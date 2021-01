Le plus haut tribunal indien a décidé de suspendre la mise en œuvre des nouvelles lois agricoles et de former un groupe spécial pour tenir des pourparlers, les agriculteurs exigeant que la législation soit abrogée.

Le tribunal a ordonné le sursis temporaire des lois controversées, que les députés ont adoptées en septembre, et forme un comité pour entendre les griefs des agriculteurs et résoudre l’impasse, a déclaré mardi le juge en chef Sharad Arvind Bobde lors d’une audience. «Nous avons le pouvoir de former un comité et le comité peut nous remettre le rapport», il a dit. «Nous protégerons les agriculteurs.»

Les agriculteurs se sont affrontés avec la police et ont bravé un temps de plus en plus froid pour protester. Ils demandent l’abrogation des lois, car ils disent que la nouvelle législation érodera un mécanisme de longue date qui maintient un prix de soutien minimum pour les cultures. Le gouvernement insiste sur le fait que les lois aideront à moderniser le système agricole désuet de l’Inde.

#Haryana La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les fermiers protestataires qui s’étaient rassemblés dans le village de Kaimla de Haryana. #Karnal district où CM Khattar devait organiser un «Kisan Mahapanchayat».

La décision du tribunal est intervenue après avoir entendu plusieurs pétitions contestant les lois et celles concernant les droits des citoyens à la libre circulation au milieu de la manifestation. «Ce sont des questions de vie ou de mort. Nous nous préoccupons des lois. Nous sommes préoccupés par la vie et les biens des personnes touchées par l’agitation », Bobde a dit. «Nous essayons de résoudre le problème de la meilleure façon. L’un des pouvoirs que nous avons est de suspendre la législation.

Un défenseur des manifestants, ML Sharma, s’est plaint au tribunal que le Premier ministre Narendra Modi n’avait pas eu de discussions avec les agriculteurs ou leurs représentants, mais Bobde a expliqué: «Nous ne pouvons pas demander au Premier ministre de partir. Il n’est pas partie à l’affaire.

Les syndicats agricoles ont réitéré leur demande d’abrogation des lois et ont averti que les manifestations pourraient s’intensifier. Ils doivent tenir une réunion urgente pour discuter de la décision du tribunal.

