Nous prenons cette obligation au sérieux et les allégations contre des personnes occupant ces postes très importants font l’objet d’une enquête », a déclaré M. Goff. « Pourquoi ne peut-on pas avoir les deux ? »

Helmond a déclaré que le conseil ne devrait pas être autorisé à « appeler un témoin pour simplement répéter des éléments du dossier qui sont par ailleurs scellés ».

« Cela devient une construction très étroite, et cela ne sert pas vraiment le but recherché. Cela le frustre vraiment », a-t-il déclaré. « Vous pourriez simplement appeler le policier et lui demander : « Quels sont les faits de cette affaire ? » Et maintenant, nous allons utiliser cela… au lieu d’utiliser l’arrestation. Cela élimine essentiellement (la radiation) comme remède utile alors qu’elle est clairement conçue pour donner à quelqu’un une deuxième chance d’obtenir un emploi, un logement ou des soins de santé. »

Le juge Geoffrey Slaughter a réagi en demandant si le « dossier immatériel doit être ignoré » même s’il n’y a pas eu de condamnation.

Le juge a également insisté auprès de Helmond sur la décision de son client de contourner les procédures administratives du conseil des forces de l’ordre.

« Vous semblez suggérer que la blessure est la simple enquête. … Vous savez, il ne fait aucun doute que vous êtes blessé si et quand le conseil impose sa sanction », a déclaré Slaughter. « La question est de savoir s’il a été blessé avant cela par la simple enquête ? »

Helmond a déclaré que la « seule base de sanction » du conseil d’administration provenait d’informations qui ont depuis été scellées, et que, comme la menace d’une éventuelle sanction mettait en jeu l’emploi et les moyens de subsistance de RL, il était justifié de demander une injonction.

La juge en chef Loretta Rush n’a pas fourni de calendrier pour la décision du tribunal, qui pourrait prendre plusieurs semaines ou mois.

ABONNEZ-VOUS : RECEVEZ LES TITRES DU MATIN DANS VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION