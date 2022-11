La Cour suprême de la Colombie-Britannique rejette la demande des anciens manifestants de combiner leurs affaires – Kelowna Capital News

Plus de 100 personnes accusées dans le cadre d’une manifestation très médiatisée contre l’exploitation forestière sur l’île de Vancouver n’obtiendront pas de suspension des procédures.

Et ils n’auront pas non plus la possibilité de combiner leurs accusations d’outrage criminel en une seule affaire judiciaire.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté à la fois la demande de suspension et une demande de la Rainbow Flying Squad visant à fusionner les dossiers de 121 personnes accusées d’avoir enfreint une injonction liée à des blocages visant à empêcher l’exploitation forestière de Teal Cedar Products dans le bassin versant de Fairy Creek.

Dans sa décision, le juge Robin Baird a déclaré qu’un sursis est un “remède très rare et drastique” uniquement possible lorsqu’il est déterminé que poursuivre l’affaire “offenserait le sens de la justice de la société”.

“Ce que les requérants proposent, en fait, est une vaste enquête publique ad hoc sur l’opération d’application de la loi de la GRC qui dépasse la compétence et les capacités institutionnelles d’un tribunal pénal ordinaire.”

La Rainbow Flying Squad a fait valoir que les affaires devraient être jointes, car cela leur permettrait de démontrer une inconduite systémique de la GRC dans l’application de l’injonction. Baird a déclaré que toute inconduite serait toujours démontrable par des procès séparés et que rejoindre les 121 affaires serait “totalement ingérable en raison de sa taille et de sa complexité”.

Il a déclaré que les individus pouvaient demander individuellement une suspension de la procédure, qui “peut être fondée, en partie au moins, sur une inconduite systémique alléguée sans rapport avec les expériences personnelles du demandeur”.

« Chaque demandeur doit répondre de manière indépendante à l’accusation d’outrage criminel, et chacun demande le bénéfice d’une réparation substantielle et exceptionnelle dans sa situation personnelle. À mon avis, l’allégation selon laquelle les mauvais traitements subjectifs faisaient partie d’un système généralisé ou d’une campagne d’inconduite policière ne change rien au fait que, dans tous les cas, la question est de savoir si le demandeur individuel peut bénéficier d’une suspension de la procédure. »

Baird a noté que chacune des 121 personnes avait l’intention de plaider coupable à l’accusation d’outrage criminel. La Couronne prévoit 73 procès différents, en fonction du moment où les individus ont été arrêtés.

Depuis environ la mi-mai 2021, il y a eu plus de 1 200 arrestations alors qu’elles protestaient contre l’exploitation forestière ancienne dans la région, dans une section éloignée du sud-ouest de l’île de Vancouver, près de Port Renfrew.

La Couronne a accusé environ 400 personnes d’outrage au tribunal pour avoir enfreint les termes de l’injonction.

L’injonction a été prolongée en septembre pour durer jusqu’au 26 septembre 2023.

