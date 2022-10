La Cour suprême de l’Arizona autorise l’exécution des condamnés à mort

PHOENIX (AP) – La Cour suprême de l’Arizona autorise l’État à poursuivre l’exécution du condamné à mort Murray Hooper le mois prochain.

La haute cour de l’État a accordé la requête pour un mandat d’exécution mercredi.

L’homme de 76 ans mourra par injection létale ou gaz le 16 novembre, selon le mandat signé par quatre juges. Les trois autres se sont récusés.

Kelly Culshaw, un défenseur public fédéral adjoint représentant Hooper, n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires.

Hooper serait le troisième détenu mis à mort cette année après que l’Arizona ait récemment repris les exécutions.

Lui et deux co-accusés ont été condamnés à mort pour les meurtres du Nouvel An 1980 d’un homme de Phoenix et de sa belle-mère lors d’un vol à domicile.

Les deux autres hommes sont morts avant que leur peine puisse être exécutée.

Lorsque le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, a annoncé en juillet qu’il avait l’intention de demander le mandat, il a qualifié la mort de “réponse appropriée… pour les victimes, leurs familles et nos communautés”.

L’État n’avait exécuté personne depuis près de huit ans avant que Clarence Dixon ne meure par injection létale en mai pour le meurtre en 1978 d’un étudiant de 21 ans de l’Arizona State University.

Frank Atwood a été exécuté en juin à la prison d’État de Florence pour le meurtre en 1984 d’une fillette de Tucson, âgée de 8 ans.

Il y a 111 détenus dans le couloir de la mort de l’Arizona et 22 ont épuisé leurs appels, selon le bureau du procureur général.

The Associated Press