La Cour suprême de l’Idaho confirme l’interdiction de l’avortement

L’Idaho a trois interdictions distinctes : une qui permet aux membres de la famille du fœtus avorté de poursuivre les fournisseurs d’avortement devant un tribunal civil, une autre qui interdit les avortements après six semaines de grossesse et une troisième qui interdit tous les avortements dès la conception, à l’exception du viol, de l’inceste ou une menace médicale pour la vie de la mère.

La plus stricte des trois lois est partiellement en vigueur depuis fin août. Une action en justice intentée par le ministère américain de la Justice a bloqué une partie de cette loi qui permet aux médecins et aux prestataires d’avortement d’être poursuivis et condamnés devant un tribunal pénal. Cette affaire est toujours pendante.

En vertu de cette loi, les prestataires condamnés risquent jusqu’à cinq ans de prison et pourraient voir leur licence médicale suspendue pendant au moins six mois. Elle permet aux médecins d’invoquer le viol, l’inceste ou la tentative de sauver la vie d’une femme enceinte comme moyen de défense dans un procès. Mais la femme doit fournir un rapport de police en cas de viol ou d’inceste.

Right to Life of Idaho, qui croit que l’avortement est un meurtre, a salué la décision du tribunal. Les juges « ont confirmé les lois pro-vie qui ont été adoptées par les représentants du peuple ».

Rebecca Gibron, directrice générale de Planned Parenthood Great Northwest, Hawaii, Indiana, Kentucky, a déclaré que c’était “un jour sombre pour l’État de l’Idaho”, mais a ajouté que “notre combat est loin d’être terminé”.

Mary Ziegler, professeur de droit à l’Université de Californie à Davis, a déclaré que les décisions en Idaho et en Caroline du Sud soulignent l’importance des cours suprêmes des États, en particulier dans des États comme l’Idaho qui organisent des élections judiciaires.

Les cinq juges de l’Idaho sont élus lors d’élections non partisanes ou, en cas de vacance à mi-mandat, nommés par le gouverneur. Quatre des cinq juges actuels de l’Idaho, un État profondément républicain et qui a voté pour réélire Donald Trump à la présidence en 2020, ont été nommés par un gouverneur républicain.