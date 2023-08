La Cour suprême de la Colombie-Britannique rejette le recours collectif contre les dommages causés par l’incendie de Lytton

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté une offre de deux demandeurs, tous deux résidents de Lytton, en Colombie-Britannique, visant à certifier un recours collectif contre deux compagnies ferroviaires canadiennes qui, selon les demandeurs, étaient responsables d’un feu de forêt qui a ravagé Lytton en 2021, détruisant le village.

Les demandeurs Jordan Spinks et Chris O’Connor ont affirmé que l’incendie aurait pu être évité et ont demandé une compensation financière au CP Rail, au CN Rail et au procureur général du Canada, entre autres.

Dans sa décision, le juge en chef Christopher Hinkson a déclaré que les actes de procédure des plaignants ne répondaient pas aux critères pour être certifiés en tant que recours collectif.

« Les plaidoiries relatives à la négligence sont trop larges et elles ne guident pas de manière adéquate les accusés, ou la Cour, quant à ce qui est en cause ou ce qu’est l’affaire contre chaque accusé », a déclaré Hinkson dans son jugement.

Il a également dit que les demandeurs peuvent modifier leurs actes de procédure.

L’avocat des plaignants, Anthony Vecchio, a publié jeudi une déclaration suggérant qu’ils avaient l’intention de le faire.

« Nous respectons la décision de la Cour et apprécions l’opportunité de modifier nos plaidoiries », a-t-il déclaré.

« Nous restons convaincus qu’un recours collectif demeure la meilleure avenue pour représenter les intérêts des personnes concernées. »

Hinkson a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle les accusés étaient responsables de l’allumage de l’incendie.

« Au-delà de l’affirmation selon laquelle plusieurs trains ont traversé Lytton le jour du début de l’incendie de forêt et qu’il y avait de la végétation adjacente aux voies, il n’y a aucun fait allégué quant à la façon dont les trains, les chemins de fer ou les employés du CFCP ou du CN ont causé l’incendie de forêt. , » il a dit.

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée, cependant, de nombreux habitants ont affirmé avoir vu des étincelles jaillir de la voie ferrée à proximité.

En octobre 2021, les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports ont déclaré qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve que les trains circulant près du village de Lytton étaient responsables de l’incendie.