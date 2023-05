La Cour suprême de l’État de l’Illinois pèse l’interdiction des armes à feu – Shaw Local

SPRINGFIELD – La Cour suprême de l’Illinois décide maintenant si l’interdiction des armes à feu récemment promulguée par l’État viole certaines dispositions de la Constitution de l’Illinois.

En mars, un juge de la cour de circuit du comté de Macon s’est rangé du côté d’un groupe de plaignants dirigé par le représentant de l’État Dan Caulkins, R-Decatur, et a déclaré la loi inconstitutionnelle. L’État a fait appel directement à la Cour suprême, qui a suspendu la décision du comté de Macon et a mis l’affaire sur un calendrier accéléré.

Le tribunal a entendu les plaidoiries mardi dans cette affaire. Ils ont fait valoir que la loi est injuste car elle permet à certaines personnes, mais pas à d’autres, de continuer à acheter et à vendre une catégorie d’armes à feu définies comme des «armes d’assaut».

L’avocat des plaignants, Jerry Stocks, a fait valoir que parce que la loi permet à certaines personnes de continuer à posséder les armes interdites – les agents des forces de l’ordre, certains agents de sécurité, le personnel militaire en service actif et les personnes qui possédaient déjà ces armes avant l’entrée en vigueur de la loi, entre autres – il viole la clause de protection égale de la constitution de l’État. Il a également soutenu que cela violait une interdiction de «législation spéciale», ou une législation rédigée au profit d’une personne ou d’un groupe de personnes.

« Ce sont des lois pénales », a déclaré Stocks au tribunal. « Et nous immunisons les gens qui n’ont absolument aucune différence dans la jouissance du deuxième amendement ou la jouissance de l’article 1, section 22 (de la Constitution de l’Illinois) … que quiconque. »

Le deuxième amendement à la Constitution des États-Unis et l’article 1, section 22 de la Constitution de l’Illinois tous deux traitent du droit de porter des armes. Mais le langage de la constitution de l’État est différent parce qu’il dit que le droit est soumis à la pouvoir policier de l’État, ce qui signifie qu’il peut être réglementé pour protéger la santé et la sécurité publiques ou la loi et l’ordre.

Cette distinction est importante car, en droit fédéral, le droit de porter des armes est considéré comme un « droit fondamental » et toute limitation à ce droit est soumise à «contrôle strict.” Cela signifie que le gouvernement doit démontrer qu’il existe un intérêt impérieux de l’État qui rend nécessaire la limitation du droit et que la loi est étroitement adaptée pour atteindre cet intérêt.

Dans la loi constitutionnelle de l’État de l’Illinois, cependant, le droit de porter des armes n’est pas un droit fondamental et le gouvernement est autorisé, en vertu de la constitution de l’État, à lui imposer des limites. Cela signifie que le gouvernement n’a qu’à montrer que les limites ont un « base rationnelle » derrière eux.

« Le but de cette législation est de geler l’approvisionnement en armes d’assaut, de réduire leur prolifération dans tout l’État pour accroître la sécurité publique », a déclaré le procureur général adjoint Leigh Jahnig, plaidant pour un examen rationnel.

Mais Stocks a fait valoir que dans une affaire plus récente portant sur le deuxième amendement, la Cour suprême des États-Unis est allée au-delà de la question de la base rationnelle par rapport à un examen strict. Dans un décision l’été dernierla Cour suprême des États-Unis a commencé à utiliser une nouvelle norme qui oblige l’État à démontrer qu’une réglementation est conforme à la «tradition historique de réglementation des armes à feu» du pays.

L’État, cependant, a fait valoir que la norme fédérale pour juger les questions du deuxième amendement ne devrait pas s’appliquer dans l’affaire de l’Illinois parce que les plaignants n’ont pas fait de réclamation au titre du deuxième amendement dans leur action initiale. Et la juge en chef Mary Jane Theis a semblé d’accord.

« Ce n’est pas ce que vous avez apporté », a-t-elle déclaré à Stocks à propos de ses revendications du deuxième amendement. «Vous encadrez cela d’une manière totalement différente. Vous auriez pu rejoindre le trois affaires fédérales. Vous avez choisi de le façonner différemment autour d’une législation spéciale et d’une protection égale. C’est une analyse très différente.

Les poursuites se déplacent devant le tribunal fédéral

Le 28 avril, un juge fédéral d’East St. Louis a rendu une ordonnance temporaire bloquant l’application de l’interdiction des armes pendant que trois affaires regroupées dans le district sud de l’Illinois étaient en cours d’examen. Mais les juges fédéraux du district nord qui entendaient des contestations similaires ont refusé de délivrer des injonctions.

Une semaine après l’ordonnance du juge du district sud, la Cour d’appel du septième circuit a suspendu l’affaire. La cour d’appel a depuis déclaré qu’elle entendrait un appel consolidé dans cinq affaires portant sur la loi de l’Illinois, et qu’elle le ferait selon un calendrier accéléré.

Les plaidoiries devant le septième circuit sont prévues le 29 juin.

Entre-temps, les plaignants dans les affaires du district sud ont déposé une demande auprès de la juge de la Cour suprême des États-Unis, Amy Coney Barrett, pour une injonction d’urgence afin de bloquer l’application de la loi pendant l’audition des appels. Barrett n’a pas encore statué sur cette demande.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.