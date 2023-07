La Cour suprême de l’Illinois confirme la loi SAFE-T, les autorités locales ont une réponse mitigée – Shaw Local

DIXON – Les responsables locaux ont eu des réactions mitigées face à la décision de la Cour suprême de l’Illinois mardi confirmant la nouvelle loi de l’État, connue sous le nom de SAFE-T Act, qui ouvrira la voie à la fin de la caution en espèces à partir de plus tard cette année.

La loi devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier de cette année, mais sa mise en œuvre a été interrompue après qu’un juge du comté de Kankakee a constaté en décembre qu’elle violait la disposition de la constitution selon laquelle « toutes les personnes doivent être libérées sous caution par des cautions suffisantes ». Désormais, la loi abolissant la caution en espèces devrait entrer en vigueur dans 60 jours.

« Nous sommes très déçus de la conclusion de la Cour suprême. Néanmoins, nous respectons la décision de la Cour suprême en tant qu’autorité finale en la matière. Nous respecterons nos serments d’office pour soutenir et défendre la Constitution », a déclaré le procureur de l’État du comté de Lee, Charles Boonstra, un républicain, dans un communiqué. « Ne vous y trompez pas, cette décision aura un impact sur notre comté de manière plus que financière. Après cette décision, les personnes qui commettent des crimes graves sont beaucoup plus susceptibles d’être libérées pendant la durée de leur affaire. Néanmoins, la priorité de ce bureau est d’assurer la sécurité de la communauté, et nous continuerons à le faire dans le respect de l’État de droit.

Alors que d’autres États et municipalités ont adopté des modifications à la caution en espèces, notamment le New Jersey, l’Illinois est le premier à l’abolir. Au lieu de cela, les juges peuvent décider qu’un accusé présente un risque de fuite ou représente une menace trop importante pour une personne ou la communauté pour autoriser sa libération. Ou, ce prévenu peut être libéré avec des conditions telles que d’éviter tout contact avec une personne en particulier ou de ne pas visiter un certain endroit, selon le Projet de libération sous caution. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur le 18 septembre.

« Le bureau du procureur de l’État du comté de Whiteside suivra la loi telle qu’établie par l’Assemblée générale et le gouverneur, telle qu’elle a été interprétée par la Cour suprême », a déclaré le procureur de l’État du comté de Whiteside, Terry Costello, un démocrate. « Dans ces limites, mon bureau fera de son mieux pour protéger la communauté et les victimes d’actes criminels. »

Le shérif du comté d’Ogle, Brian VanVickle, un républicain, s’est dit préoccupé par ce que la décision pourrait signifier pour la sécurité publique.

« De mon point de vue, c’est la sécurité publique et la responsabilisation des personnes qui commettent des crimes afin qu’elles ne récidivent pas. Cette législation ne fait pas cela », a déclaré VanVicklle. « Cette législation ne rend pas le public plus sûr ; ça fait le contraire. Je pense que ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c’est que nous n’hébergeons pas déjà des gens dans notre prison pour des délits mineurs. La législature a évoqué la mère célibataire qui volait des couches pour ses enfants; c’est le genre de personnes qu’ils essaient de garder hors de prison. Ces gens n’ont pas été en prison depuis des années.

Le représentant de l’État Bradley Fritts, R-Dixon, a déclaré qu’il était «profondément troublé» par la décision et qu’il pensait que c’était la mauvaise direction pour l’État.

«Ces politiques de soft-on-crime continuent de donner la priorité aux désirs des criminels par rapport aux besoins de nos communautés. Nous serons désormais les premiers du pays à utiliser une caution sans espèces, alors que le taux de criminalité de notre État reste l’un des plus élevés du pays », a déclaré Fritts. « De plus, je soutiens les agents des forces de l’ordre qui se sont continuellement prononcés contre la loi SAFE-T. Après l’échec de leurs efforts pour financer la police, les progressistes éveillés tentent maintenant de menotter les forces de l’ordre en rendant leur travail aussi difficile que possible. Cette politique de libération sous caution sans espèces garantit que la police continuera d’arrêter les mêmes délinquants encore et encore, mettant ainsi leur vie en danger et gaspillant davantage l’argent des contribuables.

Le président de l’Illinois Fraternal Order of Police State Lodge, Chris Southwood, a publié une déclaration qualifiant la décision de mardi de « gifle pour ceux qui appliquent nos lois et les personnes que ces lois sont censées protéger ».

« La décision rendue aujourd’hui par la Cour suprême confirme le statut de l’Illinois en tant qu’état d’anarchie et de désordre », a déclaré Southwood.

Contrairement aux critiques, les partisans de la loi SAFE-T affirment que les dispositions de la loi ne signifient pas que les portes de la prison s’ouvriront et que les criminels dangereux seront libérés de la prison du comté.

Cela ne signifie pas non plus que tous ceux qui commettent automatiquement un crime seront libérés avant le jugement.

Il existe de nombreux crimes qui sont automatiquement détenus dans la loi SAFE-T, tels que le meurtre au premier degré.

Dans les cas où les crimes ne sont pas automatiquement passibles de détention, comme la violence domestique aggravée, les procureurs doivent plaider devant un juge et prouver que la personne constitue une menace pour un individu ou la communauté. Ils doivent également montrer que l’individu n’est pas susceptible de suivre les règles de la mise en liberté provisoire.

S’il est libéré, l’accusé sera surveillé et condamné à respecter les restrictions telles que les couvre-feux, les contrôles ponctuels à domicile et à se soumettre à des tests de dépistage de drogue et d’alcool. S’ils enfreignent les règles de leur libération provisoire, ils pourraient être renvoyés à la prison du comté jusqu’à ce que leur affaire soit jugée, ont déclaré des avocats.

Les journalistes du Shaw Local News Network Amanda Marrazzo, Alexa Zoellner et l’Associated Press ont contribué à cette histoire.