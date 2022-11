La Cour suprême de la WVa rend son avis sur la décision relative aux bourses d’études

CHARLESTON, W.Va. (AP) – La Cour suprême de Virginie-Occidentale a rendu jeudi un avis complet dans une ordonnance rendue le mois dernier qui a permis à un programme de bourses d’études non publiques de se poursuivre.

Le tribunal de cinq membres a annulé le 6 octobre la décision d’un tribunal inférieur qui avait bloqué le programme de bourses Hope. Le programme devait commencer cette année scolaire et est l’un des programmes de choix d’école les plus ambitieux du pays. Il incite les familles de Virginie-Occidentale à retirer leurs enfants des écoles publiques de la maternelle à la 12e année en leur offrant des bourses financées par l’État.

En juillet, un juge de la région de Charleston a jugé que le programme violait le mandat constitutionnel de l’État de fournir “un système complet et efficace d’écoles gratuites”.

Écrivant au nom de la majorité, le juge Tim Armstead a déclaré dans un avis de 49 pages que la Constitution de l’État “n’interdit pas à la législature de promulguer la loi sur les bourses d’études Hope en plus de prévoir un système complet et efficace d’écoles gratuites”.

“La Constitution permet à l’Assemblée législative de faire ces deux choses”, a déclaré Armstead. “Par conséquent, nous constatons que le tribunal de circuit a abusé de son pouvoir discrétionnaire en interdisant de manière permanente à l’État de mettre en œuvre la loi sur les bourses d’études Hope.”

La décision du tribunal supérieur n’a pas été unanime. Dans une opinion dissidente, le juge en chef John Hutchison a fait valoir que la Constitution de l’État prévoit « que l’obligation de la législature de fournir une éducation complète et efficace se limite à le faire uniquement par un système d’écoles gratuites, et non en subventionnant des systèmes éducatifs privés.

«En tant que tel, le Hope Scholarship Act et son subventionnement de l’enseignement privé sont interdits par la Constitution de Virginie-Occidentale. J’aurais donc confirmé le tribunal de circuit », a-t-il écrit.

Adoptée par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains l’année dernière, la loi qui a créé le programme de bourses d’études Hope permet aux familles de demander un financement public pour prendre en charge les frais de scolarité dans les écoles privées, les frais d’enseignement à domicile et un large éventail d’autres dépenses.

Plus de 3 000 étudiants ont été approuvés pour recevoir environ 4 300 $ chacun au cours du cycle inaugural du programme, selon le bureau du trésorier de l’État de Virginie-Occidentale. Les premiers paiements devaient être effectués en août, mais ont été suspendus pendant que le blocage du programme par le tribunal inférieur était en place.

Les familles ne peuvent pas recevoir l’argent si leurs enfants étaient déjà scolarisés à la maison ou fréquentaient une école privée. Pour être éligibles, les élèves doivent avoir été inscrits dans une école publique de Virginie-Occidentale l’année dernière ou doivent être prêts à commencer la maternelle cette année scolaire.

En janvier, trois parents d’élèves en éducation spécialisée ont poursuivi l’État, affirmant que le programme de bourses enlevait de l’argent à des écoles publiques déjà sous-financées. Le procès a été soutenu par le West Virginia Board of Education. Une famille s’est par la suite retirée de l’affaire.

John Raby, l’Associated Press