La Cour suprême de l’Idaho déplace le procès pour le meurtre de 4 étudiants universitaires à Boise

BOISE, Idaho — Le procès d’un homme accusé d’avoir poignardé mortellement quatre étudiants de l’Université de l’Idaho se tiendra à Boise, à environ 482,80 kilomètres du lieu des crimes, a annoncé jeudi la Cour suprême de l’Idaho.

L’ordonnance de la Cour suprême de l’Idaho nommant un nouveau juge et transférant le procès prévu pour juin 2025 fait suite à une décision du juge du 2e district, John Judge, qui a déclaré que la vaste couverture médiatique de l’affaire, la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux et les déclarations de responsables publics rendaient douteux que Bryan Kohberger puisse bénéficier d’un procès équitable dans la ville universitaire de Moscow, dans l’Idaho.

Kohberger est accusé de quatre meurtres pour les décès d’Ethan Chapin, Xana Kernodle, Madison Mogen et Kaylee Goncalves, et les procureurs ont déclaré qu’ils avaient l’intention de requérir la peine de mort s’il était reconnu coupable. Les quatre étudiants de l’Université de l’Idaho ont été tués aux premières heures du matin du 13 novembre 2022, dans une maison de location près du campus.

La décision signifie que toutes les audiences et autres procédures dans cette affaire se tiendront désormais au tribunal du comté d’Ada à Boise, devant le juge du 4e district Steven Hippler. Le bâtiment de Boise est beaucoup plus grand que le palais de justice de Moscou, avec des salles d’audience plus grandes, un espace pour les sièges supplémentaires et une zone de sécurité plus grande pour contrôler les visiteurs. Il dispose également de voies protégées pour que les témoins sensibles puissent entrer et sortir de la salle d’audience – quelque chose qui, selon le juge, manquait au tribunal du comté de Latah.

Kohberger L’équipe de défense a demandé le changement de lieu, affirmant que les fortes émotions au sein de la communauté soudée et la couverture médiatique constante rendraient impossible la recherche d’un jury impartial dans la petite ville universitaire où les meurtres ont eu lieu.

Mais les procureurs se sont opposés à ce changement, arguant que tout problème de partialité potentielle pourrait être résolu simplement en convoquant un plus grand nombre de jurés potentiels et en les interrogeant avec soin. Ils ont souligné l’inconvénient de forcer les avocats, les témoins, les membres des familles des victimes et d’autres personnes à se déplacer dans une autre ville.

Le droit à un procès équitable et à des jurés impartiaux est inscrit dans la Constitution américaine, et il n’est pas rare qu’un procès soit déplacé vers un nouveau lieu afin de protéger ces droits.

Kohberger, un ancien étudiant en justice pénale à l’Université d’État de Washington, a choisi de garder le silence lorsqu’on lui a demandé de plaider dans l’affaire l’année dernière, et donc un plaidoyer de non-culpabilité a été enregistré en son nom par le juge.

Les autorités ont déclaré que les données des téléphones portables et les vidéos de surveillance montrent que Kohberger s’est rendu dans le quartier des victimes au moins une douzaine de fois avant les meurtres ; qu’il voyagé dans la région cette nuit-là, en revenant à Pullman, Washington, par un chemin détourné ; et que son ADN a été retrouvé sur la scène du crime.

Ses avocats ont déclaré dans un dossier judiciaire qu’il était simplement sorti en voiture cette nuit-là, « comme il le faisait souvent pour faire de la randonnée, courir et/ou voir la lune et les étoiles ».

La police a arrêté Kohberger six semaines après les meurtres au domicile de ses parents en Pennsylvanie, où il passait les vacances d’hiver.