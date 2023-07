La Cour suprême de l’Indiana confirme l’interdiction de l’avortement, déclare que la constitution de l’État n’offre que des protections limitées

INDIANAPOLIS (AP) – La Cour suprême de l’Indiana a statué vendredi que l’interdiction de l’avortement par l’État ne violait pas la constitution de l’État, supprimant un obstacle majeur à l’application de l’interdiction approuvée par les républicains l’été dernier.

La décision du tribunal annule la décision d’un juge de comté selon laquelle l’interdiction viole probablement les protections de la vie privée de la constitution de l’État, qui, selon elle, sont plus fortes que celles trouvées dans la Constitution américaine. L’ordonnance de ce juge a autorisé la poursuite des avortements dans l’Indiana depuis septembre, malgré l’interdiction.

Un avis de trois des cinq juges de la cour a déclaré que si la constitution de l’Indiana offre une certaine protection du droit à l’avortement, « l’Assemblée générale conserve par ailleurs un large pouvoir législatif pour déterminer si et dans quelle mesure interdire les avortements ».

Les cinq juges de la Cour suprême de l’Indiana ont été nommés par des gouverneurs républicains.

Bien que la décision du tribunal annule l’injonction bloquant l’interdiction, il n’était pas immédiatement clair dans quel délai l’interdiction entrerait en vigueur. Les juges ont renvoyé l’affaire au juge du comté pour suite à donner.

L’interdiction de l’avortement dans l’Indiana fait également l’objet d’une contestation judiciaire distincte concernant des allégations de violation de la loi de 2015 sur la liberté religieuse de l’État signée par le GOP de l’époque. Mike Pence.

L’Indiana est devenu le premier État à adopter des restrictions plus strictes en matière d’avortement, agissant en août, après que la Cour suprême des États-Unis ait éliminé les protections fédérales en annulant Roe v.Wade en juin 2022.

La plupart des États contrôlés par les républicains ont adopté des restrictions plus strictes en matière d’avortement depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis l’été dernier. Toutes les restrictions ont été contestées devant les tribunaux.

Au cours de l’année écoulée, des juges de l’Arizona, de l’Iowa et de la Caroline du Sud ont statué que les interdictions n’étaient pas autorisées par les constitutions des États.

Outre l’Indiana, l’application des restrictions est suspendue alors que les tribunaux statuent sur les affaires du Montana, du Dakota du Nord, de l’Ohio, de l’Utah et du Wyoming. Dans le Dakota du Nord, les législateurs ont adopté une interdiction différente depuis pour remplacer celle qui était bloquée. En Caroline du Sud, une autre interdiction a été mise en place et suspendue par un tribunal. Et en Caroline du Nord, un juge fédéral s’est demandé s’il fallait bloquer temporairement certaines parties des nouvelles restrictions à l’avortement qui devraient entrer en vigueur samedi.

Les États dirigés par les démocrates, tels que les voisins de l’Indiana, l’Illinois et le Michigan, ont pour la plupart pris des mesures pour protéger l’accès à l’avortement.

L’interdiction de l’Indiana éliminerait les licences des sept cliniques d’avortement de l’État et interdirait la grande majorité des avortements, même dans les premiers stades d’une grossesse. Il comprend des exceptions autorisant les avortements dans les hôpitaux en cas de viol ou d’inceste avant 10 semaines après la fécondation ; protéger la vie et la santé physique de la mère; et si un fœtus est diagnostiqué avec une anomalie létale.

L’American Civil Liberties Union of Indiana, qui représentait Planned Parenthood et d’autres opérateurs de cliniques d’avortement, a fait valoir devant la Cour suprême en janvier que les protections de la liberté de la constitution de l’État offrent un droit à la vie privée et à la décision d’avoir ou non des enfants.

Le bureau du procureur général de l’État a répliqué que l’Indiana avait des lois contre l’avortement lorsque sa constitution actuelle a été rédigée en 1851 et que la décision du juge du comté créerait à tort un droit à l’avortement.

Une contestation judiciaire distincte de l’interdiction est en cours alors qu’un autre juge de comté en décembre s’est rangé du côté des résidents qui affirment qu’elle viole la loi sur la liberté religieuse de l’État, que les législateurs républicains ont fait adopter en 2015 et ont déclenché une réaction nationale généralisée alors que les critiques ont fait valoir qu’elle autorisait la discrimination contre les homosexuels. .

En janvier, la Cour suprême de l’État a rejeté une demande du bureau du procureur général l’invitant à saisir immédiatement le procès pour liberté religieuse. La Cour d’appel intermédiaire de l’État doit entendre les arguments concernant ce procès le 12 septembre.

En décembre, la juge du comté de Marion, Heather Welch, était d’accord avec cinq résidents de confession juive, musulmane et spirituelle et qui ont fait valoir que l’interdiction violerait leurs droits religieux quant au moment où ils croient que l’avortement est acceptable. Pour l’instant, cela n’affecte directement que ces plaignants – les experts juridiques disent que toute autre personne réclamant la protection religieuse de son droit à l’avortement aurait besoin de sa propre ordonnance du tribunal.

