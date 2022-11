La Cour suprême de l’État gagne en raison de l’avortement et du redécoupage

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Les républicains ont remporté des victoires clés dans les courses à la Cour suprême des États qui leur donneront un avantage dans les grands combats de redécoupage, tandis que les démocrates ont remporté des victoires tout aussi importantes avec l’aide de groupes axés sur la défense de l’accès à l’avortement.

Les combats coûteux pour le contrôle des tribunaux dans plusieurs États lors des élections de mardi montrent à quel point les courses judiciaires autrefois discrètes sont devenues partisanes. Les observateurs disent qu’ils sont un signe de ce à quoi s’attendre alors que des batailles juridiques sur l’avortement, le droit de vote et d’autres questions se déroulent au niveau de l’État.

“Rien dans cette élection ne me suggère que nous allons voir ces courses se calmer de sitôt”, a déclaré Douglas Keith, avocat au Brennan Center for Justice de la faculté de droit de l’Université de New York, qui suit les dépenses dans les courses judiciaires.

Environ 97 millions de dollars ont été dépensés pour les élections à la Cour suprême des États au cours du cycle électoral 2019-2020, selon le Brennan Center. Une fois les chiffres de cette année comptés, les records de dépenses devraient être brisés dans certains des 25 États qui avaient des courses ciblées par des groupes de droite et de gauche.

L’un des plus grands acteurs était le Comité de leadership de l’État républicain, qui s’est fortement concentré sur les courses sur le terrain en Caroline du Nord et en Ohio.

“Les victoires républicaines dans l’État de Tarheel et l’État de Buckeye garantissent que les combats de redécoupage à venir dans ces États au cours de la prochaine décennie seront dirigés par de puissants conservateurs qui suivront la Constitution et ne croient pas que c’est leur rôle de dessiner des cartes à partir du banc”, a déclaré Dee Duncan, président de l’Initiative d’équité judiciaire du comité.

Le tribunal de Caroline du Nord est passé d’une majorité démocrate 4-3 à 5-2 républicain mardi soir. Ces dernières années, le tribunal a rendu des décisions en faveur de la majorité démocrate dans des affaires impliquant le redécoupage, la justice pénale, le financement de l’éducation et les lois sur l’identification des électeurs.

Au moins 15 millions de dollars ont été dépensés pour ces courses, dont plus de 8 millions de dollars provenant de deux super PACS – un à gauche qui se concentrait principalement sur l’avortement et un à droite qui se concentrait sur le crime. Malgré l’implication des groupes extérieurs, les candidats se sont présentés sur une plate-forme similaire consistant à garder la politique personnelle hors de la salle d’audience.

“Maintenant, nous allons veiller à ce que les juges assis à ces sièges tiennent ces promesses”, a déclaré Ann Webb, conseillère politique principale à l’American Civil Liberties Union de Caroline du Nord.

Dans l’Ohio, les républicains ont maintenu leur majorité de 4 contre 3 au tribunal, deux juges du GOP repoussant les défis et une républicaine en exercice remportant sa candidature au poste de juge en chef. Le gouverneur du GOP de l’État, Mike DeWine, nommera un juge pour pourvoir le poste vacant.

Les résultats pourraient étendre encore plus le penchant conservateur du tribunal, avec des cas concernant l’interdiction de l’avortement de six semaines et le redécoupage à l’horizon. La juge en chef républicaine Maureen O’Connor, qui n’a pas cherché à être réélue, s’est rangée du côté des trois démocrates du tribunal dans des affaires très médiatisées.

Mais les groupes démocrates travaillant pour protéger le droit à l’avortement ont intensifié leurs efforts pour défendre les sièges après que la Cour suprême des États-Unis ait invalidé Roe v. Wade et remporté des victoires dans plusieurs autres régions du pays.

Dans l’Illinois, qui est entouré d’États avec des interdictions d’avortement qui sont entrées en vigueur après l’annulation de Roe, des groupes poussant à conserver la majorité des tribunaux démocrates de l’État avaient averti qu’une prise de contrôle du GOP pourrait entraîner des menaces similaires d’accès.

“Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ne pense pas que l’avortement était le problème crucial dans ces courses”, a déclaré Terry Cosgrove, président et chef de la direction de Personal PAC, un groupe de défense des droits à l’avortement qui a dépensé près de 3 millions de dollars pour soutenir les démocrates dans les courses.

Dans le Michigan, les démocrates ont maintenu leur majorité de 4 contre 3 à la Cour suprême après que les juges sortants des partis opposés qui s’étaient divisés sur une décision clé sur l’avortement ont été réélus. Les courses de la haute cour du Michigan sont officiellement non partisanes, bien que les partis politiques de l’État nomment des candidats.

Le juge soutenu par les démocrates Richard Bernstein, qui a voté avec la majorité du tribunal pour mettre un amendement sur le droit à l’avortement sur le bulletin de vote, a été réélu avec le juge républicain Brian Zahra, qui a voté contre. Les électeurs ont approuvé la mesure mardi.

“L’élection de la Cour suprême du Michigan a été critique, d’autant plus que nous ne savions pas quel serait le statut de (l’amendement sur le droit à l’avortement)”, a déclaré Ashlea Phoenicie, directrice des communications de Planned Parenthood Advocates of Michigan, qui a dépensé près d’un million de dollars pour les courses. .

Les électeurs du Kansas ont conservé les six juges de la Cour suprême des États qui étaient sur le bulletin de vote pour des votes séparés par oui ou par non pour savoir s’ils restaient sur le banc pendant encore six ans. Le groupe anti-avortement le plus influent de l’État, Kansans for Life, a fait pression pour en supprimer cinq, en grande partie à cause de la décision du tribunal de 2019 déclarant l’accès à l’avortement comme un droit “fondamental” en vertu de la Constitution du Kansas.

Deux des six membres du tribunal sur le bulletin de vote faisaient partie de la majorité 6-1 dans cette décision de 2019. Les électeurs ont également retenu le membre le plus conservateur du tribunal, le seul dissident dans la décision d’avortement de 2019.

Les offres républicaines pour les sièges de tribunal ont échoué même dans certaines des régions les plus conservatrices du pays.

La juge de la Cour suprême du Kentucky, Michelle Keller, a battu Joseph Fischer, un législateur républicain qui a parrainé la «loi de déclenchement» de l’État mettant fin à l’avortement après le renversement de Roe. Fischer était également le principal sponsor d’un amendement constitutionnel anti-avortement que les électeurs ont rejeté mardi.

Le juge de la Cour suprême Robin Wynne dans l’Arkansas, qui a connu certaines des courses judiciaires les plus controversées au fil des ans, a repoussé une contestation du juge de district Chris Carnahan, ancien directeur exécutif du Parti républicain de l’État.

Les sièges de la cour de l’Arkansas sont non partisans, mais Carnahan s’était présenté comme un conservateur et avait l’approbation du GOP de l’État. Un groupe formé par un législateur républicain a diffusé des publicités télévisées appelant Wynne, qui a été démocrate à la législature de l’État dans les années 1980, un libéral.

Un argumentaire partisan sans précédent des républicains du Montana pour installer un loyaliste du parti à la Cour suprême de cet État a également échoué, la juge Ingrid Gustafson battant le challenger James Brown, qui avait le soutien du gouverneur Greg Gianforte et d’autres républicains de haut niveau. La campagne inhabituellement coûteuse est intervenue alors que le tribunal se prépare à entendre les contestations concernant les restrictions à l’avortement et l’accès au vote du Montana.

Gustafson l’a qualifiée de victoire, signe que les électeurs étaient plus intéressés par l’expérience que par l’idéologie.

“Les habitants du Montana pensent que notre système judiciaire fait du bon travail et c’est une très, très petite minorité qui a une sorte d’autre programme”, a-t-elle déclaré.

Hannah Schoenbaum, rédactrice d’Associated Press à Raleigh, Caroline du Nord; John Hanna à Topeka, Kansas ; Bruce Schreiner à Louisville, Kentucky ; Ed White à Détroit, Michigan ; et Amy Beth Hanson à Helena, Montana ont contribué à ce rapport. ___ Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Et consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-parcours.

Andrew Demillo, l’Associated Press